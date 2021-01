A GoDeal24 legjobb újévi ajánlata: 1+1 akció ajándék Windows 10

GoDeal24 1+1 akció: Vásároljon Microsoft Office Pro Plus szoftverkulcsot + ingyen Windows 10 szoftverkulccsal.

Elérkezett a 2021-es év, új év, új lendület! Most, hogy véget értek az ünnepeket, elmúlt a karácsony, a szilveszter érdemes átgondolnia a 2021-es terveit, céljait. Sokan sokféle fogadalmat tesznek az új év kezdetén, új célokat tűznek ki az új esztendőre. Érdemes a számítógépen használt programokra is gondolni, hogy ott is új megoldásokkal tegyünk minél hatékonyabbá a gépek használatát. Érdemes lehet átgondolni GoDeal24 Happy New Year 2021 promócióját átnézni.

A 2021-es évet egy igazán vonzó ajánlattal indította a GoDeal24. Ha Windows 10-re szeretne frissíteni a gépét vagy új Office-alkalmazásokat szeretne telepíteni, akkor a GoDeal24.com New Years Super Sale akciója mindent megtalál.

Exkluzív újévi ajánlat: „1+1 akció” Vásároljon 1-et és kap mellé még 1 ingyenes szoftverkulcsot.

1. csomagajánlat: Ideális lehet kisvállalkozóknak vagy olyan személyek számára, akiknek fokozott biztonságra és bővített funkcionalitásra van szükségük. Az Office szoftverkulcsok mellé most a legjobbnak tartott Windows 10 Professional operációs rendszert kínálják csomagban.

2. csomagajánlat: Ha számítógépét olyan egyszerű mindennapi feladatokhoz használja, mint az internet böngészése, a számlák kifizetése, az e-mailek ellenőrzése vagy a videók, képek nézegetése, akkor a Windows 10 Home lehet a megfelelő az Ön számára.

A GoDeal24.com egy olyan globális weboldal, amely játék- és szoftverlicenc-kulcsokat értékesít a világ minden részéből származó ügyfeleinek.

Féláras ajánlatok: 50% kedvezmény „LF50” kedvezménykód használatával:

További ajánlatok: A legjobb választás lehet munkavégzéshez és tanuláshoz. 55% kedvezmény a „LF55” kedvezménykód használatával.

Kezdje a 2021-es évet az kedvező újévi ajánlatokkal, amelyek kimagaslóan magas megtakarításokat kínálnak az Microsoft szoftverek terén. Használja ki a GoDeal24.com évindító kedvezményeit.

Ismerje meg a GoDeal24.com oldalt!

A GoDeal24.com 24 órás ügyfélszolgálattal segítik a vásárlás és a felhasználás menetét, mely a service@godeal24.com email címen érhető el. Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás előtt vagy akár utána is. Írjon egy e-mailt a service@godeal24.com email címre, ha bármilyen kérdése van és a GoDeal24 ügyfélszolgálata készséggel válaszol. Az aktiválás előtt javasolt ellenőrizni a kívánt szoftververzió telepíthetőségét, azaz hogy azon szoftvert próbáljuk-e aktiválni, amihez a kulcs illik (pl. ellenőrizzük le azt is például, hogy Pro vagy Home verziót vásároltunk). Javasoljuk, hogy vásárlás előtt érdeklődjön Godeal24.com ügyfélszolgálatán a service@godeal24.com e-mailcímen.

Cikkünk szponzorált tartalom, amelynek célja csupán az információ, hír átadása. Oldalunk a Godeal24.com-től függetlenül működik, és semmilyen tekintetben nem vállalunk felelősséget a Godeal24.com oldal ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Cikkünk nem foglal állást az abban a vitatott kérdésben sem, hogy az érintett Microsoft-licencek árusítása a Godeal24.com és az ahhoz hasonló oldalakon ütközik-e jogszabályba. Erre figyelemmel a Godeal24.com oldalon történt minden vásárlás a vásárló kizárólagos felelőssége. A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A technokrata.hu teljesen függetlenül működik a GoDeal24.com-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért. Az ajánlattal kapcsolatban, illetve bármilyen felmerülő probléma esetén a service@godeal24.com címen lehet érdeklődni.