A Godeal24 újévi akciójában most a Windows 10 ingyenesen elérhető

Az új év új lehetőségeket jelent és egyben remek alkalom arra is, hogy új ajánlatokat fedezzünk fel számítógépes szoftverünk frissítésére, ráadásul most újévi akciós áron.

Korlátozott ideig érhetők el kedvezményesen a Microsoft szoftverek újévi ajánlatai a Godeal24 weboldalán!

A Godeal24.com a legnépszerűbb Microsoft termékekkel indított újévi akciót: Office 2019 vagy 2016 szoftverkulcs vásárlása mellé most ingyenesen megkapjuk a Windows 10 szoftverkulcsát is, de akár más szoftverek is beszerezhetőek most 55%-os kedvezménnyel.

Korlátozott ideig most a Windows 10 szoftvert ingyenesen kapjuk vásárlásunk mellé és még kuponkód sem kell hozzá:

50% -os kedvezmény a Windows 10-re

Ha csak Windows 10 szoftverünket szeretnénk frissíteni, akkor ugyancsak érdemes böngészni a GoDeal24.com újévi ajánlatai között. A már egyébként is kedvezményes áru Windows 10 szoftverkulcs most további 50% -os kedvezménnyel érhető el a weboldalon.

Az 50%-os kedvezmények a következő kuponkóddal érhetőek el: LF50

Egyéb ajánlatok 55% kedvezménnyel

A GoDeal24.com újévi akciójában sok termék közül válogathatunk 55% -os kedvezménnyel a következő kuponkóddal: LF55

Fizetés könnyedén és biztonságosan a bankkártyával vagy a Paypal rendszerén keresztül.

Röviddel a megrendelés után, meg is érkezik a megvásárolt termék e-mail fiókunkba. Amennyiben mégis bármilyen probléma merülne fel, vagy csak kérdésünk lenne, akkor az ügyfélszolgálat minden esetben segítségünkre áll. Bármilyen problémával kapcsolatban a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot velük: service@godeal24.com címre.

Ismerje meg a GoDeal24.com oldalt!

A GoDeal24.com 24 órás ügyfélszolgálattal segítik a vásárlás és a felhasználás menetét, mely a service@godeal24.com email címen érhető el. Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás előtt vagy akár utána is. Írjon egy e-mailt a service@godeal24.com email címre, ha bármilyen kérdése van és a GoDeal24 ügyfélszolgálata készséggel válaszol. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk). Javasoljuk, hogy vásárlás előtt érdeklődjön Godeal24.com ügyfélszolgálatán a service@godeal24.com e-mailcímen.

Cikkünk szponzorált tartalom, amelynek célja csupán az információ, hír átadása. Oldalunk a Godeal24.com-től függetlenül működik, és semmilyen tekintetben nem vállalunk felelősséget a Godeal24.com oldal ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Cikkünk nem foglal állást az abban a vitatott kérdésben sem, hogy az érintett Microsoft-licencek árusítása a Godeal24.com és az ahhoz hasonló oldalakon ütközik-e jogszabályba. Erre figyelemmel a Godeal24.com oldalon történt minden vásárlás a vásárló kizárólagos felelőssége. A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A technokrata.hu teljesen függetlenül működik a GoDeal24.com-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Az ajánlattal kapcsolatban, illetve bármilyen felmerülő probléma esetén a service@godeal24.com címen lehet érdeklődni.