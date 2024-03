Online 3D technológiai bevezető tanfolyam a 3D Akadémián

A FreeDee 3D Akadémia legnépszerűbb kurzusa, a 3D technológiai bevezető tanfolyam már online e-learning tananyagként is elérhető. Sajátítsa el a 3D technológiák alapjait és szerezzen átfogó tudást a területről a saját tempójában akár otthona vagy irodája kényelméből!

A FreeDee Kft. számára a kezdetektől kiemelt értéket képviselt a tudásmegosztás: 2012-es indulásuk óta vezetnek blogot a 3D nyomtatás híreiről, sokat tettek az additív gyártás oktatásban való megjelenéséért és megalapították a 3D Akadémiát is, az ország első 3D nyomtatásnak dedikált oktatási stúdióját. A 3D Akadémia indulása óta a legnépszerűbb kurzus a 3 modulból felépülő 3D technológiai bevezető tanfolyam, mivel átfogó ismereteket nyújt egy olyan területről, amellyel még igencsak kevesen találkozhattak a formális oktatási rendszeren belül. Mostanáig több mint ötszáz szakember és hobbi felhasználó vett rész a programon, amely három témakörben nyújt átfogó, alapszintű ismereteket: 3D nyomtatás, 3D szkennelés és 3D modellezés.

Az elmúlt években különböző okokból sokan keresték az online távképzés lehetőségét, ezért a 3D Akadémia csapata úgy döntött, hogy online formában is elérhetővé teszik a 3D technológiai alapképzését. Az elkészült e-learning tananyag önmagában is alapos tudást nyújt vagy örökös hozzáférésével a személyes részvétel kiegészítéseként lehetőséget adhat a későbbi ismétlésre és gyakorlásra is.

A tanfolyam részletei:

Rögzített, bármikor és örökké visszanézhető felvételek

6 órányi tudásanyag 3 témakörben: Bevezetés a 3D nyomtatásba, Bevezetés a 3D szkennelésbe, 3D modellezés alapok Rhino 3D-ben

FFF nyomtatás előkészítés a világ legnépszerűbb szeletelő szoftverében, a Cura-ban

Haladó Cura szeletelési trükkök

Letölthető diasorok és kiegészítő tudásanyagok

A három területet átfogó tanfolyam minden modulja kezdő szinttől mutatja be az adott témakört, így nyugodt szívvel ajánljuk a 3D technológiákkal most ismerkedőknek, de olyanoknak is, akik szeretnék rendszerezni és kiegészíteni már meglévő tudásukat. A tudás hatalom; látogassa meg a 3D Akadémia weboldalát a részletekért!

