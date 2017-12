Premier Teszt: Kipróbáltuk a Panasonic legújabb OLED TV-jét

Képzeljük el a legmenőbb, legjobb képű TV-t, amit valaha láttunk üzletekben, szorozzuk meg tízzel, és akkor még a közelében sem járunk a Panasonic legújabb fejlesztésű OLED készülékéhez. Amint beléptem az előre berendezett terembe, ahol a TX-55EZ950E-s várt, első pillantásra kiderült, hogy itt nincs szó semmi féle viccről. Itt pontosan azt lehet látni, amit az alkotók a filmekkel kapcsolatban megálmodtak, mindenfajta túlzás nélkül.

Az első körbejárás

Természetesen első dolgom volt alaposan körbejárni a készüléket, még mielőtt bármilyen funkcióba, vagy részletbe belemennék. Első utam a TV hátuljához vezetett, egyből le kellett csekkolnom, mégis milyen csatlakoztatási lehetőségeket lehet itt találni. Igazából, talán ez az egyetlen átlagosnak mondható része az egész készüléknek, hiszen itt semmi meglepetést nem találunk. 3 USB, 4 HDMI, SD kártya foglalat, Ethernet bejárat, Digital Audio kimenet, illetve 2 Satellite csatlakozónak is hagytak helyet, bár elég kétségesnek találom, hogy valaki ilyen készüléket azért vesz, hogy ezen nézhesse a 10 évvel ezelőtti Vad Angyal ismétlését. Az egész nem foglal akkora területet a TV hátuljából, ráadásul jó magasra tették, nem kell alulról kínlódni a kábelek bedugásával.

Honnan jön a brutális hang?

Amikor bekapcsoltam az első filmet, szinte mellbe vágott az a hang, ami a TV-ből jött ki. Így utólag visszagondolva talán azért ért ekkora sokként, mert egyáltalán nem vártam egy ilyen fajta készüléktől ennyire erős hanghatást. A kétutas hangváltóval szerelt EZ1000-es modellnél négyhangszórós rendszer gondoskodik az erőteljes effektekről.. Mélyeknél nincs búgás (tudjátok, az a 100Hz körüli, amitől a falak is berezonálnak), a magas nem süvít. Persze lehet hozzá mindenféle menő Bluetooth-os hangprojektort vásárolni, de egyáltalán nem szükséges, csak ha valaki nem bírja ki, hogy ne rázkódjanak a belső szervei egy-egy robbanásos jelenetnél.

Ez valami vicc, vagy tényleg ennyire vékony?

Miután összeraktam magamban a képet, hogy az a vastag rész gyakorlatilag a hangszóróknak lett csak kialakítva, akkor eszméltem rá, hogy igen, ennyire vékony a képernyő. A képen látszik is, hogy szinte alig észrevehető, körülbelül olyan vastag lehet, mint egy mobiltelefon oldalról. Több fotót is próbáltam készíteni róla, de alig lehet elkapni a vastagságát, pontosan azért, mert szinte nincs is neki!

Lenyűgöző színek, brutális fényerő

Ez a két legjellemzőbb tulajdonsága van a Panasonic legújabb 4K-s OLED TV készülékének. Ugyebár itt a lényeg nem más, minthogy nem egy kollektív háttérvilágítás történik, mint az LCD, vagy az IPS panel esetén, hanem itt maga a „pötty” világít, tehát ha nem világít akkor ténylegesen feketét látunk, ha pedig világít, akkor a tényleges adott színt, mindenféle torzítás nélkül. A felbontás 3840×2160, ami értelemszerűen még a jól megszokott Full HD 1080p-nél is sokkal élesebb képet ad. A látható képátló 140 cm-es volt ebben az esetben (az 55 hüvelykesnél), de lehet rendelni ennél még nagyobbat is, bár a jelenlévő szakemberektől megtudhattuk, hogy ennél nem igazán szoktak nagyobbat rendelni, kifejezetten ritkaságszámba megy a 70 hüvelykes TV-k eladása.

