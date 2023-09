A Sony bemutatja legújabb prémium okostelefonját, az Xperia 5 V-t

A Sony bemutatja az Xperia 5 V prémium okostelefont, amely a legújabb “Exmor T for mobile” kameraérzékelővel van felszerelve, így minden felvétel mesterművé válik.

Lehetővé teszi a felvételek széles skáláját, például a fejlett bokeh-rendezést a portréfotókhoz az MI-t kihasználva, valamint a színelőbeállítások választékát, hogy a kívánt hangulatot vagy atmoszférát lehessen megteremteni a felvételekhez. Az Xperia 5 V lehetővé teszi, hogy elmerülhessünk a rendkívüli zene- és videóélményben, köszönhetően a kivételes kijelzőnek, az elülső sztereó hangszóróknak és a fejlett technológiáknak, amelyek az audiovizuális élményt kiváló szintre emelik.

Emellett az akkumulátor teljesítménye is javult: az akkumulátor több mint 50%-a még egész napos aktív használat után is megmarad. Ez a prémium okostelefon egész nap biztonságosan használható felvételek készítésére, szerkesztésére és tartalmak megtekintésére útközben.

Emlékek rögzítése nagy felbontásban, időtől és helytől függetlenül

Az Xperia 5 V kamerája a legújabb “Exmor T for mobile” érzékelőt használja, amely a zászlóshajó okostelefonban, az Xperia 1 V-ben is megtalálható, így tiszta és nagy felbontású képek készíthetők, függetlenül a szituációtól, legyen az nappal/éjszaka vagy beltéri/kültéri felvétel. Amellett, hogy a portrékat élethű részletességgel lehet megörökíteni, lehetőség van a “Creative Look” nevű színelőbeállítások közül választani, így a különböző színek és tónusok a felvett jelenetnek megfelelően, utólagos szerkesztés nélkül illeszthetők egymáshoz. Ezenkívül a bokeh mód jelentősen javult az előző modellhez képest , az MI technológiát kihasználva a portréfotókat közelebb emeli a cserélhető objektíves fényképezőgépek szabványaihoz.

A hátlapon található kettős kameraobjektív lehetővé teszi, hogy három fókusztávolsággal – 16 mm, 24 mm és 48 mm – lehessen fényképezni. A 48mm 2x optikai gyújtótávolságnak felel meg, így nagyobb méretben örökíthetők meg a képek alanyai anélkül, hogy aggódni kellene a képminőség romlása miatt.

Videókészítés mesterfokon

Az új “Video Creator” alkalmazás automatikus szerkesztési funkcióval rendelkezik, amellyel könnyedén készíthetők videoklipek. Miután a felhasználó eldöntötte a klip hosszát, csak ki kell választani a fényképeket vagy videókat a zenével együtt, és a Video Creator elvégzi a nehéz munkát, így a végleges fájl körülbelül egy perc alatt elkészül. Még azok is könnyedén készíthetnek eredeti, a közösségi médiában megosztásra érdemes klipeket, akiknek nincs videószerkesztési tapasztalatuk. Kézzel is módosíthatók saját egyéni preferenciák, például a klipek beállításai és a szűrőfeldolgozás a kívánt kreatív megjelenés alapján.

Az Xperia 5 V rendelkezik dedikált hangrögzítő mikrofonnal. Még akkor is, ha forgalmas helyszínen készítenek videót, ahol más emberi és környezeti hangok is észlelhetők, a rögzítés alatt álló személy hangja elsőbbséget élvez, és tisztán kivehető.

Egy napnál tovább tartó szórakozás

Az Xperia 5 V lehetővé teszi, hogy külső hangszóró vagy kijelző nélkül legyen élvezhető az erőteljes hangzás és a lenyűgöző videók. Az újonnan kifejlesztett, erőteljes, mély basszusokkal rendelkező hangszóró-erősítő mellett fényes OLED-kijelzővel rendelkezik, amely még akkor is jó láthatóságot biztosít, ha kint világos van. Elmerülhetünk a tartalmak világában, amikor élő, streamelt vagy rögzített videókat élvezhetünk a közösségi médiában, és gyönyörű látvánnyal jelennek meg a kedvenc műsorok a Sony TV BRAVIA® kiemelkedő képminőségű “X1™ for mobile” motorjának köszönhetően. Hihetetlen, de egyetlen teljes feltöltéssel több mint 24 órán át nézhetők a tartalmak, és ha a felhasználó esetleg elveszti a fonalat, hogy mit nézzen, elég csak a BRAVIA CORE for Xperia-ra kattintani, ahol a legújabb kiadások és klasszikus blockbuster filmek százai közül lehet választani kiváló minőségben.

