Megérkezett Magyarországra a HUAWEI Mate 50 Pro

Magyarországon is kapható a Huawei Mate sorozat legújabb zászlóshajó készüléke, a HUAWEI Mate 50 Pro, amely az iparág vezető technológiáit vonultatja fel a mobilfotózás és az általános teljesítmény tekintetében.

Az okostelefonon debütál az EMUI 13 operációs rendszer, valamint a gyártó új, saját XMAGE képalkotó rendszere, amely az iparág egyik legjobb kamerás telefonjainak kifejlesztésében szerzett több éves tapasztalat eredménye.

Richard Yu, a Huawei Technologies igazgatótanácsának ügyvezető igazgatója, a Fogyasztói Üzletág vezérigazgatója és az Intelligent Automotive Solution BU vezérigazgatója elmondta:

„Az elmúlt évtizedben a Mate sorozat készülékei úttörő innovációkat adtak a felhasználók kezébe világszerte. A Mate okostelefonok mindegyik új generációja a legmodernebb Huawei-technológiák egész sorát egyesítette, a HUAWEI Mate 50 Pro pedig folytatja ezt a hagyományt.”

Teljesen új kamerarendszer, klasszikus dizájnnal

A gyártó teljesen új, XMAGE kameratechnológiája magában foglalja az optikai rendszer, a mechanikai szerkezet, a képalkotási technológia és a képfeldolgozás legfontosabb fejlesztéseit. A négytagú kamerarendszer legizgalmasabb innovációját az elsődleges, Ultra Aperture XMAGE kamera nyújtja, amely a világon elsőként tíz fokozatban állítható fizikai rekesznyílással rendelkezik. A kamera rekesznyílása Auto módban automatikusan az azonosított jelenethez és környezethez igazodik az egyik legjobb kép elkészítése érdekében. A Professzionális módban pedig manuálisan állítható a mélységélesség és az elmosódás mértéke. Az állítható rekeszérték leginkább csoportképek, portrék és alacsony megvilágítás esetén nyújt kivételes fotózási lehetőséget: ilyenkor a készülék automatikusan beállítja a megfelelő rekesznyílást ahhoz, hogy az egyik legoptimálisabb felvétel készülhessen.

A statikus, állóhelyzetből készített fotókat is fejlett hardveres megoldások, valamint különböző algoritmusok segítik. Az Ultra Aperture kamera legnagyobb, F1.4 méretű rekesznyílása sok fényt képes beengedni, és az XD Fusion Pro képalkotó technológiával összedolgozva a készülék optimalizálja a kép fényerejét, a fény- és árnyékrészleteket, valamint a hideg és meleg kontrasztot. Éjszakai módban még gyengén megvilágított környezetben is nagyon jól elkülönülő világos és sötét részletekkel rendelkező fényképeket lehet készíteni. Ha Portré módba állítjuk a készüléket, akkor a háttér természetes módon elmosódik, hogy a kép alanya kitűnjön környezetéből.

Kétszázszoros zoom tartomány és makró videók

Az úttörő kameratechnológiához a fentiek mellett egy 64 MP-es periszkópos teleobjektív kamera is társul, amely akár 200-szoros zoom tartományt is lehetővé tesz, így rendkívül részletgazdag fotók készíthetőek a Mate 50 Pro-val. A 13MP-es ultraszéles látószögű makrókamera felnagyítja a legapróbb részleteket, és kiemelkedően tiszta képet ad akár milliméteres méretű cérnaszálakról és harmatcseppekről is. Az előlapi 13MP-es kamera pedig 3D-s mélységérzékelővel segíti a szinte tökéletes szelfik elkészítését.

A HUAWEI Mate 50 Pro videós képességei is kiemelkedőek: a kamera a többi között lehetőséget ad a makró videózásra, valamint rendelkezik „makró kép a képben” (PiP) funkcióval is, amelynek köszönhetően még pontosabban rögzíthetők a mozgó jelenetek.

A Mate 50 Pro kameralencséi is a Mate sorozat ikonikus, kör alakzatban elhelyezkedő, ún. „Space Ring” kialakítását viszik tovább. A klasszikus dizájn mellett az új készülék elsőként büszkélkedhet az elegáns, Clous de Paris piramismintázatú dombornyomott dizájnnal, amely ráirányítja a figyelmet a kamerasziget kifinomult megjelenésére.

