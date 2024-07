Az LG AI alapú szervizrobotot fejlesztett a vendéglátás és az egészségügy számára

Az LG Electronics (LG) bemutatta legújabb LG CLOi ServeBot (LDLIM31 modell) elnevezésű autonóm kiszolgáló robotját, amelyet arra terveztek, hogy biztonságos kiszállítást nyújtson a vendéglátásban és az egészségügyben.

A bőséges belső tárolóhellyel rendelkező, négyajtós kialakítású CLOi ServeBot különböző kézbesítési feladatok elvégzésére képes, így nagy terhet képes levenni a személyzet válláról.

A készülék bevezetése tovább erősíti az LG pozícióját a fejlett AI robotok és robotvezérlési megoldások versenyében, és összhangban van a vállalat azon terveivel, hogy felgyorsítsa B2B üzletágának bővítését, különösen a szállítási és logisztikai szolgáltatások területén. A CLOi ServeBot először Dél-Koreában került forgalomba, de hamarosan Észak-Amerika és Ázsia kulcsfontosságú piacain is elérhető lesz.

Az ajtós kialakítású CLOi ServeBot innovatív és kényelmes formatervének köszönhetően idén a Red Dot Design Award és az iF Design Award elismerését is kivívta. Az új modell négy belső rekesszel lett ellátva, amelyek egyenként akár 30 kg súly teherbírásra alkalmasak. A robot tágas és biztonságos rakodótere akár 32 szabványos méretű kávéscsésze kényelmes elhelyezését teszi lehetővé, miközben a polcok helyzete könnyedén állítható a tárgyak vagy a rakomány méretének megfelelően.

Az LG CLOi ServeBot beltéri vendéglátó egységek és egészségügyi intézmények ellátására lett kifejlesztve, az emeletek között pedig lift segítségével közlekedik. Hat darab, egyenként független felfüggesztéssel ellátott kerekei kiváló stabilitást biztosítanak az eszköznek, így a CLOi ServeBot egyenetlen felületeken is képes anélkül kiszállítani az italokat, hogy azok jelentős mértékben kifröccsennének. A felhasználók kényelme érdekében a robot ajtajai működés közben automatikusan nyílnak és záródnak. Az LG CLOi ServeBot még azt is meg tudja állapítani, hogy milyen kiszállítást teljesített, mivel a belső rekeszekben elhelyezett kamerák révén érzékeli a kivett tételeket. Egy mesterséges intelligencia alapú algoritmusnak köszönhetően az új modell biztonságosan elkerüli az akadályokat, meghatározza az optimális útvonalat a célállomáshoz és akár 20 másik CLOi ServeBottal is képes összehangoltan és hatékonyan együtműködni.

A robot előlapi 10,1 hüvelykes kijelzője mobil hirdetési platformként funkcionál, az okostelefonon vagy interneten keresztül elérhető LG CLOi Station vagy a CMS mobilalkalmazás segítségével pedig a tartalmak könnyen feltölthetők a készülékre. Az LG legújabb robotja képes ügyfeleket elkísérni egy adott úti célhoz, a látássérülteket pedig hangutasítással segíti. A felhasználók emellett valós időben nyomon követhetik a robot állapotát az LG CLOi Station segítségével, amely egyben kényelmes személyhívó és ütemezési funkciókat is kínál.

„Az LG fejlett szervizrobotja mesterséges intelligenciát, valamint fejlett kommunikációt és vezérlést magában foglaló platformtechnológiákat használ, ezáltal racionalizált műveletek teljesítésére képes vendéglátó- és egészségügyi környezetben”

– mondta Roh Kyu-chan, az LG Business Solutions Company robotüzletágának alelnöke és vezetője.

„A robotmegoldások terén meglévő képességeinket és szakértelmünket kihasználva folytatjuk az LG CLOi ServeBot modellek fejlesztését a különböző speciális igényű szektorok ellátása érdekében.”

Az LG több éves robotika ipari tapasztalattal a háta mögött továbbra is sokoldalú robotmegoldásokat kínál különböző környezetek számára, beleértve a repülőtereket, szállodákat, kórházakat és raktárakat. A vállalat jelenleg egy átfogó megoldáscsomag fejlesztésén dolgozik a teljes elosztási folyamat hatékony kezelése érdekében, a robotok szállításától a megrendelt termékek kiszállításának megkönnyítéséig.

