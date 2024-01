Számos díjjal jutalmazták az LG innovációit a 2024-es CES-en

Az LG Electronics (LG) több mint 200 díjat és elismerést kapott az idei CES-en a háztartási elektronika, a szórakoztató elektronika, valamint a B2B megoldások terén bemutatott számos innovációjáért és technológiai újításáért.

Az LG SIGNATURE OLED T-t – a világ első 4K-s, vezeték nélküli, átlátszó televízióját – számos médium a legjobb tévé, valamint a “Best in Show” címmel illette.

Az LG az OLED-technológia globális úttörőjeként továbbra is meghatározó szereplője a CES kiállításnak, ennek megfelelően idén is több rangos iparági díjat és kitüntetést vehetett át legújabb tévékínálatáért, beleértve az LG SIGNATURE OLED T-t, valamint az LG OLED evo M4, G4 és C4 tévéket. A tavalyi M3 OLED képernyőnél bevezetett, vezeték nélküli technológiát alkalmazó 77 hüvelykes LG SIGNATURE OLED T-t az OLED technológia fejlődésének következő lépéseként tartják számon, ezért a képernyőt olyan jelentős kiadványok díjazták, mint a CNET, a Digital Trends, a TechRadar, a Tom’s Guide, a Forbes, a The Verge, a Wirecutter, a PCMag és a Mashable.

Az új, 144 Hz-es képfrissítési rátával és az LG Alpha 11 AI processzorával ellátott LG OLED evo sorozatot a CNET, a TechRadar Pro, a PCGamer és a BGR is elismerte. A Digital Trends pedig a 2024-es CES-en látott legjobb monitorok sorából külön kiemelte az LG UltraGear OLED 32GS95UE monitort, amiért egyedülálló módon, egy gombnyomással képes váltani a 240 Hz-es 4K, és a 480 Hz-es FullHD felbontás között.

Az LG olyan vezető kiadványoktól is elismerést kapott, mint a USA Today és a Tom’s Guide az új, LG WashCombo™ All-In-One hőszivattyús technológiával rendelkező mosó-szárítógépéért. A háztartási készüléket, amely egy mosási-szárítási ciklust kevesebb mint két óra alatt képes elvégezni, széles körben elismerték kompakt kialakításáért.

Az LG Universal UP Kit – amely a cég háztartási gépeinek használatát megkönnyítő kiegészítőket tartalmaz a fogyatékkal élő emberek számára – elnyerte a The Reviewed “Accessibility Awards”, valamint az Apartment Therapy “Best Home Design Products” kitüntetését.

Csak a Consumer Technology Association (CTA) CES Innovation Award programjából 34 díjat nyert el az LG, köztük két legjobb innovációért járó elismerést, amelyet az LG átlátszó tévéje, a 4K OLED T és a 83 hüvelykes 4K OLED Zero Connect televízió (M4) kapott.

Az LG egyebek mellett az alábbi díjakat és elismeréseket gyűjtötte be a 2024-es CES-en:

LG SIGNATURE OLED T (77 hüvelyk)

CNET: Best TVs of CES 2024

Digital Trends: Top Tech of CES 2024 Awards

PCMag: The Biggest (and Coolest) TVs at CES 2024

Engadget:Best of CES 2024

Reviewed:The Reviewed Awards: CES 2024 – Home Theater

TechRadar:Best Gadgets of CES 2024 – Best TV

The New York Times: Wirecutter:Best of CES 2024

Tom’s Guide: Best of CES 2024 Awards – Best Design

The Verge: The Verge Awards at CES 2024 – Best in Show

CNN Underscored: Best of CES 2024 – Best TV

NBC News: Best of CES 2024

Fox News: Top 10 Tech of CES 2024

The Hollywood Reporter: Best of CES 2024 – Best OLED TV

Variety: Best of CES 2024 – Best 4k TV

Popular Science: Best New Gadgets and Tech from CES 2024

Rolling Stone: Best of CES 2024

LG OLED M4, G4, C4 és B4 televíziók

Tom’s Guide: Best TVs of CES 2024 – LG OLED evo G4

Reviewed: The Reviewed Awards: CES 2024 – LG OLED evo G4

TechRadar Pro: 2024 Pick Awards – LG OLED evo M4

Tech Advisor: Best of CES 2024 – LG OLED B4

Gear Patrol: Coolest TVs and Monitors Revealed at CES 2024 – LG OLED evo G4, C4, and OLED B4

LG QNED televíziók

Tom’s Guide: Best TVs of CES 2024 – LG 98 inch QNED TV

Residential tech today : CES 2024 Reflections and Superlatives- LG 98 inch QNED TV

LG gram Pro laptopok

Digital Trends: Best and Most Exciting Laptops at CES 2024 – LG gram Pro

Inverse: Best Laptops Announced at CES 2024 – LG gram Pro 2-in-1

Laptop Mag: Best of CES 2024 – Best 2-in-1: LG gram Pro 2-in-1

Live Science:CES 2024: Best Laptops for Coding & Programmers – LG gram Pro 2-in-1

LG CineBeam Qube projektor

PCMag: Best of CES 2024 – Best Projector

WIRED: Best of CES 2024 – Best Home Theater

Gizmodo: Best, Coolest, and Weirdest Gadgets at CES 2024

Yanko Design: Best of CES 2024

LG UltraGear OLED Gaming monitor

Digital Trends: Best Monitors of CES 2024

Inverse: Most Eye-Popping Gaming Monitors from CES 2024

The Shortcut: The Shortcut CES 2024 Awards

Windows Central: Best of CES 2024 – Best Gaming

LG Wash Combo™ All-In-One Heatpump™ technológiával

Reviewed:The Reviewed Awards: CES 2024

Tom’s Guide: Best Smart Home Gadgets of CES 2024 – Best Smart Appliance

Tom’s Guide: Best of CES 2024 – Best Home Appliance

Good Housekeeping: Coolest Gadgets at CES 2024

LG Smart Home AI Agent

Reviewed:CES 2024 – Top 9 New Gadgets You Need To See

Mashable: The Best of CES 2024

The Washington Post: The Best (and Strangest) Tech We Found at CES 2024

T3: Best of CES 2024 Awards – T3’s Top Tech from This Year’s Show

