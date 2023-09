Felsorolni is nehéz lenne, hogy a technológia fejlődése és a digitalizáció hogyan alakította át az életünket az elmúlt évtizedekben. Szinte minden területre döntő hatást gyakorolt, és ez alól természetesen a sport és az edzés sem kivétel. A fitnesz tracker készülékek például ma már teljesen mindennaposnak számítanak: de vajon mi alapján érdemes választani ezek közül? Cikkünkből kiderül!

2023 legnépszerűbb fitnesz tracker készülékei

Nézzük, melyek azok a termékek, amelyek az idei évben eddig uralják a piacot.

Amazfit GTR 4

Az Amazfit GTR 4-gyel meglepően jó áron juthatunk egy olyan aktivitásmérőhöz, ami mindent tud, amire egy átlagos felhasználónak csak szüksége lehet. A nagyjából 65 ezer forintért megvásárolható készülék OLED-kijelzőjén nyomon követhetjük egyebek mellett a véroxigén-szintünket, a pulzusszámunkat, a lépéseink számát, de még az alvásunkat is. Hab a tortán, hogy az aksija egyetlen töltéssel is nagyjából 10-14 napig bírja.

Garmin Venu SQ 2

Amennyiben olyan fitnesz trackert keresünk, ami nem csupán praktikus, de igazán mutatós is, akkor a Garmin Venu SQ 2-nél aligha találunk jobbat a piacon. Az olyan alapok ebből a kütyüből sem hiányozhatnak, mint a lépés- és elégetettkalória-számláló vagy a pulzoximéter. A beépített GPS-nek köszönhetően tökéletes futáshoz, kerékpározáshoz vagy úszáshoz is – ráadásul teljes értékű okosóraként is megállja a helyét.

Garmin Fenix 7S Pro

A Garmin csúcskategóriás készüléke azoknak lehet remek választás, akik főleg a szabadban szeretnek edzeni, sportolni. A Fenix 7S Pro-t ugyanis kifejezetten outdoor aktivitáshoz tervezték: beépített zseblámpa, extra fényes kijelző, többsávos GPS, topotérképek – csak hogy néhány extrát felsoroljunk. Az okos kis kütyü ütés- és porálló, plusz víz alatt is használhatjuk 10 atmoszféra nyomásig. Az egyetlen hátulütője az ára, ugyanis közel 400 ezer forintot kell érte a boltban hagynunk.

Apple Watch Series 8

Az Apple termékével inkább okosórát veszünk, ami ezzel együtt remek edzéshez is. Ahogy a gyártótól megszokhattuk, a dizájnra biztosan nem lehet majd panaszunk, ahogy a megbízhatóságra sem. Ami a fitneszfunkciókat illeti, az Apple Watch 8 GPS-szel, véroxigénszint-méréssel, edzésterv-támogatással is rendelkezik. Az ára mostanság nagyjából 160 ezer forint körül mozog.

Hogyan válasszuk ki a legideálisabbat?

Ha szeretnénk megtalálni a számunkra tökéletes eszközt, az alábbi szempontokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Funkciók

Mi más is lehetne a legfontosabb, mint hogy a készülék rendelkezzen azokkal a funkciókkal, amikre szükségünk van? Napjainkban alapelvárásnak számít a GPS, a pulzusmérés és a lépésszámlálás. Ha azonban mi épp az alvásunkat szeretnénk monitorozni, akkor ezt a funkciót keressük elsősorban.

Saját edzési szokásaink

Rengeteg edzésforma létezik, és bizony mindegyik más és más méréseket igényel. A gyártók ezért olyan aktivitásmérőket is fejlesztenek, melyek kifejezetten egy-egy sportot támogatnak. Búvárkodáshoz például mindenképp mélységálló típusra lesz szükségünk, kerékpározásnál pedig jól jön, ha a készülék a biciklire csatlakoztatható.

Dizájn

Hiába minden hasznos funkció, ha egyszerűen nem nézünk rá szívesen a készülékre, és nem viseljük örömmel. Ne vegyük tehát félvállról ezt a kérdést sem! Annál is inkább, hiszen a fitnesz trackerünket aligha csak edzéshez fogjuk használni. Rajtunk lesz szinte egész nap: a munkahelyen, otthon és amikor kimozdulunk valahova.

Ár

Alapból is sokat költünk az edzésre, hiszen nincs ingyen a felszerelés, a ruha, vagy éppen a zsírégetéshez szükséges L-carnitine kapszula. Ahogy már bemutattuk, az aktivitásmérők árában hatalmas a szórás. Már néhány tízezer forintért is kaphatunk elfogadható készüléket, a határ pedig a csillagos ég. Fontoljuk meg alaposan, hogy mennyit tudunk az új kiegészítőre költeni!

Kompatibilitás

Bár ideális esetben minden fitnesz tracker képes kommunikálni minden okostelefonnal, azért bizony érhetnek minket meglepetések. Főleg akkor, ha régebbi telefont használunk, amin nem az operációs rendszer legfrissebb verziója fut. Vásárlás előtt tehát ellenőrizzük, hogy az aktivitásmérőhöz milyen rendszerkövetelményeket ad meg a gyártó, különös tekintettel a Bluetooth verziószámára.

A jövő már kopogtat!

A fitnesz trackerek óriási fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben, és a folyamatnak még közel sincs vége. A következő „nagy durranás” az edzőtermek világában minden bizonnyal a virtuális és a kiterjesztett valóság lesz – az aktivitásmérőknek tehát együtt kell majd működni ezekkel az eszközökkel is. Ahogy az IoT (dolgok internete) is új megoldásokat követel majd a gyártóktól. Nemsokára intelligens cipők, zoknik és egyéb kiegészítők mérik majd a biometrikus adatainkat, és továbbítják azokat a karunkon lévő okoseszköznek.

A mesterséges intelligencia pedig már nem is annyira jövő, inkább a jelen. Hogyan segíthet ez a technológia a fitten tartásunkban? Úgy, hogy alaposabb, személyre szabott elemzéseket végezhet, jobb edzéstervet állíthat össze és felhívhatja a figyelmünket az esetleges hibáinkra.

Indulhat a profi edzés!

Ha már összeállítottuk az edzéstervet, beszereztük az olyan kiegészítőket, mint például az L-carnitine kapszula, akkor már csak a fitnesz tracker megvásárlása van hátra. A fenti tippeket szem előtt tartva már sokkal könnyebben hozhatunk jó döntést!

