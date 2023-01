Új szoftverfrissítések a még jobb Galaxy Kamera élményért

A Samsung bejelentette a Galaxy Buds2 Pro és a Galaxy Watch sorozat új szoftverfrissítéseit, amelyek magasabb szintre emelik a Galaxy felhasználók számára a tartalomkészítést.

A Samsung Galaxy okostelefonok már régóta kiemelkedő fotózási és videózási élményt nyújtanak, lehetővé téve, hogy a felhasználók létrehozzák, megörökítsék és megosszák pillanataikat. Most a legújabb mobileszközökkel párosítva a már amúgy is nagy teljesítményű Galaxy kamera tovább erősödik a különleges 360 Audio Felvétel funkcióval, amely magával ragadó hangzás rögzítésére képes, emellett a Kamera távvezérlés funkció frissítése megkönnyíti a távolról való zoomolást is. Ezek a szoftverfrissítések tükrözik a Samsung folyamatos elkötelezettségét, hogy megújuló felhasználási lehetőségeket nyújtson eszközein.

360 Audio Felvétel: Rögzítsd úgy a világot, ahogy te hallod

Az új 360 Audio Felvétel funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hangot úgy rögzítsék a videón, ahogy azt valójában hallják. A Galaxy Buds2 Pro-t egy Galaxy okostelefonnal párosítva bárki profi filmessé válhat, hiszen kiváló minőségű, valósághű hangot rögzíthet videókhoz, professzionális felszerelés nélkül, bárhol és bármikor. A funkció 360 fokos hangfelvételt tesz lehetővé a fülhallgatókban elhelyezett mikrofon segítségével, így később a nézők akár a fesztiválok morajló tömegének közepébe csöppenhetnek vagy egy erdő közepén csordogáló patak mellett érezhetik magukat. A felhasználók a készülékükön vagy a közösségi médiacsatornán keresztül visszanézett videókon olyan élethű és magával ragadó hangokat hallhatnak fülhallgatójukon keresztül, amelyek szinte életre keltik a felvételeket.

A 360 Audio Felvétel az első olyan funkció a Galaxy termékcsaládban, amely az LE Audiot, egy fejlett új Bluetooth audio szabványt használ. Ez az új technológia jobb hangminőséget, valamint jobb akkumulátor-üzemidőt és termékélettartamot biztosít. A továbbfejlesztett zenei hangzáson túl, az LE Audio kiszélesíti a hangélmények spektrumát, hogy összetettebb és gazdagabb hangzást biztosítson, amelyet megoszthatnak másokkal is. Az LE Audio mostantól a Galaxy Buds2 Pron is elérhetővé teszi a binaurális (térbeli hallás, mindkét fülön történő hallás) felvételt, amely egyszerre használja ki a bal és a jobb mikrofon előnyeit. Amikor a Buds2 Pro-t egy Galaxy Z Flip4 vagy Z Fold4 készülékkel párosítjuk, a felhasználók a pillanat közepében találhatják magukat, és a kiváló minőségű sztereó hang és videó előnyeit élvezhetik.

Kamera távvezérlés: Tökéletes felvételek csuklóról irányítva

A Galaxy okostelefonokkal történő fényképezés és videózás során, minden helyzetben a felhasználók kezében összpontosul a kreatív irányítás. Tökéletes példa erre a Galaxy Watch Kamera távvezérlés applikációja, amellyel a felhasználók közvetlenül a csuklójukról vezérelhetik telefonjuk kameráját. Egy új frissítés – amely hamarosan elérhető lesz a Galaxy Watch5 és a Watch4 sorozaton – a Kamera távvezérlés alkalmazáshoz zoomolási képességeket ad, ezáltal tovább bővítve a Galaxy fényképezőgép-élményt a Galaxy okostelefon és a Galaxy Watch csatlakoztathatóságának köszönhetően. A frissítésnek köszönhetően a felhasználók távolról vezérelhetik telefonjuk kamerájának zoomját az óra számlapjának egyszerű összehúzásával, vagy a forgatható lünetta (az üveg körül elhelyezkedő, forgatható gyűrű) elfordításával – ez a funkció tökéletes csoportképek vagy egyéni szelfik készítéséhez távolról, így soha többé nem kell oda-vissza szaladni a kamerához a tökéletes kép elkészítéséért.

Az új 360 Audio Felvétel funkció a Galaxy Buds2 Pro és a Galaxy Z Flip4 és Z Fold4 készülékeken január közepétől fokozatosan elérhető lesz a szoftverfrissítéseken keresztül1. A frissített kameravezérlő funkció februártól lesz elérhető a Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 és Watch4 Classic készülékeken2. Ezek az új hordozható funkciók várhatóan még erőteljesebb szinergiát biztosítanak az új Galaxy kamerafunkciókkal.

Február 1-jén további részleteket tudhatnak meg a felhasználók a Samsung továbbfejlesztett Galaxy okostelefonjáról, amelyet a Galaxy Unpacked rendezvényen mutatnak be.