Helyettünk is takarékoskodik a megújult operációs rendszer

A HUAWEI Mate 50 Pro okostelefonon debütál az EMUI 13 operációs rendszer, amely az egyérintéses navigációnak és a számos új, innovatív funkciónak köszönhetően még egyszerűbbé teszi a mindennapi használatot.

Az egyik újítás az ún. „SuperStorage” funkció, amely észrevétlenül távolítja el a duplikált fájlokat és tömöríti a ritkán használt alkalmazásokat. Ez akár 20 GB helyet is megtakaríthat felhasználójának (a 256 GB ROM-mal rendelkező telefonon), így több hely marad a fotóknak és videóknak. A többi között a másik ilyen funkció a „SuperHub”, amely megkönnyíti az adat- és fájlátvitelt az alkalmazások és eszközök között. A felhasználók ideiglenesen tárolhatnak képeket, dokumentumokat és szövegeket a készüléken, valamint akár alkalmazások, akár különböző eszközök között ingyenes és egyszerű átvitellel megoszthatják azokat.

Ezenfelül az átfogó adatvédelmi funkciók plusz biztonságot nyújtanak a felhasználóknak. A HUAWEI Mate 50 Pro védi a képek adatait: amikor a felhasználó megoszt egy képet, a telefon automatikusan törli az érzékeny információkat, például a helyet és az időt.

Dinamikusan növekvő alkalmazás-kínálat

Megújult a Huawei alkalmazás-áruháza, az AppGallery is, amely egybeolvadt a korábban külön alkalmazásként működő Petal Search intelligens appkeresővel. Így az appbolton keresztül most már közvetlenül, egyetlen gombnyomással érhető el az androidos alkalmazások széles választéka a banki-pénzügyi applikációktól a bevásárláson vagy hírolvasáson át a legújabb játékokig. Az AppGallery immár több mint 200 ezer alkalmazáshoz kínál hozzáférést 18 országban, több mint 580 millió aktív havi felhasználóval a világ harmadik legnagyobb alkalmazás-áruházává nőtte ki magát.

Órákig üzemképes, miután teljesen lemerült

A Mate 50 Pro élenjáró teljesítményét a Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 lapkakészlet, valamint 8GB RAM memória biztosítja, amely hozzájárul a zökkenőmentes felhasználói élményhez.

A készülék 4700 mAh-s, nagy kapacitású akkumulátora gondoskodik a hosszú üzemidőről. Emellett 66W-os HUAWEI SuperCharge gyorstöltést, valamint 50W-os vezeték nélküli gyorstöltést tesz lehetővé, amelynek köszönhetően szinte percek alatt ismét használatra kész a Mate 50 Pro. Az okostelefon egyik újdonsága az alacsony akkumulátor-fogyasztású vészhelyzeti mód, amely akkor aktiválódik, amikor az akkumulátor töltöttsége 1 százalékra csökken, és közel három óra készenléti idővel vagy 12 percnyi hívásidővel hosszabbítja meg az üzemidőt.

A HUAWEI Mate 50 Pro IP68-as besorolású tanúsítvánnyal rendelkezik, így ellenálló nedves és poros környezetben is, valamint 2 méter mélységig vízálló.

A HUAWEI Mate 50 Pro áttörést jelentő innovációt kínál a mobilhálózati kommunikációban is. A készülék az egyik első olyan széles körben hozzáférhető okostelefon, amely – egyelőre kizárólag Kínában – lehetővé teszi a műholdas üzenetküldést. A funkciónak köszönhetően a felhasználók a BeiDou navigációs műholdhálózat segítségével rövid üzenetet tudnak küldeni olyan helyekről is, ahol nincs hálózati jel.

Elérhetőség, Ár

A HUAWEI Mate 50 Pro üveg hátlappal érhető el, fekete színben a Telekom kínálatában, a MediaMarkt, Emag és Euronics online felületein pedig ezüst és fekete színben. A készülék ajánlott fogyasztói ára 579.999 forint. További információ a Huawei oldalán érhető el.

