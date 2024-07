Íme a legátfogóbb kisokos szünetmentes tápegység vásárlásához!

Még soha nem voltunk ennyire ráutalva az elektronikus eszközeinkre a digitalizáció korában.

A folyamatos, szünetmentes áramellátás elengedhetetlen az otthoni munkavégzéshez és az online tanuláshoz éppúgy, mint a videójátékokhoz. A növekvő energiaigény miatt azonban minden eddiginél nagyobb problémákat okozhat egy-egy áramkimaradás vagy túlfeszültség eszközeinkben és azok működésében. A szünetmentes tápegységgel (UPS) egyszerűen és költséghatékonyan védekezhetünk adatvesztés és készülékmeghibásodás ellen. Az Eaton szakértői kilenc pontban foglalták össze azokat a tanácsokat, amiket mindenképpen érdemes megfogadni azért, hogy az igényeinknek leginkább megfelelő készüléket találjuk meg.

Határozzuk meg a megvédendő eszközöket!

UPS-megoldásokkal valamennyi berendezésünk számára biztosíthatunk védelmet – a számítógépektől kezdve a routereken és játékkonzolokon keresztül a házimozi rendszerekig és a biztonságtechnikai berendezésekig – akár otthoni, akár kisebb irodai környezetben. Ne feledjük, hogy az érzékeny elektronikus berendezésekben még egy pillanatnyi túlfeszültség is komoly károkat okozhat. Az UPS rövid idejű áramszünetek vagy üzemzavarok esetén is működésben tartja eszközeinket, így nem kell attól tartanunk, hogy kárba vész az addig elvégzett munkánk, és az adatvesztést is megelőzhetjük.

Hasznos tipp: Ne csatlakoztassuk a lézernyomtatókat közvetlenül az UPS-hez. Az alacsony feszültségszintek miatt az UPS túl gyakran átkapcsol akkumulátoros működésre, ezáltal az akkumulátor idő előtt lemerülhet. Ehelyett érdemes inkább túlfeszültségvédett kimeneti csatlakozóaljzatokat használni.

Fontoljuk meg, milyen szintű védelem szükséges!

A különböző típusú UPS-ek különböző szintű védelmet nyújtanak az áramellátási problémák ellen. A készenléti vagy offline UPS-ek túlfeszültség-védelmet nyújtanak, és áramkimaradás esetén akkumulátoros üzemmódba kapcsolnak, így ideálisak olyan berendezésekhez, mint a LED-monitorok, dokkolóállomások, modemek és routerek. A vonali-interaktív UPS-ek a hálózati feszültséget szükség szerint növelve vagy csökkentve szabályozzák a kimeneti feszültséget, így alkalmasak csúcskategóriás számítógépekhez és más értékes, érzékeny elektronikai eszközökhöz olyan területeken, ahol instabil az áramellátás vagy gyakoriak a viharok.

Ismerjük meg az energiaellátási igényeinket!

Amikor UPS-t választunk, fontos tisztában lenni a watt (W) és a volt-amper (VA) közötti kapcsolattal. A wattérték a rendelkezésre álló tényleges teljesítményt jelenti. A volt-amper érték pedig a legtöbb otthoni és irodai UPS esetében 450 és 2200 VA között van. Annak érdekében, hogy áramkimaradás esetén elkerülhető legyen a túlterhelés, az UPS-nek a csatlakoztatott eszközök maximális összteljesítményét kell támogatnia. Ezért lehetőség szerint válasszunk olyan UPS-t, amelynek kimeneti kapacitása (VA) 20%-kal nagyobb, mint a csatlakoztatott berendezések összes becsült teljesítményigénye.

Hasznos tipp: Soha ne terheljük az UPS-t kapacitásának 80%-ánál nagyobb mértékben. Így biztosíthatunk egy kis tartalékot, ha eléri a csúcsértéket, ráadásul az akkumulátor normális elhasználódását is lassíthatjuk.

Ellenőrizzük a csatlakozóaljzatok számát!

Gondoskodjunk róla, hogy az UPS-rendszer elegendő kimeneti aljzattal rendelkezzen az összes berendezésünk számára. A legutóbb továbbfejlesztett Eaton 3S Gen2 UPS például 6, illetve 8 kimeneti aljzattal rendelkezik, amelyek fele túlfeszültség- és akkumulátor-védelemmel, a másik fele pedig csak túlfeszültség-védelemmel rendelkezik. Egyes modellek még rendelkeznek külön USB-csatlakozókkal is, hogy mobileszközeinket még áramkimaradás esetén is tölthessük.

Hasznos tanács: Kerüljük a túl sok eszköz csatlakoztatását az UPS egyetlen tápsávjához, mivel ez túlterhelheti a készüléket.

Vegyük figyelembe a saját zajtűrési szintünket!

Egyes UPS-rendszerek meglepően hangosak lehetnek, különösen a hálózati (rack) szekrényekbe, szerverszobákba és ipari környezetbe tervezett típusok. Ha csendes környezetre van szükségünk a megfelelő koncentrációhoz, vagy konferenciabeszélgetések lebonyolításához, mindenképpen ellenőrizzük az UPS hallható zajra vonatkozó adatait (dBA-ban mérve). Bizonyos UPS-modellek, mint például az Eaton 3S Gen2 és az Ellipse ECO, éppen a nagyon csendes működésükről híresek. Az 5E Gen2 UPS egy 1200 VA-ig ventilátor nélküli UPS, amely szintén jó választás lehet, ha fontos a csendes működés.

Gondoljunk a telepítésre!

Egy UPS-rendszernek a hő megfelelő elvezetéséhez elegendő helyre van szüksége, ezért ne telepítsük azt szűk vagy zárt helyre. Ha gondot okoz a helyhiány, fontoljuk meg egy elegáns kialakítású, túlfeszültség-védelemmel ellátott UPS, például az Ellipse ECO telepítését. Ez keskeny kialakításának köszönhetően kis helyen is könnyen elfér, ráadásul toronyként vagy asztali monitorállványként is használható.

Hasznos tipp: A magas hőmérséklet jelentősen befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát, ezért gondoskodjunk a szünetmentes tápegység (UPS) megfelelő szellőzéséről is.

Férjünk hozzá gyorsan az UPS állapotához!

Ha fontos, hogy azonnal hozzáférjünk a kritikus információkhoz, érdemes gondolkodni egy LCD-kijelzővel ellátott UPS beszerzésén. Ezeken a kijelzőkön könnyen leolvashatók az UPS-rendszer működésére vonatkozó legfontosabb adatok, mint például az akkumulátor áthidalási ideje, illetve nyomon követhetjük az áramkimaradásokat. Vannak olyan modellek is, mint például az Eaton Ellipse PRO UPS, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a kimeneti feszültség, a hangjelzés és a bemeneti érzékenység konfigurálását.

Ismerjük meg a garancialehetőségeket!

A különböző otthoni használatra szánt UPS-modellek összehasonlításakor érdemes figyelembe venni a garanciális feltételeket is. Mennyi időre szól? Kiterjed az UPS-re és az akkumulátorokra is? Tartalmazza a szállítási díjat? Az akkumulátorok cserélhetők a felhasználó által? Az Eaton termékei átfogó garanciával rendelkeznek, amely mind az UPS-egységre, mind az akkumulátorokra kiterjed. A gyártó kiterjesztett garanciacsomagokat is kínál, amelyek az elektronikai alkatrészek és az akkumulátorok szabványos cseréjén és javításán kívül egy segélyvonalas támogatást is tartalmaznak.

Fokozzuk szoftverrel a védelmet!

Az UPS megvédi a csatlakoztatott berendezéseket az áramellátási rendellenességektől, és tartalékáramforrásként szolgál áramkimaradás esetén. Amennyiben viszont az áramellátás kiesése hosszabb ideig tart, mint az akkumulátor áthidalási ideje, az UPS nem képes további védelmet (áramellátást) nyújtani. Az Eaton UPS és az Eaton UPS Companion szoftver együttes használatával elkerülhetjük az adatvesztést. A szoftver lehetővé teszi a leállítási paraméterek egyszerű konfigurálását, és felhasználóbarát hozzáférést biztosít az UPS beállításaihoz.

