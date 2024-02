A magyar fejlesztésű Chameleon Smart Home segít a hotelek okosításában is

A Smart Hotel Solution Zrt., a rendszerfüggetlen okosotthon-szakértő Chameleon Smart Home stratégiai partnere bemutatta a kifejezetten szállodák számára fejlesztett, okosotthonnal kombinált komplex szállodaüzemeltető rendszert.

A Hotelify okoshotel-applikáció, amely az App Store és a Google Play felületein is elérhető, lefedi a szállodai tartózkodás teljes folyamatát a foglalástól a távozásig. A Hotelify segíti a vendégeket, hogy mobiltelefonjukon keresztül elérjék a szállodák szolgáltatását, az üzemeltetőket pedig abban támogatja, hogy komoly digitalizációt és hatékonyságnövelést hajthassanak végre a költséghatékonyabb és professzionálisabb hotelüzemeltetés érdekében.

Az okoshotelek piaca az elmúlt időszakban is dinamikus növekedést mutatott, előrejelzések szerint pedig robbanásszerű növekedés várható a következő években. A Smart Hospitality Market felmérése szerint a piac értéke a 2022-es 13,6 milliárd dolláros értékről 2026-ra eléri a 49,9 milliárd dolláros értéket. A szállodák több mint 40%-a tervezi a közeljövőben okostechnológiák bevezetését a vendégélmény javítása érdekében. E trendek segítik a márkák megkülönböztetését és megerősítését az iparágon belül.

„A szállodaipar igényeit felmérve célunk az volt, hogy a lakóotthonok és a társasházak után az elérhető legfejlettebb technológiák felhasználásával újabb területeket hódítsunk meg, és a hotelek számára is elérhetővé tegyük innovatív okosmegoldásainkat. A Hotelify hozzájárul a vendégélmény növeléséhez úgy, hogy gyorsabb és hatékonyabb kommunikációt biztosít, emellett segíti az igényekhez igazodó humánerőforrás-menedzsmentet és ezzel az üzemeltetési költségek csökkentését, a professzionális hotelüzemeltetés jegyében”

– fejtette ki a szolgáltatás kapcsán Szarvas Péter, a Chameleon Smart Home alapító-tulajdonosa.

Mitől lesz okos egy hotel?

A Hotelify mobilapplikációban több mint száz funkció érhető el. Ezek közé tartoznak az okosotthon-megoldásokra épülő okosszoba-technológiák (pl. okosvilágítás és -klímavezérlés), a digitális szolgáltatások és kommunikáció (különböző szállodai szolgáltatások telefonról való megrendelése és nyomon követése, chat), érintésmentes szolgáltatások (express check-in és check-out, digitális kulcsok), a fenntarthatóság és energiahatékonyság (energiatakarékos berendezések és világítás, intelligens energiafelhasználást monitorozó és optimalizáló rendszerek), valamint az adatok és az analitika teljes körű használata.

Hotelify: Magasabb vendégélmény – költséghatékony szállodaüzemeltetés

A magyar fejlesztők applikációja az első magas komplexitású, mobiltelefonon keresztül elérhető szállodai fejlesztés. A vendégek érkezésük előtt letölthetik az applikációt, amelynek számos kényelmi funkciója teszi egyszerűbbé a szállodai adminisztrációt és könnyebbé a szolgáltatások igénybevételét a szerződött partnerek hoteleiben. A Hotelify használatával elérhető szolgáltatások lefedik az okosszobai funkciókat is. Többek között az expressz check-in/check-out, emellett olyan széleskörű F&B funkciók, mint az asztalfoglalás, is elérhetők. Az alkalmazás használatával konkrét rendeléseket lehet leadni mobilról; foglalhatunk masszázsidőpontot, hívható a szobaszerviz, nyugágyunkhoz rendelhetjük a pincért, de akár takarítási igényünket is könnyen be lehet jelenteni. Emellett egyszerűbbé válik a hibák bejelentése és a recepcióval való kapcsolattartás is, amelyre chat formájában nyílik mód. Az innovatív okosszolgáltatások, mint a jogosultságok mentén szabályozható beléptetés, valamint a világítás mellett a fűtés-, hűtés- és árnyékolásvezérlés mind a rendszer részét képezik.

Növekvő érdeklődés és bővülő partnerhálózat

Az értékesítés februárban indult. A partnerhálózat kiépítése érdekében jelenleg fontos piaci szereplőkkel tárgyal a Hotelify applikáció kifejlesztője, a Smart Hotel Solution Zrt., amely a koncepció megálmodójaként a fejlesztés mellett a termék forgalmazásával és értékesítésével is foglalkozik. A magyarországi magánbefektetők által 2021-ben alapított cég több hazai szolgáltatóval már a szerződések véglegesítésénél tart, így rövidesen a vendégek is egyre több helyen találkozhatnak már vele.

Chameleon-megoldások lakásokba, társasházakba és hotelekbe is

A Hotelify hardveres okosmegoldásaiért a rendszerfüggetlen okosotthon-szakértő, a a Smart Hotel Solution stratégiai együttműködő partnereként a Chameleon Smart Home Nyrt. felel. A 2023. februártól a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend piacán regisztrált vállalkozás tavaly elindított kanadai terjeszkedésének motorját jelentő, társasházak számára kifejlesztett UpHome megoldását Dubajban a Middle East Energy energetikai konferencián is bemutatták, emellett pedig a Metrodommal kötött együttműködés keretében 2028-ig 1200 Metrodom-lakásba építik be. A cég ezzel a lépésével a szállodapiac felé is nyitott, aminek révén további értékesítési lábbal erősítette piaci pozícióját.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!