Egy ilyen okos TV-t egyáltalán mivel lehet kezelni?

Természetesen ugyanolyan hagyományos távirányító jár hozzá, mint akármelyik készülékhez, viszont adnak hozzá egy érintőtáblás verziót is, ami gyakorlatilag az egér touchpad-jéhez hasonlítható, de ez korántsem oldja meg az összes problémát. Ha bármilyen kézi szövegbeviteli funkciót szeretnénk használni, ahhoz elengedhetetlen egy Bluetooth-os billentyűzet. Ezt sajnos nem adnak a TV mellé, viszont cserébe szinte bármelyik, a piacon kapható ilyen keyboard-dal összekapcsolható a menürendszerében egy mozdulattal körülbelül.

Ha lusták vagyunk, vagy épp nincs kedvünk a kezünkben lévő okostelefonon kívül mást nyomkodni, akkor a Panasonic applikációjával is összeköthetjük a TV-t, ezáltal mindent vezérelhetünk, amit csak akarunk. Ennek kapcsán került szóba a tesztelés során a hangos szöveggel való irányítás. A TV csak angolul ért, viszont azt is nagyon nehezen, körülbelül 5-10 perces próbálkozás volt, mire feljebb tudtuk hangosítani, úgyhogy ezzel nem érdemes bajlódni, nem is erre van kitalálva ez az egész.

Mitől olyan okos ez a TV?

Semmi olyat nem tud, amit szinte bármelyik okoskészülék ne tudna ma már, de nincs is szükség annyi mindenre. Cserébe nagyon szép és könnyen kezelhető a felület, első körben ugorjunk rá a beállításokra. A színhőmérséklettől kezdve a hangprofilokon át a részletes kontraszt/fényerő/telítettség stb. palettán mindent könnyedén tudunk állítani, de természetesen előre elkészített presetek közül is választhatunk, talán kezdésnek ez lehet a legcélszerűbb. Mindezek mellett a HDR támogatás is brutálisan megszaladt, szinte minden féle-fajta ilyen formátumot támogat az UHD Blu-ray-től kezdve a BBC féle Hybrid Log Gamma-ig. Egyik legmenőbb, egyben legvitathatóbb funkciója a mozgáskiegyenlítés, ami a gyorsabb kameramozgásoknál segít megakadályozni azt, hogy kikockásodjon a kép. Ez azért is képez komoly vitaalapot, mert megváltoztatja a mozgás dinamikáját, kicsit olyan lesz, mintha egy számítógépes játékkal játszanánk, így nem túl valósághű. Azért sem érdemes erről negatívan beszélni, hiszen a funkcióját tökéletesen ellátja, ettől függetlenül az én szubjektív véleményem az marad, hogy nem kapcsolnám be soha sem, ha olyan filmről van szó, ami nem animációs, vagy épp nem konzolos játékról van szó. A SmartScreen egyébként összegyűjti nekünk a leghasznosabb funkciókat, amiket pofon egyszerűen kiválaszthatunk, illetve egy egészen ízléses böngészőt is kapunk, amit nem nehéz használni, ha van billentyűzetünk, vagy telefonról kezeljük (távirányítóval bepötyögni a karaktereket teljesen esélytelen).

Mindent összevetve:

A tesztelés, összehasonlítás, nyomkodás után arra a következtetésre jutottam, hogy mindenféleképpen szükségem lesz a jövőben egy ilyen TV-re. Sajnos a tartalom még nem tart ott, hogy mindent tudjunk 4K-ban nézni, de természetesen a televíziózás, a filmipar és a játékok is ebbe az irányba mennek, úgyhogy aki megveszi ezt a készüléket, annak valószínűleg pár évig nem kell tovább gondolkodni, mire cserélje le a TV-jét, hiszen amíg nem tartunk ott, hogy az időjárás is 8K-ban jöjjön, addig valószínűleg ennél nem fogunk jobbat találni a piacon.