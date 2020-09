2020. szeptember 17-én a Sony az Xperia 5 II kiadásával bővítette meghatározó Xperia kínálatát. Az új készülék a márka második 5G kompatibilis okostelefonja, amely kompakt kialakítást és kompromisszumok nélküli teljesítményt garantál a felhasználóknak.

Az Xperia 5 II az Xperia 1 II számos meghatározó tulajdonságát örökölte, többek között a ZEISS optikával ellátott háromlencsés kamerát is, melyet a tervezők kifejezetten az új Xperia 5 II-höz alakítottak ki. Az új készülék tartalmazza a Sony Alpha kameráihoz kialakított technológiát és a Photography Pro funkciót is, melynek köszönhetően gyors és pontos AF/AE műveletek, a professzionális filmkészítőkhöz hasonló paraméterek és színbeállítások és a CineAlta által kialakított Cinematography Pro funkció érhető el, nem utolsó sorban pedig a 21:9 kijelzős felbontás felel a nézői élmény maximalizálásáért a CinemaWide jóvoltából. Ezen felül kiváló hangélményt biztosít a 3,5 mm-es jack csatlakozón és az elülső sztereó hangszórókban elérhető nagyfelbontású hang, illetve az eszközben egy Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G mobilplatformmal is megtalálható, mindez pedig egy kompakt, elegáns és vékony kivitelezésben összpontosul, amely tökéletesen illeszkedik a felhasználók zsebébe. Az eszköz ezen felül 120Hz-s képfrissítési aránnyal bír, a legsimább és legpontosabb játékélmény érdekében pedig 240Hz-s érintésérzékelési sebességgel működik.

“A Sony öröksége a technológiában és a mérnöki munkában gyökerezik, portfóliónk azonban az évek során a zene, a filmek, a játékok, és a szórakoztatás minden lehetséges ágát bevonva bővült.” – mondta Mitsuya Kishida, a Sony Mobile Communications elnöke. „Ennek az egyedülálló háttérnek köszönhetően az Xperia telefonok egy kompakt testben ötvözik a Sony fejlett technológiáját, mely lehetővé teszi, hogy szenvedélyesen feszegessük a lehetőségek határait.”

Örökítse meg tökéletes képeit és elmulaszthatatlan pillanatait, mindig fókuszban

Az Xperia 5 II-t nagytestvére, az Xperia II példájára a Sony Alpha kameráinak technológiájával tervezték a pengeéles végeredmények érdekében. A tökéletes portrék nem mindig csak a póz és tiszta kép jegyében készülnek, sokszor ugyanis a spontán felvételek sikerülnek a legjobban, ebben pedig a valós idejű autofókusz (AF) segédkezik. Legyen szó akár gyors mozgást végző emberekről vagy állatokról, a valós idejű autofókusz biztosítja, hogy az arc legkifejezőbb része legyen a kép középpontjában, akkor is, ha az egyik szem takarásban van, vagy az adott személy gyorsan mozog.

Az Xperia 5 II folyamatos autofókusz funkciójának köszönhetően rögzíti a kihagyhatatlan pillanatokat, mely másodpercenként 60 AF/AE művelet elvégzésére képes, ez pedig másodpercenként 20 kép rögzítését lehetővé teszi precíz és pontos fókuszálással és optimalizált expozícióval.

A sokoldalú, hármas lencsével felszerelt kamera három fókusztávolsággal rendelkezik: 16, 24 és 70mm-en rögzít gyönyörű tájakat és portrékat, valamint lehetővé teszi a távoli tárgyak felnagyítását is. A ZEISS optika kifejezetten az Xperia 5 II-höz lett kialakítva, a fényvisszaverődés csökkentésének érdekében az új készülék pedig az elismert ZEISS T bevonattal is rendelkezik, mely kiváló kontrasztot és képmegjelenítést eredményez. Az új eszköz még gyenge fényviszonyok mellett is minőségi képeket készít, az 1/1,7-es hüvelykes nagyméretű érzékelőnek és a Bionz X™ zajcsökkentős motorjának köszönhetően.

