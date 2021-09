A Polar okosórája izzadtságból mérne vércukorszintet

Egyedi megközelítést alkalmazna a Polar, de évekbe telhet, mire tökéletesítik a technológiát.

A modern okosórák, mint a Samsung Galaxy Watch 4 vagy az Apple Watch Series 7 továbbra sem képesek a vércukorszint mérésére. Vannak ugyan nem invazív jellegű vércukortesztek, de egyetlen cég sem tudott még ilyet viselhető eszközbe integrálni.

Az Afon Technology dolgozik ugyan ezen 2019 óta, de nem sokra jutott. Az Apple kapcsán is sokat emlegetik a dolgot, most pedig a Polar neve is előjött. Az okosórákkal foglalkozó gyártó a Finnish Research Impact Foundation szerint olyan chipet fejleszt, amely lényegében okosórában, izzadtságból képes a vércukorszint mérésére. A Polar azt reméli, hogy az adatok révén segíthet a gyógyszeres kezelés és az egészségügyi kockázatok pontosabb meghatározásában.

A gyártó valós idejű megfigyelésre törekszik, a fenti alapítványtól pedig közel 190 ezer eurót is kapott a fejlesztésekhez, amelyben egy helyi egyetem segédkezik. Sajnos azonban a fejlesztések csak idén kezdődtek, így évekbe telik majd, mire piaci termékbe építhetik a megoldást.