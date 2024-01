Káprázatos élménnyel és rengeteg szórakoztató tartalommal várja a 2024-es CES látogatóit az LG Electronics (LG) webOS zónája.

Az LG szórakoztatóelektronikai üzletága idén is látványos, önálló fénykibocsátásra képes OLED kijelzőiből készített egy különleges installációt a kiállításra. A webOS okostévé-platformon inspiráló történetek teszik teljessé a magával ragadó vizuális élményt.

A számos OLED-kijelzőből álló, figyelemfelkeltő webOS-installáció a végtelen szórakozás világába kalauzolja a látogatókat, amelynek minden pillanatát szinte életre keltik az LG páratlan képminőségű és egyedi formavilágú OLED kijelzői.

A webOS zóna a webOS platform világát tárja fel a vendégek előtt, akik a tartalomszolgáltató partnerek legkülönfélébb műfajú tartalmaiból tekinthetnek meg széles körű gyűjteményt. Ezek között kiemelt szerepet kap a Steven Spielberg, Tom Hanks és Gary Goetzman által készített, nagy érdeklődéssel várt, akciódús Apple TV+ sorozat, a Masters of the Air exkluzív élménybemutatója. A lenyűgöző sorozat előzetese lélegzetelállító látványvilággal és erőteljes, dinamikus hangzásvilággal csábítja a nézőket. A Masters of the Air premierje kizárólag az Apple TV+-on lesz elérhető január 26-án, és az Apple TV alkalmazásban az LG okostévéken is megtekinthető lesz.

Lenyűgöző látványvilággal és egy lebilincselő történettel varázsolja el a nézőket a Disney+ kínálatában már most elérhető film, A kis hableány élőszereplős újragondolása, amely egy gyönyörű, kalandvágyó fiatal hableány történetét eleveníti meg Rob Marshall rendezésében. Az OLED-kijelzőkön megjelenő történet a tengerpartra repíti a nézőket, ahol a hullámok lágyan csapkodják a lábukat, a háttérben pedig az óceán nyugtató hangjai hallatszanak.

A résztvevők a világűrt is felfedezhetik a tavaly decemberben megjelent Rebel Moon című Netflix-sorozat részleteivel, valamint a Paramount+ várva várt sorozata, a Star Trek: Discovery ízelítőjével. A videók lebilincselő bepillantást nyújtanak a még felderítetlen bolygók és idegen tájak világába, és szinte bevonják a nézőket az űrcsatákba és kozmikus utazásokba.

A webOS zóna fantáziadús történeteket is bemutat, amelyek garantáltan elvarázsolják a kalandok szerelmeseit. A Prime Videon elérhető A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi jelenetei Középfölde különleges tájaira viszik el a nézőket, akik rögtön a mindent elsöprő harcjelenetek és izgalmas utazások kellős közepén érezhetik magukat, szinte testközelből megtapasztalva minden idők egyik legnagyobb gonosztevője, Szauron felemelkedését.

A verekedős játékok rajongóinak mindemellett izgalmas élményt jelenthet a Tekken 8 bemutató videója is. A Bandai Namco Entertainment játéka 2024. január 26-án jelenik meg, és műfaj egyik legjobb játékának ígérkezik ebben az évben.

Az először 2014-ben kiadott LG webOS jelenleg az egyik legszélesebb körben használt okostévé-platform, amely évről-évre folyamatosan fejlődik, felhasználói bázisa pedig töretlenül növekszik. Az LG okostévéin lenyűgözően széles tartalomkínálat érhető el, a vállalat több mint 3500 tartalomszolgáltató partnerrel kiépített kapcsolatainak köszönhetően. Az LG egy évtizede szoros kapcsolatot ápol a streaming szolgáltatókkal, amivel több millió felhasználó számára tette teljessé az otthoni szórakozás élményét.

Az LG lenyűgöző webOS zónája január 9-12. között látogatható a 2024-es CES kiállításon, a vállalat standjának (#16008, Las Vegas Convention Center) részeként. A kiállításon debütáló LG termékekről további információ a https://www.lgnewsroom.com/tag/ces2024/ weboldalon érhető el.

