Húsz elektromos autóbuszra nyert támogatást a Volánbusz a HUMDA-tól

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán 20 elektromos autóbuszra nyert 100 százalékos támogatást a Volánbusz Közlekedési Zrt. és a Mobiliti Volánbusz Kft. konzorciuma.

Publikus elektromos autóbusz-töltő infrastruktúra kialakítására 80 százalékos támogatást nyertek. A járművek és az azok működését biztosító elektromos töltők hat településen; Balatonfüreden, Hajdúszoboszlón, Keszthelyen, Komáromban, Komlón és Tatán kerülnek majd a személyszállítási közszolgáltatásba. A járművek a tervek szerint már idén év végétől állnak majd forgalomba.

A 25 ezer fő alatti városokban környezetkímélő, kibocsátásmentes elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére kiírt pályázatra a Volánbusz Közlekedési Zrt. által vezetett konzorcium nyújthatott be egyedi támogatási kérelmet. A nyilvános elektromos töltők kiépítésével javulhat a városokban az elektromos autók töltésének lehetősége is. Balatonfüreden 3, Hajdúszoboszlón 1, Keszthelyen 1, Komáromban 2, Komlón 7, Tatán pedig 6 helyi kivitelű, alacsonypadlós, tisztán elektromos meghajtású autóbusz áll majd forgalomba. A 20 akkumulátoros elektromos autóbusz ugyanennyi környezetszennyező, dízelmeghajtású autóbuszt vált ki. A járművek forgalomba állását követően éves szinten összesen 855 tonna szén-dioxid-kibocsátás megtakarítása várható.

– Magyarország jövője a zöldenergia. A Kormány különböző programokon keresztül támogatja a tiszta, klímabarát energia termelését és tárolását az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben is. A Zöld Busz Program tiszta és csendes elektromos autóbuszok forgalomba állításával hosszú évek óta mérsékli a nagyvárosi levegőszennyezést és zajterhelést. A károsanyag-kibocsátás mintegy ötödéért felelős közlekedés zöldítése nélkül nem védhető meg eredményesen a teremtett környezet, de hazánk klímavállalásait sem tudnánk teljesíteni. A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program legújabb beruházásainak megvalósításához szükséges 4,43 milliárd forintos támogatást az Energiaügyi Minisztérium (EM) biztosította. Egy párhuzamosan futó projektben a Klebelsberg Központ nyert el 1,91 milliárd forint forrást, melynek köszönhetően 29 településen félszáz elektromos iskolabusz szállíthatja majd a diákokat 2027 áprilisától – hangsúlyozta dr. Koncz Zsófia, az EM miniszterhelyettese.

– A zöldátállásra minden településtípuson szükség van. Csak akkor lehetünk igazán sikeresek, ha nemcsak a 25 ezer lakos feletti, hanem ezalatti lakosságszámú városokban is csökkenteni tudjuk a mobilitási szektor szén-dioxid-kibocsátását. Büszkék vagyunk rá, hogy hat, 25 ezer főnél kisebb lélekszámú településre kerül a közeljövőben 20 elektromos meghajtású autóbusz a HUMDA közreműködésével. Emellett olyan nagy teljesítményű elektromos töltők épülnek ki, amelyeket publikus töltésre is lehet majd használni. A Zöld Busz Program földrajzi bővítésével nemcsak kibocsátást csökkentünk, hanem nagyon fontos szemléletformáló munkát is végzünk: a HUMDA ezzel hozzájárul a járműállomány modernizálásához és a karbonsemlegesség mielőbbi eléréshez – emelte ki Dr. Mészáros Virág, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. vezérigazgatója.

A HUMDA 2021-től koordinálja a Zöld Busz Programot, amelynek célja, hogy a hazai tömegközlekedés járműállománya megfelelő ütemben korszerűsödjön, és folyamatosan haladjon a karbonsemlegesség irányába. A programban eddig 135 autóbusz állt forgalomba, amelyek évente mintegy 8200 tonnával csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, ami 110-115 ezer kifejlett lombos fa éves szén-dioxid megkötésének felel meg. A közszolgáltatóknak mindez több száz millió forinttal csökkenti az üzemanyagköltségeit.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!