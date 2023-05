A Sony bemutatja az új Xperia 1V okostelefont

A Sony bemutatja az Xperia 1 V-t, a világ első olyan zászlóshajó okostelefonját, amely egy újonnan kifejlesztett, 2 rétegű Transistor Pixellel ellátott, egymásra épülő CMOS képérzékelővel van felszerelve.

Az Xperia 1 V rendelkezik a Sony csúcstechnológiájával, amely megfelel az alkotók magas szintű igényeinek, ugyanakkor támogatja a jövő alkotóit, akik büszkén szeretnék felvenni vagy átadni tartalmaikat.

“Ügyfeleink igényei mindig a termékfejlesztésünk előterében állnak, és az Xperia 1 V-tel az alkotás lehetőségei mind a fotók, mind a videók terén határtalanok”

– mondja Gildas Pelliet, a Sony Europe IP&S vezetője –

“Okostelefonjaink zászlóshajójaként az Xperia 1 V a tartalomkészítés, a megtekintési élmény, a játékteljesítmény, az akkumulátor élettartama és a hangképességek új szintjét teszi lehetővé”.

Tartalomrögzítés magasabb szinten

Az Xperia 1 V magasabbra teszi a lécet az újonnan kifejlesztett képérzékelővel, amely gazdag színeket és textúrákat jelenít meg az emberekről, tájakról és jelenetekről még sötét helyeken is. Az előző modellhez képesti körülbelül kétszeresére nőtt a gyenge fényviszonyoknál nyújtott teljesítmény és az Xperia 1 V nagy sebességű, több képkockás átfedéses feldolgozási technológiájának köszönhetően szélesebb dinamikatartományú, a full-frame kamerákéval egyenértékű, zajálló fotók készítésére nyílik lehetőségii. Az Xperia 1 V hátlapján található 24 mm-es objektív egy 2 rétegű, Transistor Pixelekkel egymásra épített “Exmor T for mobile” CMOS képérzékelővel van felszerelve, amely körülbelül 1,7-szer nagyobb, mint a korábbi képérzékelő. Emellett a 85-125 mm-es (F2,3-F2,8) optikai zoomobjektív fényes portrékat tesz lehetővé kis torzítással.

A filmesek által ismert S-Cinetone a mobilhoz lett kialakítva és telepítve. Mivel az emberi bőr textúrája felvételkor gyönyörűen kifejezhető, így színminősítés nélkül is lenyűgöző filmes képként rögzíthető. Ezenkívül az új érzékelő a hagyományos szenzorhoz képest körülbelül háromszoros telítési jelszinttel rendelkezik, és az egyedi képminőségi feldolgozás elnyomja a sötét felvételeknél jellemző gyakori zajt, ami gyönyörű, lágy színekkel rendelkező képeket eredményez.

Az Xperia 1 V számos funkcióval rendelkezik, beleértve az Alpha sorozatú fényképezőgépekben is megtalálható Creative Look színbeállításokat és a nagy teljesítményű valós idejű AF (autofókusz) funkciót. Az előre rögzített különböző színbeállítások megkönnyítik a színes virágok és tiszta kék égbolt, vagy lágy, átlátszó felület létrehozását. Az Xperia nagy teljesítményű Real-time Eye AF és Real-time tracking lehetővé teszi a fényképezést úgy, hogy a fókusz egy adott személy szemére vagy egy meghatározott alanyra fókuszáljon. A távolsági információkat elemző AI mélységélességgel még a távoli alanyok is tisztán fókuszálhatók. Emellett újonnan elérhető a nagy sebességű, akár 30 képkocka/másodperc sebességű sorozatfelvétel AF/AE követéssel, így egyetlen pillanatról sem marad le a felhasználó.

Javított vlog élmény

Az Xperia 1 V minden alkotó igényét kielégíti a Product Showcase Setting lehetőséggel, amely a Sony VLOGCAM sorozatának népszerű funkciója, és a fényképezés során a kamera fókuszát a termékre helyezi át a bemutató arca helyett. Emellett a hátsó kamera közelében egy új, hangprioritást biztosító mikrofon is helyet kapott. Még egy forgalmas szabadtéri helyszínen is tisztán rögzíti az alkotó hangját, így könnyű átmenetet biztosít a felvételről a videó terjesztésére. Amikor a YouTube™ élő közvetítést készítenek a “Videography Pro” videófelvételi funkcióval, a nézők beszélgetései egyidejűleg a kommentszekcióban is megtekinthetők, így a nézőkkel való azonnali interakcióvi valós időben történhet. A felhasználói felület támogatja a függőleges felvételkészítést is, így bármilyen tájolásban, akár függőlegesen, akár vízszintesen készülhetnek tartalmak.