Az Xperia II-höz hasonlóan ezen az eszközön is elérhető a professzionális fényképészekkel közreműködésben kifejlesztett Photography Pro funkció, mely tükrözi az Alpha kamerákban elérhető kézi vezérlők sokszínűséget, többek között az ISO-t, a zársebességet és az EV indikátort, valamint az eszköz RAW támogatást is nyújt.

A CineAlta jóvoltából támogatott Cinematography Pro mostantól több lehetőséget kínál a bekapcsolódáshoz – a lassított mozgóképalkotással a történetmesélést még drámaibb hatásúvá teszi, ezzel pedig a világ első 4K HDR 120fps okostelefon, mely lassított mozgókép felvételét teszi lehetővé és 24 képkocka/másodperc sebességgel képes rögzíteni és lejátszani az akár ötszörösen lassított felvételt. Ezenkívül a készülék 21:9-es arányban rögzít 24/25/30/60 képkocka/másodperc sebességgel, ezzel is fokozva a filmes élmény hatását. A nyolc különböző Look színkezelési előbeállításnak köszönhetően a felhasználó a jelenetek hangulatát a különböző mozis stílusok között tudja váltogatni. A Sony egyedülálló intelligens szélszűrő technológiája a tisztább hangfelvétel érdekében díjnyertes hangelválasztó technológiát használ, a szél okozta hanghatások csökkentésére.

Játék utazás közben

A Xperia 5 II prémium szórakoztató funkcióinak kombinációjával a készülék egy valódi gaming erőművé válhat. A magával ragadó 21:9-es képarányú kijelzővel a felhasználók igazán átadhatják magukat a játékélménynek, a Game enhancer funkció, a kiemelkedő teljesítmény, a 120 Hz-s képfrissítési arány és a 240 Hz-es érintésérzékelés pedig meghatározó előnyt biztosít a játékban az Xperia 5 II felhasználói számára. A legjobb játékélmény biztosítása érdekében minden funkciót profi e-sportolók segítségével alakítottak ki.

A 21:9-es képarányú képernyő szélesebb, mint a hagyományos kijelzők, így sokkal több látszik az akcióból. Egy belső nézetű FPS játék esetén ez óriási előnnyel bír, hiszen a felhasználók sokkal előbb megláthatják ellenfeleiket, minthogy ők tudomást szereznének erről. A 120 Hz-es frissítési frekvencia azonban nem csupán korlátlan képet jelent, hiszen a zökkenőmentes játékmenet érdekében a játékban szereplő objektumok gyors és éles renderelése is biztosított. Az Xperia 5 II ezen felül a 240 Hz–es mozgási elmosódás csökkentésre és elképesztő, másodpercenkénti 240-szeres képfrissítésre alkalmas az elmosódástól mentes működés érdekében.

Az Xperia 5 II előnyt biztosít azokhoz a játékokhoz is, ahol az ujjak gyorsasága kulcsfontosságú. 240 Hz-es érintés szkennelési sebességével -amely akár 4-szer gyorsabb, mint az előző modell esetében – a kívánt művelet azonnal végrehajtható a képernyő megérintésével. Az érintés-visszajelzési arány 35%-kal javult az előző modellhez képest, így a rendszer képes pontosan abban a pillanatban felismerni a felhasználók érintését, amikor az a legfontosabb.

A Game enhancer számos olyan funkciót és beállítást kínál, amelyek segítségével a felhasználók fokozhatják a játékélményt, könnyíthetik a játékmenetet, és minden korábbinál több győzelmet arathatnak kompetitív játékmódokban. A felhasználók meg is oszthatják legjobb pillanataikat képernyőképek, hang- vagy videoklipek formájában. A HS Power Control hosszabb játékot tesz lehetővé és meggátolja a túlmelegedést.

A PlayStation®4 DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő csatlakoztatásával még magasabb szintre emelhető az autentikus Android játékélmény. Az Xperia 5 II a 2020-as Call of Duty®: Mobile világbajnokságának hivatalos okostelefonja, így készen áll a kihívásra. Legyen szó kikapcsolódásról, vagy meghatározó versenyszellemről, az Xperia 5 II a Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™ együttműködésének és az egyedülálló finomhangolásnak köszönhetően kiemelkedő minőségű élményt nyújt a felhasználók számára.

