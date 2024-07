Digitális előfizetéssel forradalmasítja a mobil-élményt a Yettel

Adatforradalmat hirdetett a Yettel: a hazai mobiltávközlés történetében először egy kizárólag digitálisan elérhető, hűségidő nélküli és korlátlan belföldi adatkeretet biztosító előfizetést vezet be Yepp néven, ami teljes mértékben a digitalizációra fókuszálva új szintre emeli a mobilszolgáltatásoknál eddig megismert ügyfélélményt.

Digitális előfizetéssel reformálja meg a Yettel a magyar mobilpiacot: személyes megjelenés nélkül, kizárólag applikáción folytatott ügyintézéssel juthatnak akár percek alatt új, működő előfizetéshez a hazai lakossági ügyfelek. A Yepp néven induló digitális tarifa a fintech- és streamingszolgálatásokhoz hasonló egyszerűséggel és rugalmassággal igény szerint bármikor aktiválható, szüneteltethető vagy megszüntethető, így szakít az immár több évtizedes „hűségidős” gyakorlattal, miközben a Yettel kiterjedt 4G- és folyamatosan bővülő 5G-hálózatán korlátlan belföldi adatmennyiséget és sebességet biztosít az ügyfeleknek. A bevezetés időszakában kedvezményesen, havi 5990 forintért érhető el az előfizetés.

Digitális előfizetés gyorsan, rugalmasan

Bankolás, ételrendelés, bevásárlás, filmnézés – egyre több szolgáltatás költözik a mobilokra, és a felhasználók egyre nagyobb hányada igényli, hogy a lehető legtöbb tevékenységet teljesen digitálisan, mobilon tudja intézni, üzletlátogatás vagy személyes ügyfélszolgálati kontaktus nélkül, kényelmesen, gyorsan és rugalmasan, bármikor. A Yettel a digitális ügyfélkiszolgálás fókuszát a Yettel alkalmazásra helyezi át, egyetlen alkalmazáson belül egyre több, az ügyfelek mindennapjait megkönnyítő funkció megjelenésével. A felhasználói igény pedig világosan látszik: az elmúlt évben 19%-kal nőtt az alkalmazás havi aktív felhasználóinak száma. Ennek a digitális transzformációnak a jegyében indult el a Yepp is.

„Egy alapvetően új szemléletet képviselő, digitális előfizetéssel forradalmasítjuk a telekommunikációs piacot. Célunk, hogy a lehető legnagyobb kényelmet és kiváló digitális élményt biztosítsuk ügyfeleinknek, hasonlóan, ahogy a fintech-megoldások új utat mutattak a bankszektorban. A Yepp mint műszaki megoldás a hazai fejlesztők kiváló tudását is bemutatja.”

– mondta Igor Prerovsky, a Yettel Magyarország vezérigazgatója.

„A Yepp most azt követően érkezik, hogy lezárult az ügyfélélményre kihegyezett, a valódi 5G-szolgáltatásra építő több mint 2 éves komplex hálózatmodernizációs projektünk egy jelentős szakasza.”

– tette hozzá.

A szolgáltató a közelmúltban egy több tízmilliárd forint beruházást igénylő, jelentős léptékű modernizációs projektben teljes körűen megújította mobilhálózatát, ami révén a korábbi 2-3-szorosára növelte az országos lefedettséggel rendelkező 4G-technológia kapacitását és lehetővé tette a legmodernebb 5G technológia bevezetését. Ennek elérhetősége folyamatosan bővül, mára országosan több, mint 900 bázisállomáson érhető el, döntő többségében az 5G képességeit leginkább biztosító 3600 MHz-es ún. C-sávban. Az 5G terjedése tette lehetővé olyan szolgáltatások bevezetését is, mint a vezetékes internet alternatíváját kínáló, mobilinternet-alapú otthoni és irodai internetszolgáltatás, az OtthonNet és IrodaNet, valamint a Yettel TV, amelyek közelmúltbéli indulása ellenére már országosan százezres nagyságrendű ügyfélbázist szolgálnak ki.

Adatforradalom mobilon – Mit kínál a Yepp?

A Yepp digitális előfizetés a Yettel alkalmazásban rendelhető meg. A gyors és egyszerű szerződési folyamat során választható klasszikus fizikai SIM-kártya, és amennyiben a szerződő ügyfél készüléke támogatja, azonnal használható e-SIM is, amely a vásárlási folyamat végén néhány lépésben azonnal telepíthető, és lényegében ugyanúgy működik, mint a hagyományos SIM, a gyakorlatban pedig percek alatt igénybe vehető és használható a szolgáltatás. Fizikai SIM-kártya esetén a kiszállítás ingyenes: Budapesten és 4 városban (Debrecen, Győr, Pécs, Szeged) a Wolt futárai akár egy órán belül házhoz viszik a kártyát, valamint országszerte MPL-kiszállítás is elérhető, amire 14:00 óra előtti rendelés esetén akár már a következő munkanapon sor kerülhet, de a kiszállítási napot az ügyfél is kiválaszthatja a vásárlás során felkínált opciók közül.

A Yepp a streamingszolgáltatásokhoz hasonlóan hűségidő nélkül vehető igénybe: a szerződés során megadott bankkártyáról havonta vonódik le a következő hónap díja, ám az előfizetés bármikor szüneteltethető és hat hónapon belül extra költség nélkül újraaktiválható, vagy éppen lemondható. A tarifa alapesetben korlátlan beföldi adatkeretet és havi 50 GB EU és 1-es díjzónás roaming adatot, valamint bejövő hívás- és SMS-fogadást tartalmaz.

A Yepp ügyfeleinek kimenő hanghívásért vagy SMS-küldésért csak akkor kell fizetniük, ha ilyen szolgáltatásra szükségük van: rugalmasan, akár havonta személyre szabhatják az előfizetésüket – azaz eldönthetik, hogy az éppen aktuális igényüknek megfelelően mennyi kimenő hívásra vagy SMS küldésre van éppen szükségük. Ehhez a Yettel appban extra perceket, SMS-t és roaming-adatot vásárolhatnak egyszeri és megújuló változatban, amelyek rugalmasan módosíthatók és lemondhatók, ahogy éppen szükség van rá: kimenő hanghívás esetén 50, 250 perces és korlátlan csomag, SMS-küldés esetén 50 db-os csomag. A Yepp ügyfelek a legtöbb, előfizetésükkel kapcsolatos ügyet digitálisan, a Yettel alkalmazásból indulva intézhetik: az extra szolgáltatások megrendelése és az elmentett bankkártyával történő, egyszerű fizetés, továbbá az ügyfélszolgálattal 0-24-ben elérhető chaten való kapcsolattartás is itt történik.

A Yepp most szeptember 30-ig bevezető áron, havi 5990 forintért vehető igénybe, ami szerződéskötéskor, majd a következő havi számlázási ciklus kezdetekor automatikusan levonódik a regisztrációkor megadott bankkártyáról, így a számlabefizetéssel nem kell külön foglalkozni. Amennyiben a szolgáltatást a havi számlázási ciklus közben függesztik fel, a szolgáltatás a ciklus végéig változatlan feltételekkel használható marad.

További információ: www.yettel.hu/yepp

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!