Praktikus tippek az étkező berendezéséhez

Az étkező az otthonod egyik legfontosabb helyisége, ahol az evés mellett gyakran összegyűlhetsz a családdal és a barátokkal is. Ezért fontos, hogy kényelmes, praktikus és esztétikus legyen.

Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk, hogyan tervezheted meg és rendezheted be az étkeződet úgy, hogy az minden igényt kielégítsen.

Első lépések: az étkező megtervezése

Az étkező megtervezése az első és egyik legfontosabb lépés a lakberendezés során. Először döntsd el, hol lesz. Lehet külön helyiség, a konyha része, vagy akár a nappaliban is kialakíthatsz egy étkező sarkot.

A helyszín kiválasztása befolyásolja a bútorok, illetve a dekoráció stílusát is. Mérd fel a teret, válassz asztalt és székeket, amelyek illeszkednek a helyiségbe. Fontos, hogy ne zsúfold tele, hagyj elegendő helyet a mozgáshoz. Egy szűkös étkező kényelmetlenné válhat a mindennapi használat során.

Gondold át, hogy hányszor fogod használni az ebédlőt, és milyen célokra. Gyakran szociális funkciót is kap, de akár munkatér is lehet belőle. Ha például sokszor rendezel vacsora esteket, akkor nagyobb asztalra és több székre lesz szükséged. Számold össze, hogy hány emberre kell terítened.

Ha nagyobb családod van, akkor mindenképpen méretes asztalt és több széket érdemes beszerezned. Válassz olyan stílust, amely harmonizál az otthonod többi részével. Lehet modern, rusztikus, klasszikus, vagy bármilyen más stílus, ami neked tetszik. Fontos, hogy az étkező illeszkedjen a már meglévő berendezés hangulatához.

A megfelelő bútorok kiválasztása

A különféle étkező bútorok kiválasztása meghatározza az ebédlő hangulatát és funkcionalitását. Az asztal legyen a fókuszpont, aminek a megfelelő mérete a legfontosabb szempont. Nézz szét a kinyitható asztalok között is, ha extra helyre van szükséged.

A modern vagy klasszikus asztal anyaga és formája is lényeges: lehet téglalap alakú, kerek vagy ovális, de akár háromszög alakú vagy lekerekített. A székek legyenek kényelmesek és illeszkedjenek az asztalhoz. Választhatsz kárpitozott vagy kárpitozatlan székeket, illetve karfás vagy karfa nélküli darabokat. Fontos, hogy az ülőalkalmatosságok ne csak esztétikusak, hanem kényelmesek is legyenek, hiszen hosszabb étkezések vagy összejövetelek során sokáig ülnek rajtuk a vendégek. Emellett érdemes könnyen tisztítható darabot választani, arra az esetre, ha étkezés közben kiborul az ital vagy leesik egy falat.

Ha nincs sok helyed, akkor fontold meg a beépített tárolókat az asztal alatt vagy a padokban. Egy vitrin is remek helyet nyújt a tányérok, poharak, valamint evőeszközök számára. A praktikus tárolási megoldások nemcsak helyet takarítanak meg, hanem hozzájárulnak a tér rendezett megjelenéséhez is. Egy jól megválasztott vitrin például dekoratív elem is lehet, amely kiemeli az étkező stílusát.

A világításról se feledkezz meg

A világítás fontos eleme az étkező hangulatának és funkcionalitásának. Ha lehetséges, próbáld meg természetes fénnyel megvilágítani. Helyezd az asztalt az ablak közelébe, vagy használj üvegajtókat és ablakokat. A napsugarak világosabbá és barátságosabbá teszik a helyiséget, ráadásul energiatakarékos is.

Használj egy szép mennyezeti lámpát az asztal megvilágítására. A klasszikus választás a csillár, amiből többet elhelyezhetsz egymás mellé, ha hosszú az asztal. Egy jól megválasztott lámpa nemcsak világít, hanem dekorációs elemként is szolgál.

Kiegészítésként használhatsz még gyertyákat, állólámpákat vagy fényfüzéreket is a kellemes légkör megteremtéséhez. Az extra világítási megoldások különleges hangulatot teremtenek, és segítenek meghitté varázsolni az étkezéseket.

Az utolsó lépés: a dekoráció

A dekorációval teheted igazán otthonossá és egyedivé az étkezőt. Akassz fel képeket vagy festményeket a falra, amik feldobják a teret. Az alkotások és családi fotók személyessé teszik a helyiséget, a növények pedig élettel telivé varázsolják az étkezőt. Rakj egy szobanövényt a padlóra, vagy ha más fajta dekorációra vágysz, akkor egy gyümölcsös tál is jól mutathat az asztal közepén, és természetes elemekkel gazdagítja az teret.

Használj terítőt, szalvétákat és abroszt a dekoráláshoz. Ha modern stílust szeretnél teremteni, ne a nagyi csipkés terítőjét válaszd, hanem inkább egyszerű, letisztult darabokat, amelyek illeszkednek otthonod stílusához.

Rakj le egy szőnyeget az asztal alá, hogy még barátságosabbá és stílusosabbá varázsolod a teret. Egy jól megválasztott szőnyeg az esztétikai előnyök mellett hangszigetelő és hőszigetelő funkciót is ellát. Érdemes könnyen tisztítható, mosógépben is mosható darabokat választani, hiszen így nem kell aggódnod ha kilöttyen az ital, vagy leesik a villa.

Tippek összefoglalva

Az étkező berendezése egy szórakoztató projekt, melynek egyik legfontosabb lépése a bútorok kiválasztása. Légy kreatív, és hozz létre egy olyan teret, ahol élvezheted az étkezést a családod és a barátaid társaságában. A jól megtervezett és berendezett étkező nemcsak az ebéd és a vacsora helyszíne, hanem a közös pillanatok és emlékek színtere is. Berendezésének minden lépése – a tervezéstől kezdve a bútorok és világítás kiválasztásán át egészen a dekorációig – hozzájárul ahhoz, hogy otthonod egy különleges és kényelmes helyisége legyen a mindennapokban és az ünnepi alkalmakkor egyaránt.

Ha jó minőségű és mutatós berendezést keresel otthonod kialakításához, akkor látogass el a HOMM Bútor oldalára.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!