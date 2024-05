Babaváró: ketyeg az óra az átmeneti időszaknál, meg is ugrott a szerződések száma

Közel másfélszeresére nőtt az első negyedévben a babaváró kölcsön új szerződéseinek száma, amit az általános hitelpiaci fellendülés mellett az is magyarázhat, hogy az év végével lejár a 30 év feletti igénylőknek fenntartott átmeneti időszak.

A megemelt maximális hitelösszeg adta lehetőséget pedig láthatóan kihasználják az adósok.

Erősen indult az év a babaváró kölcsönnél is: az első három hónapban 59,8 milliárd forint értékben születtek új szerződések, ami közel 60 százalékos ugrás az egy évvel korábbi 37,4 milliárdhoz képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. Az új szerződések száma eközben hozzávetőleg 45 százalékkal emelkedett, így január és március között meghaladta az 5500-at.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a támogatott konstrukció iránti megnövekedett érdeklődést részben a lakossági hitelpiac élénkülése magyarázza: a babavárót ugyanis gyakran más termékekkel – leginkább lakáshitelekkel – együtt veszik fel az arra jogosultak, így a növekvő kereslet itt is érezteti a hatását.

Idén kevesebben igényelhetik

A szakértő szerint ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a babavárót most már csak azok a házaspárok igényelhetik, ahol a feleség elmúlt 18 éves és még nem töltötte be a 30. életévét. Azoknál a házaspároknál viszont, ahol a feleség már elérte a 30., de még nem töltötte be a 41. életévét – és igazolják a legalább 12 hetes várandósságot – 2024. december 31-ig tartó átmeneti időszakot határoz meg a jogszabály.

„Az átmeneti időszak sokakat késztethet arra, hogy – ha megfelelnek a feltételeknek –, még időben igényeljék a kölcsönt: az új szerződések számának megugrásában tehát ez a tényező is közrejátszhat”

– emelte ki Gergely Péter.

Az MNB adataiból az is látszik, hogy a babaváró kölcsönt igénylők változatlanul igyekeznek kihasználni a konstrukció nyújtotta lehetőségeket. Miközben januártól az igényelhető hitelösszeg maximuma 10 millióról 11 millió forintra emelkedett, az első negyedében folyósított hiteleknél már 10,8 millió forint fölött járt az egy szerződésre jutó átlag, vagyis az ügyfelek döntő többsége elment a jogszabályban meghatározott plafonig.

2020 volt a csúcs év

A növekvő érdeklődés persze rá is fér a babaváró piacára: a csúcsévnek számító 2020. óta – amikor több mint 618 milliárd forintnyi új szerződést kötöttek a bankok – fokozatosan csökkent az érdeklődés a támogatott konstrukció iránt, és tavaly már csak alig valamivel több mint 270 milliárd forintos volumenre futotta. „Az első negyedéves adatokból nyilván nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de ha a lakossági hitelpiacon fennmarad az év elején tapasztalható élénkülés, jó esély mutatkozik arra, hogy forduljon a trend a babavárónál is, és sikerüljön túlszárnyalni a tavalyi értékesítési volument 2024-ben” – vélekedett a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Ajándékpénzt adnak a bankok

A bankokon láthatóan semmi nem múlik, a legtöbb, a lakossági piacon aktív szereplő változatlanul gáláns akciókkal igyekszik fenntartani az érdeklődést a támogatott konstrukció iránt. A CIB Banknál például 180 ezer forintos jóváírási akció van érvényben, de az Erste Banknál is 150 ezer, a K&H-nál pedig 160 ezer forintos kedvezményben részesülhetnek azok az ügyfelek, akik megfelelnek az előírt feltételeknek. Hasonló elven működő akció fut az MBH Banknál, a MagNet Banknál, és az UniCredit Banknál is – mindegyiküknél 150 ezer forintos, egyszeri jóváírás mellett –, a Raiffeisen pedig 140 ezer forintot ír jóvá az igénylők számláján. A leginkább nagyvonalú ajánlatnak viszont most Gránit Banké számít: ha az igénylő házaspár mindkét tagja szelfivel nyit számlát a pénzintézetnél, akár összesen 260 ezer forintos jóváírást is kaphatnak.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!