Annak érdekében, hogy el lehessen merülni a trendi videókban vagy műsorokban anélkül, hogy aggódni kellene az akkumulátor lemerülése miatt, az 5000 mAh-os nagy kapacitású akkumulátor tovább bírja, mint más, azonos kapacitású akkumulátorral rendelkező okostelefonok. Az egyedülálló energiatakarékos technológiának köszönhetően az energiafogyasztás körülbelül 20%-kal csökken az előző modellhez képest3. Ennek eredményeképpen még akkor is, ha egész nap aktívan használják az okostelefont, az akkumulátor töltöttségi szintje 50% vagy még több marad1. A vezeték nélküli töltés és a gyorstöltés (akár 50%-os töltés 30 perc alatt) támogatása mellett az Xperia egyedülálló töltésoptimalizálási technológiája megakadályozza az akkumulátor romlását, így még 3 év elteltével is megmarad a maximális kapacitás 80%-os vagy annál nagyobb értéke.

Teljesítmény szempontjából a Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile platform4 gyorsabb és hatékonyabb a többfeladatos munkavégzés során, így kompromisszumok nélkül hosszabb ideig végezhető minden. Emellett a hőelosztó lap mérete 40%-kal nőtt az előző modellhez képest, ami rendkívül hatékony hőelvezető megoldás, és a CPU energiafogyasztása is javult. Az új processzor, a továbbfejlesztett hőkezelés és a hődiffúziós lap térfogatának 40%-os növekedése segít az Xperia 5 V-nek hűvös maradni ilyen intenzív használat során, így maximálisan élvezhető a készülék teljesítménye.

Továbbfejlesztett gaming funkciók

A Game enhancer, a játékot élvezetesebbé tevő segédfunkció új színű dizájnt kapott, de megtartotta a számos kiváló támogató funkciót, mint például az L-γ (alacsony gamma) lézert, a hangkiegyenlítőt, a hangcsevegő mikrofont és a képernyőfelvételi funkciót, amely hasznos a YouTube™ tartalmak rögzítése és megosztása során. Emellett a Qualcomm Snapdragon® 8 Gen2 Mobile Platform és az Elite Gaming támogatja a stabil játékmenetet.

Dizájn / funkció / hozzáférhetőség / fenntarthatóság

Az Xperia 5 V másik szerethető eleme a rendkívül megbízható teljesítmény és a dizájn kombinációja. A kamera és a hátlap színei esztétikusan matt felületűek, ami az egységesség benyomását kelti. A készülék három színben kapható, hogy az egyéni stílusnak megfelelő legyen: Black (fekete), Platinum Silver (platinaezüst) és Blue (kék).

A Photography Pro programban történő fényképezéskor egy új hozzáférhetőségi funkció lehetővé teszi, hogy egy hang szólaljon meg, amely jelzi, hogy a képernyő vízszintes-e, így a látássérült emberek egyenes képet készíthetnek. A funkcionalitás és a dizájn úgy egyesül, hogy a tenyérben elférjen.

Az Xperia 5 V csomagolása a Sony Original Blended Material anyagát használja, amely bambuszból, cukornádrostból és újrahasznosított papírból készül, és olyan egyedi csomagolást ért el, amely teljesen helyettesíti a műanyagot. Ezenkívül a főegység egyes belső és külső elemei a Sony által kifejlesztett, akár 99%-ban újrahasznosított anyagokat felhasználó, égésgátló, újrahasznosított műanyagot, a SORPLAS™-t használják.

Stílusos tokba épített állvány az Xperia 5 V-hez (XQ-DE54)

Az Xperia 5 V dedikált tokja (külön megvásárolható tartozékként kapható) kényelmes állványként is működik, amely függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhető. Az okostelefonhoz tökéletesen illeszkedő, vékony formának köszönhetően nemcsak videónézéshez, hanem élő közvetítéshez és videochathez is könnyen kézben tartható és használható. Az Xperia 5 V-hez három színben kapható. Ezenkívül a Sony a Style Cover with Stand anyagai között is SORPLAS-t használ.

