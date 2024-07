Életet menthet az önkormányzati hőségkommunikáció

Kánikula idején az önkormányzatok országszerte számos intézkedést hoznak és rendszeresen igyekeznek ezekről tájékoztatni az embereket, hogy mérsékeljék a hőség lakosságra gyakorolt, negatív hatásait.

Az információk és a segítség azonban csak annyit érnek, ahány lakoshoz sikerül ezeket eljuttatni. Ebben jelent hatalmas előrelépést egy már itthon is működő nemzetközi fejlesztés, mely a közelmúltban is hasznosnak bizonyult.

A cseh fejlesztésű, Munipolis nevű kommunikációs hálózat kifejezetten a közösségi információáramlást szolgálja, de célja nem a szórakoztatás. Segítségével például egy önkormányzat, nagyvállalat vagy bármely más intézmény, szervezet azonnal elérheti az érdekelt embereket, és ehhez még okostelefonra sincs feltétlenül szükség, hiszen az értesítés érkezhet sms-ben, e-mailen, de akár telefonon is.

„Az elmúlt napokban tapasztalt és még mindig tartó, rendkívüli hőhullám különösen az időseket viseli meg, és miközben ők szorulnak rá leginkább a segítségre, az információkra, kommunikációs szempontból éppen őket a legnehezebb elérni” ‒ ismertette a helyzetet Czinger Erik, a cég hazai képviseletének vezetője. Ezt ismerték fel mostanra egyre több hazai településen, ahol a Munipolist vetették be az értesítések hatékony célba juttatására.

„Nagyrábé, Nyárlőrinc, Baja, Baracs, Murakeresztúr és Mezőkovácsháza a Munipolis rendszerén keresztül adott ki hőségriasztást, míg Nagyoroszi, Nógrádsipek, Győrzámoly, Dudar, Lispeszentadorján, Bő és mások pedig tűzgyújtási tilalomra hívták fel a figyelmet” ‒ hoz magyar példát az elmúlt napokból a szakember. Hódmezővásárhely például ingyen strandbérlettel támogatja a rászoruló családokat, amiről ugyanezen platformon tájékoztatta a lakosságot.

Természetesen nemcsak hőségről, természeti katasztrófákról lehet hírt adni a Munipolis segítségével. A rendszer alkalmas rá, hogy pl. egy áramszünetről vagy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos fejleményekről értesítse a lakosokat, akár kizárólag az érintett utcákban. A kommunikáció ráadásul még csak nem is egyirányú. A mostani hőség idején bármely lakos üzenhet a helyhatóságnak, ha aggódik a szomszédban lakó idősekért, vagy a közterületen valamilyen, az önkormányzat hatáskörébe tartozó rendellenességgel találkozik.

„A fentiek tükrében nem véletlen, hogy az alkalmazás szinte szabványfelületévé vált a cseh önkormányzati szférának, és Európa 4 országában ‒ köztük itthon ‒ több mint 4000 önkormányzat és más intézmény évi 70 millió üzenetet küld általa, miközben létjogosultságát már egyetlen megmentett élet is igazolja” ‒ hívta fel a figyelmet Czinger Erik. Természetesen a Munipolis is csak azokat éri el, akik feliratkoznak az ingyenes szolgáltatásra, de ott, ahol bevezették, a használata a lakosok körében eddig mindig nagyon gyorsan népszerűvé vált, minden eddiginél gyorsabb és magasabb elérésű kommunikációs hálózatnak bizonyult nemcsak vészhelyzetekben, hanem a mindennapokban is.

