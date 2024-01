DXOMARK: Kimagasló a HONOR Magic6 Lite akkumulátora

A HONOR örömmel jelenti be, hogy a HONOR Magic6 Lite kimagasló akkumulátor-teljesítménye nemzetközi elismerést kapott.

A felhasználóközpontú, és fejlett technológiákat alkalmazó készülék kitűnő üzemideje miatt kapta meg a DXOMARK Gold Label elismerését, valamint 10 top minősítéséből 6-ot.

A készülékben egy erőteljes, 5300mAh-s, ultra-tartós akkumulátor található. A DXOMARK mérései alapján akár 21 órán át lehet videót nézni rajta, 12 órát játszani vagy 13 órán keresztül böngészni a közösségi médiát – mindezt egy töltéssel. A figyelemreméltó üzemidő több mint 3 napot bír mérsékelt, és majdnem 2 napot intenzív használat mellett, legyen szó munkáról, játékról vagy szórakozásról. Az eszköz így jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy gondtalan és szüntelen legyen a felhasználói élmény.

Üzemidején túl a HONOR Magic6 Lite akkumulátora kifejezetten hosszú élettartammal is bír, ugyanis 1000 töltési ciklus után is kapacitásának 80%-át őrizte meg. Ezzel a jelenleg kapható egyik legtartósabb akkumulátornak minősül, amely fenntartja a teljesítményét hosszú idő után is.

Az eszköz egy csúcskategóriás, 6,78”-os, ívelt AMOLED kijelzővel van felszerelve, amely 1,5K-s, ultraéles felbontást, 1,07 milliárd színt és a DCI-P3 színtartomány 100%-át kínálja. A 120 Hz-es ívelt AMOLED képernyőt egy mikron méretű résszerkezet egészíti ki a 360°-os esésállóság érdekében, ami a HONOR elkötelezettségét mutatja a tartósság és a kiváló minőségű felhasználói élmény iránt.

A HONOR Magic6 Lite tehát a HONOR innováció, felhasználó-központú tervezés és környezeti felelősségvállalás iránti elkötelezettségének bizonyítéka. Miközben a vállalat tovább erősíti nemzetközi jelenlétét, továbbra is elkötelezett amellett, hogy világszerte élvonalbeli technológiát juttasson el a felhasználókhoz, biztosítva számukra, hogy olyan okostelefonokhoz jussanak, amelyek nem csak kielégítik, hanem meg is haladják mindennapi igényeiket.

Egyéb információk a HONOR hivatalos honlapján: https://www.hihonor.com/hu/phones/honor-magic6-lite/

