Már Magyarországon is kapható a HUAWEI P60 Pro

Június 1-től Magyarországon is kapható a Huawei legújabb prémium kategóriás, kiemelkedő fotós képességekkel rendelkező okostelefonja, a HUAWEI P60 Pro.

A készülék iparágvezető fejlesztéseket hoz a mobilfotózás terén, a P60 Pro-t továbbfejlesztett optikai rendszerrel, valamint a piacon elsőként többlencsés Ultra Lighting telefotó kamerával szerelték fel. A 88W-os SuperCharge töltésnek köszönhetően a HUAWEI P60 Pro mindössze 10 perc alatt 50 százalékra feltölthető Turbo módban, a készülék különleges Kunlun Glass kijelzője pedig rendkívüli törésállóságot biztosít.

Június 1-től Magyarországon is kapható lesz a Huawei P-sorozatának legújabb zászlóshajó készüléke, az iparágban úttörő fejlesztésekkel és megoldásokkal felszerelt HUAWEI P60 Pro. A készülékkel a gyártó a mobilfotózás megújítására és a fényképezés művészetének újra értelmezésére helyezi a hangsúlyt, összekapcsolva az innovatív funkciókat és az esztétikus kialakítást.

„A HUAWEI P60 Pro a fény művészetét helyezi fókuszba, miközben jelentős fejlesztéseket vonultat fel az esztétikum, a képalkotás és a felhasználói élmény tekintetében, mindezzel a mobiltelefonos képalkotás új korszakába vezetve minket”

– mondta Richard Yu, a Huawei ügyvezető igazgatója, a Huawei Fogyasztói Üzletágának és a Huawei Intelligens Autóipari Megoldások Üzletágának vezérigazgatója.

Saját fejlesztésű Kunlun Glass üveg, tartós kialakítás, esztétikus megjelenés

A gyártó nagy hangsúlyt helyezett a készülék küllemére, a hátlap, a kamerasziget és az előlap, illetve a kijelző esztétikus és egyedi formatervezésére. A HUAWEI P60 Pro az iparág első, gyöngyház textúrát idéző dizájnjával büszkélkedhet: Rokokó Gyöngy változatban a hátlap gyártása során természetes ásványi gyöngyport alkalmaztak, hogy ragyogó hatást keltsen, és egyedi természetes textúra érzetét nyújtsa.

A HUAWEI P60 Pro hátlapi kamerái klasszikus elrendezést kaptak. A leggyakrabban használt fő kamera a hátlap objektívmoduljának közepén található, míg a szuper telefotó és szuper széles látószögű objektívek a fő kamera felett és alatt helyezkednek el. A készülék tetején lévő átlátszó réteg még vékonyabb eszköz illúzióját kelti, miközben lehetővé teszi, hogy az Ultra Lighting fő kamera vizuálisan kiemelkedjen.

A HUAWEI P60 Pro rendkívül tartós kialakítású, az új Quad-Curve kijelző négy oldala enyhén ívelt, míg a képernyő szélei lekerekítettek, ezáltal a készülék magával ragadó megjelenést nyújt.

A Huawei által fejlesztett, strapabíró Kunlun Glass üvegpanel jelentősen, akár tízszeresére növelheti a készülék törésállóságát, köszönhetően a továbbfejlesztett technológiának, amelyek ultratartós anyagot képeznek nanokristályok milliárdjaiból. Továbbá a HUAWEI P60 Pro megfelel az IP68-as por- és vízállóság szabványnak is, így a felhasználóknak biztonságérzetet nyújt a mindennapi használat során.

A HUAWEI P60 Pro kijelzője a teljesebb színskála színkezelésével és a színkalibráció metamerikus egyezéseivel is pontos színeket biztosít. Ezenfelül lehetővé teszi a vezeték nélküli precíz színvetítést is, amelynek köszönhetően összehangolható a készülék képernyőjén megjelenő tartalom és a kijelző színei. A kijelzőfunkciók széles skáláját biztosító HUAWEI P60 Pro az első mobiltelefon, amely megkapta a TÜV Rheinland színpontosságra és precíz színvetítésre vonatkozó tanúsítványát (Color Accuracy Dual Certification).

