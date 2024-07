Prémium eszpresszógépek – 3D-tervezéssel

A 3D-modellezés előnyeit nemcsak az olyan innovatív iparágakban hasznosítják, mint a repülőgépipar vagy az orvostechnológia, hanem a hétköznapi tárgyak tervezésénél is egyre elterjedtebbé válik. Ezért várható, hogy a virtuális valóság eszközét egyaránt felvonultató technológia piaca megháromszorozódik a következő nyolc évben.

Ezt az utat választotta, és növelte mintegy 30 százalékkal a termelékenységét az egyik legismertebb kávégépgyártó. Az Olympia Express közel egy évszázada tervez és gyárt kiemelkedő precizitással robusztus, megbízható és hosszú élettartamú eszpresszógépeket. Ezzel a saját piacán a világelső helyet tudhatja magáénak, a kávéimádók körében legendásnak számító Cremina eszpresszógépek pedig számos retró reklámból visszaköszönnek.

A svájci székhelyű Olympia Express a korábbi 2D-tervezést váltotta 3D-modellezésre, amellyel felgyorsították a tervezési folyamatot, és mérsékelték a fizikai prototípusok számát, ezáltal összességében a fejlesztéshez szükséges erőforrásokat a felére tudták csökkenteni.

A felszabaduló kapacitást a vállalat a fejlesztésre fordította. A digitális modelleket és az általuk elérhetővé vált adatokat felhasználva egy új termékkategóriát hoztak létre: kifejlesztették a Mina névre keresztelt, új, hordozható eszpresszógépet, amibe csak forró vizet és friss kávéőrleményt kell adagolni a kávé elkészítéséhez.

Az Olympia Express mérnökei ugyanakkor gyakran akár 50 éves eszpresszógépeket is szervizelnek. A Siemens szoftvereknek köszönhetően most ez is egyszerűbbé vált: az elkészített digitális dokumentációk segítségével könnyebb lett meghatározni, milyen pótalkatrészekre van szükség, és hogyan kell azokat kicserélni.

Az örökségét és az innovációt ötvözve így tud a vállalat továbbra is kicsit az örökkévalóságnak tervezni: az olasz kávézók színvonalas kávéminőségét biztosítják egy olyan eszpresszógépet használva, ami akár több emberöltőn át is szolgálja tulajdonosait, és éppen olyan gondos tervezéssel, valamint minőségi alapanyagok felhasználásával készül, mint a professzionális kávéházi felszerelések, azonban méretüket és költségeiket tekintve csupán töredéke azoknak.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!