Az év egyik legjobb találmánya lett ez a Nokia mobil

Az év legjobb találmányai közé választotta a Nokia G22-t a TIME magazin, ugyanis áttörést értek el a javíthatóság terén. Itt egy okostelefon, amit otthon is meg lehet javítani.

A Nokia G22 hátlapja ráadásul 100 százalékban újrahasznosított műanyagból készül, a sérült kijelzőjét és elhasználódott akkumulátorát pedig bármikor, akár otthon is kicserélhetjük. A telefonnak emellett háromnapos akkumulátor-üzemideje van, és 800 teljes töltési ciklust is kibír, így még hosszabb ideig bírja majd a strapát. Mutatjuk is!

Forrás: ORIGO