A HUAWEI P60 Pro mindössze 200 g súlyú, így kényelmesebb kézbe fogni, és jobb érintési élményt biztosít.

Ultra-Lighting XMAGE kamera: áttörés a mobilfotózásban

A HUAWEI P60 Pro újratervezett optikai rendszerrel, F1.4-F4.0 automatikusan állítható fizikai rekesznyílással, nagy áteresztőképességű lencsecsoporttal és RYYB SuperSensing érzékelővel felszerelt Ultra Lighting főkamerával érkezik. Ezek az új fejlesztések gyenge fényviszonyok között is élethű fotók készítését teszik lehetővé, a kamera képes teljesebb részletességgel megjeleníteni a sötétebb területeket is. Emellett a készülék ultra-magas dinamikatartományt nyújt a magas fény-sötétség arányú helyzetekben, például napkeltekor és napnyugtakor, hajnalban vagy alkonyatkor. Ezenfelül az új XD Fusion Pro Texture Engine technológia egészen finom részleteket is meg tud jeleníteni a fotókon, akár még az üvegfelületeken látható ragyogást is.

A HUAWEI P60 Pro további újítást hoz az éjszakai teleobjektíves fotózás terén: a készülék F2.1 rekesznyílású Ultra Lighting telefotó kamerája az iparág egyik legnagyobb rekesznyílásával rendelkező periszkópos telefotó kamera. A több lencse több fényt képes rögzíteni, az RYYB SuperSensing érzékelővel kombinálva pedig a teleobjektívbe jutó fény mennyisége is jelentősen megnőtt. A felhasználók így élethű fényképeket készíthetnek éjszakai városi sétáik során, mivel a kamera képes rögzíteni és kiemelni a távolban lévő tetőtéri neonfények részleteit, pontosabban megörökítve azt a szépséget, amely szabad szemmel is látható.

A Huawei Szuperhold módja szintén az iparág egyik újdonsága. A telefotó modul Ultra Lighting és fókuszálási képességeinek köszönhetően az új funkció tökéletesen mutatja meg a távoli holdat, így az éjszakai jelenetek tisztán rögzíthetők.

Ezenfelül a kamera felhasználói felülete is megújult; a kamera zoom gyűrűje a fényképezési folyamatot intuitívabbá, a nagyítást pedig precízebbé teszi. A Gyorsmenüben a gyakran használt fényképezési módok ikonjai is megjelennek, megkönnyítve a kamera egy kézzel történő kezelését, élvezetesebb és kényelmesebb fényképezési élményt biztosítva.

10 perc alatt 50 százalékra feltölthető

A HUAWEI P60 Pro 4815 mAh akkumulátora a mindössze 8,3 mm vékony kompakt készüléktestben kapott helyet, és 88W vezetékes HUAWEI SuperCharge töltéssel rendelkezik. A készülék lehetővé teszi továbbá az 50W vezeték nélküli gyorstöltést is, illetve a 7.5W fordított vezeték nélküli töltést. A Turbo mód használatával a P60 Pro mindössze közel 10 perc alatt akár 50 százalékra tölthető fel.

Az EMUI 13.1 operációs rendszer új 3D Weather AOD (Always on Display) funkciót kapott, amely 3D effektusokkal illusztrálja az esőt, havat, felhős vagy napos időjárást, és dinamikusan küld értesítést az időjárás változásairól. Ugyanakkor lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját fotóikkal is személyre szabják kijelzőjüket.

AppGallery: számos app a világ harmadik legnagyobb alkalmazás-áruházában

Az új HUAWEI P60 Pro is számos hasznos alkalmazással érkezik. A világ harmadik legnagyobb alkalmazásboltjában, az AppGalleryben, a Huawei okostelefont használók 18 kategóriából választhatják ki a globális és helyi legnépszerűbb alkalmazásokat, beleértve a navigációt és a közlekedést, a híreket, a közösségi médiát, a pénzügyeket, a szórakoztatást. Az AppGallery több mint 170 országban és régióban érhető el, több mint 580 millió globális havi aktív felhasználóval és 6 millió regisztrált fejlesztővel.

Elérhetőség, ár, technikai részletek

A HUAWEI P60 Pro ára, technikai részletei és rendelhetősége itt.