A felhasználók sztereó hangszórókon, vezetékes és vezeték nélküli fejhallgatókon vagy a 3,5 mm audio jack csatlakozóval mindenhol élvezhetik a kiváló minőségű zenét. A csatlakozó tisztább bal- és jobboldali elválasztást biztosít és ezzel észrevehetetlenné teszi a 20 dB-re csökkentett jelzajt, ami több mint 90%-kal alacsonyabb, mint az USB-C fejhallgató csatlakozóké.

Az Xperia 5 II biztosítja, hogy a felhasználók a lehető legtöbbet hozzák ki zenéikből, legyen szó bármilyen formátumról. A nagy felbontású vezeték nélküli hang mellett az Xperia 5 II a DSEE Ultimate szoftverrel is rendelkezik, mely mesterséges intelligencia segítségével javítja a digitális zenék minőségét, ideértve a zenei és a videós streaming szolgáltatásokat is. A funkció automatikusan javítja a hangfrekvenciát és a dinamikus tartományt valós időben, valamint minden zeneszámot a nagyfelbontású hangokhoz hasonló minőségűre skáláz fel.

Kompakt és erőteljes eszköz

A mindössze 68mm széles és 8mm mélységű Xperia 5 II egykezes használatra szabva készült – a készülék sarkait pedig még elődjénél is lágyabb kialakítással látták el, hogy a felhasználó számára – kézben vagy zsebben használva is – a lehető legkényelmesebb érzetet és a legtökéletesebb illeszkedést tudja biztositani.

A kompakt méret nem teszi kevésbé erőteljessé az eszközt, az Xperia 5 II-t egy nagy kapacitású, 4,000 mAh-s alapegységgel szerelték fel, mely akár fél óra alatt 50%-os töltöttségi szintet képes elérni. Kiemelkedő akkumulátor-élettartam fejlesztési múltjának köszönhetően a Sony biztonsággal jelenti ki, hogy Xperia 5 II akár két évnyi mindennapos használat után is egészséges, jól működő akkumulátorral fog rendelkezni.

A gyorsaságra tervezett Xperia 5 II képes csatlakozni a rendkívül gyors

5G-s mobilhálózatokra, ezáltal a felhasználók magas minőségben, gyorsan és könnyedén tudják élvezni és letölteni – akár nagyfelbontású – tartalmaikat, fennakadások nélkül. A Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G mobilplatform és a Snapdragon X55 5G modem-RF rendszer együttesen teszi lehetővé a játékot, a rögzítést, valamint több feladat egyidejű végrehajtását. A kapcsolattartás pedig soha nem látott szinteket ugrik a megdöbbentően gyors, több gigabittel működő 5G-s mobilhálózatnak köszönhetően, mely az előző modellekhez képest 25%-kal gyorsabb processzorral és GPU-val lett felszerelve a jobb teljesítmény érdekében.

A készülék kompakt kialakítása egyúttal nyugalomra is okot ad, IP65 / 68-as szabvány szerinti vízálló burkolatának és Corning® Gorilla® Glass 6 oldalainak köszönhetően, így az eszköz mindkét oldalról masszív, megőrizve ízléses külső kivitelezését.

Kiegészítők

Az Xperia 5 II tökéletes kiegészítője a Style Cover with Stand, mely kényelmes látószöget szöget biztosít a videók megtekintéséhez vagy játékhoz, ha kontrollerrel párosítják. Az állványt diszkréten beépítették a telefon házának hátuljába, mely vékony, kézre szabott kialakítású. A Styler Cover with Stand állvány az eszköztől külön vásárolható meg két színben, hogy passzoljon az Xperia 5 II kék és fekete alapszíneihez.

Elérhetőség

Az Xperia 5 II 2020. őszétől érhető el Android 10 operációs rendszerrel fekete, kék és szürke színekben.

Az Xperia 5 II bemutató videója az alábbi linken megtekinthető: