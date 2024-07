Bay Zoltán-díjat kapott dr. Vári Péter, a Széchenyi István Egyetem oktatója, az NMHH főigazgató-helyettese

A szakember továbbra is kiemelt feladatának tekinti a minőségi mérnökutánpótlás nevelésének és a hallgatói kiválóságok tevékenységének segítését.

Bay Zoltán a XX. század nemzetközi hírű magyar fizikusa, feltalálója volt, akinek nagyjelentőségű Föld–Hold–Föld radarkísérletetét korábban a Széchenyi-egyetem hallgatói is megismételték. A róla elnevezett díjat 2020 óta a külgazdasági és külügyminiszter adományozza az űrkutatás érdekében végzett kimagasló tevékenységért. Ezt a rangos elismerést vehette át dr. Vári Péter, az intézmény egykori hallgatója, jelenlegi oktatója, az NMHH főigazgató-helyettese Sztáray Péter biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkártól.

Dr. Vári Péter 1990-ben végzett Győrben vezeték nélküli távközléstechnikai üzemmérnökként, napjainkban pedig az egyetem docense. Nemcsak a Távközlési Tanszék oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét segíti, de a tehetséggondozásban is részt vesz a SZESAT Interdiszciplináris Szakkollégium munkájának támogatásával.

„Nagy megtiszteltetésnek éltem meg, hogy átvehettem a díjat, különösen annak tudatában, hogy korábban olyan jelentős tudósok, nagyhatású szaktekintélyek kapták meg, akikre magam is példaképként tekintek. Jóleső érzés, hogy az elmúlt évtizedekben sikerült olyan értékeket felmutatni a hallgatókkal és a kollégákkal közösen, amelyeket mások is elismernek”

– fogalmazott dr. Vári Péter. Hozzátette, a díj egyben biztatás is számára a megkezdett szakmai munka továbbvitelére.

„Az egyetemen folytatódik többek között az UniSpace interdiszciplináris űrtudományi szakirányú képzés és a SZESAT tudományterületeken átívelő tevékenysége is. A Széchenyi-egyetem képzéseit dicséri, hogy a szakkollégium által megalkotott kommunikációs modul kiválóan működik az űrben, s a hallgatói csapat saját műholdépítési tervekkel is rendelkezik. Ezekkel Magyarországról elsőként jutott tovább az Európai Űrügynökség »Fly Your Satellite!« programján”