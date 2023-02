Megjelent a Samsung One UI 5.1 szoftverfrissítés

A Samsung Electronics bejelentette, hogy a Galaxy S23 szériával egyidejűleg bemutatott One UI 5.1 szoftverfrissítést számos korábbi készülékére is kiterjeszti, így a Galaxy S22, S21 és S20 széria, valamint a Galaxy Z Fold4 és Z Flip4 okostelefonok esetében is elérhetővé válik.

A One UI 5.1 frissítésnek köszönhetően a felhasználók egy vizuálisan még vonzóbb kezelőfelülettel és számos új funkcióval találkozhatnak, amelyek több lehetőséget biztosítanak a kreativitás kifejezésére, miközben a kényelmesebb felhasználói élmény érdekében még inkább személyre szabhatóbbá válnak az eszközök.

„A One UI 5.1 a legújabb bizonyítéka a Samsung elkötelezettségének, miszerint a vállalatunk számára fontos, hogy a Galaxy felhasználók a lehető legrövidebb időn belül érhessék el újításokat” – mondta Janghyun Yoon, a Samsung Szoftverekért felelős csapatának vezetője és alelnöke. – Az elmúlt hetekben szorosan együttműködtünk szolgáltatóinkkal és partnereinkkel annak érdekében, hogy a Galaxy S23 széria bemutatását követő néhány héten belül, világszerte elérhető legyen a One UI 5.1 szoftverfrissítés számos Galaxy okostelefonon és tableten.”

Professzionális kameraminőség és egy hangulatosabb Galéria

A One UI 5.1 továbbfejleszti azokat a kamerafunkciókat, amelyeket nemrégiben a Galaxy S23 széria érkezése során jelentett be a Samsung. A Galaxy Kamera alkalmazás részeként elérhető Profi RAW funkcióival a felhasználóknak több lehetőségük nyílik professzionális fotók készítésére. A „Több” ikonra kattintva a fényképezés során akár „raw” formátumban is kiváló minőségű képeket készíthetnek. Emellett, a továbbfejlesztett mesterséges intelligencia alapú Képfeljavító a fényerő korrigálásával automatikusan átdolgozza a kép rossz minőségű részleteit, amelyet az adott képkockák finomításával és színkorrekciókkal hoz helyre akár ellenfényben is. Sőt, a nemkívánatos árnyékok és tükröződések eltávolíthatóvá válnak a tökéletes fotó érdekében.

Az új navigációs fejlesztéseknek köszönhetően még könnyebben megtalálhatók a fényképek a Galéria alkalmazásban, és egyszerűbbé válik a megosztható családi albumok létrehozása is. A felhasználó a képen szereplő személy arcára koppintva további képeket találhat meg róla eszközén, a Galéria alkalmazás javaslatot tesz a családtagokról készült fényképek hozzáadására a családi fotóalbumokhoz.

Egyedülálló és személyre szabott felhasználói élmény

A One UI 5.1 számos új és izgalmas funkciót kínál, amelyek lehetővé teszik a mobilélmény szinte minden aspektusának finomhangolását – a megjelenéstől kezdve a kommunikáción át egészen a használatig. A Samsung funkciók terén bemutatott újdonságai elemzik a készülék használatát, amelyek alapján tippeket ad felhasználóinak. Az új dinamikus időjárás widget például elemzi az aktuális helyzetet, és az adott időjárási viszonyhoz szabja megjelenését. A különböző Üzemmódok és rutinok egyaránt kibővültek, így az egyéni háttérképekkel, csengőhangokkal, az érintésérzékenység, valamint a betűtípusok beállításával még inkább személyre lehet szabni az egyes tevékenységeket.

A One UI 5.1 továbbfejleszti az „Intelligens javaslatok” widgetet is, amely a Spotify dalok és lejátszási listák ajánlását hangolja a felhasználók tevékenységeihez, legyen szó utazásról vagy épp pihenésről.

Még nagyobb összekapcsolhatóság a Galaxy ökoszisztémában

A Samsung a One UI-jal és funkcióival nagyobb integrációt és kapcsolódási lehetőséget biztosít a mobil ökoszisztémában. A felhasználók ezt az összekapcsolt élményt mobiltelefonjukon és számítógépükön keresztül is megtapasztalhatják a Galaxy tabletek és az okostelefonok között kibővített Multivezérlésnek köszönhetően. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az egeret, billentyűzetet vagy trackpadet ne csak a Galaxy táblagépükkel, hanem mostantól bizonyos Galaxy telefonokkal is megosszák, így zökkenőmentesen másolhatnak és illeszthetnek be szöveget, illetve húzhatnak át képeket egyik készülékről a másikra – csak úgy, mintha mindezt ugyanazon az eszközön végeznék el. Továbbá a Windows-kapcsolat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Samsung Internet segítségével a telefonjukon böngészve számítógépükön folytassák a zökkenőmentes internetezést ugyanazokon az oldalakon. Ezeket az weboldalakat akár egyik eszközről a másikra áthelyezve is meg lehet nyitni, ami nagyban megkönnyíti a mindennapi életet.

Elérhetőség

A One UI 5.1 szoftverfrissítés a Samsung Galaxy S22 sorozat, Z Fold4, Z Flip4, S21 sorozat és S20 sorozat készülékek számára lesz először elérhető. A további Galaxy készülékekre, köztük a Galaxy Z Fold3-ra és a Z Flip3-ra vonatkozó szoftverfrissítések a következő hetekben lesznek elérhetők.