Magával ragadó élmény

A zászlóshajó okostelefonba egy 6,5 hüvelykes 4K OLED-kijelzőt építettek, amely 120Hz frissítési frekvenciával és kisebb elmosódottsággal rendelkezik. Az erőteljes és alacsony zajszintű hangszóróerősítő javítja a hang terjedését és mélységét, valamint a mély és magas frekvenciák kiterjesztését, dinamikusabb és tisztább hangzást eredményezve. Az Xperia 1 V kiegészítő hangszóró nélkül nyújt autentikus filmes és zenei élményt.

A hátoldalon funkcionális tapintású kialakítással rendelkezik, amely egy egyedülállóan kifejlesztett textúrájú üveget használ. Az oldalán lévő finom résekkel kombinálva stabil fogást biztosít, és megakadályozza a csúszást, amikor az okostelefont fényképezés vagy nézegetés közben tartja.

Hosszú élettartamú akkumulátor és erős processzor

A 4K kijelző használata ellenére körülbelül 20 óra folyamatos videolejátszás érhető el az erőteljes 5000 mAh-os akkumulátorral. Támogatja a vezeték nélküli töltést, a 30 perces gyorstöltést 50%-ig , továbbá az Xperia egyedülálló töltésoptimalizálási technológiája támogatja a felhasználókat, hogy az akkumulátor még 3 év után is megőrizze maximális kapacitásának 80%-át vagy még többet.

Az energiafogyasztás és a hőelvezetés javításával az Xperia 1 V egyszerre ér el nagy teljesítményt és tartósságot, és a hőtermelés elnyomása mellett hosszú ideig lehet felvételeket készíteni. A Snapdragon® 8 Gen2 Mobile Platformmal felszerelve a CPU energiahatékonysága az előző modellhez képest körülbelül 40%-kal javult. A fényképezőgép működése közbeni energiafogyasztás körülbelül 20%-kal javult, és a hőelosztó lap térfogata körülbelül 60%-kal nőtt a főegység hőelvezetési teljesítménye érdekében.

Hozzáférhetőség és fenntarthatóság

A folyamatos erőfeszítésekkel a jobb hozzáférhetőség érdekében az Xperia 1 V Photo Pro funkciót is tartalmaz, amely hangok segítségével tájékoztatja a felhasználókat a képernyő vízszintes és függőleges beállításáról.

A Sony csoport “Road to Zero” elnevezésű környezetvédelmi tervet dolgozott ki, amelynek célja, hogy 2050-re nullára csökkentse a környezetterhelést. Ennek elérése érdekében lépéseket tesz, miközben fokozatosan középtávú környezetvédelmi célokat határoz meg. E középtávú környezetvédelmi célok részeként 2025-re teljesen ki akarja küszöbölni a műanyag csomagolóanyagokat az újonnan tervezett kisméretű termékek esetében. Az Xperia 1 V műanyagmentes csomagolásaxiii a Sony egyedülálló, eredeti kevert anyagából, a bambuszból, cukornádrostból és a piacról begyűjtött újrahasznosított papírból készült eredeti kevert anyagból áll. Azon is dolgozik, hogy csökkentse a főegység belsejében felhasznált szűz műanyag mennyiségét. A főegység egyes belső és külső elemei a SORPLAS™-t használják, amely a Sony által kifejlesztett, akár 99%-ban újrahasznosított anyagokat felhasználó, égésgátló, újrahasznosított műanyag. További információ a következő honlapon: www.sony.net/xperia-eco

Stílusos tokkal rendelkezik, beépített állvánnyal az Xperia 1 V-höz(XQZ-CBDQ)

Az Xperia 1 V exkluzív tokja a főegység alján markolattal rendelkezik, amely fokozza a fényképezés élményét. A hagyományos vízszintes állvány mellett támogatja a függőleges állványt is, így nemcsak videók megtekintéséhez, hanem élő adásközvetítéshez és videochathez is könnyen használható. A tok hátlapja magában foglalja az “Xperia 1 V” készüléktest hátoldalán alkalmazott texturált kialakítást, így a készülék eredeti dizájnja még a borító felhelyezése esetén sem sérül. Három szín áll rendelkezésre xiv a telefonhoz illeszkedő színekben.

Árazás és elérhetőség

Az Xperia 1 V június végén lesz kapható körülbelül 1399 euróért / 1299 fontért. Fekete, platinaezüst és khaki zöld színben lesz kapható.

Az Xperia 1 V előrendelése 2023. június 5-én kezdődik. Korlátozott ideig az Xperia 1 V-t 2023. június 5-től előrendelő vásárlók jogosultak lesznek a Sony legújabb WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgatójára vásárláskor.

