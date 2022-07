A TAG Heuer az alap TAG Heuer Aquaracer Professional 300 kollekciót az Orange Diver modellel egészíti ki, mely vibráló megjelentését a gyűjtők egyik kedvence, a 844-es számú modell ihlette.

A TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Orange Diver méltó kiegészítője az Aquaracer Professional 300 kollekciónak, melyet 2021-ben mutattak be. Ugyanazokat a stílusjegyeket testesíti meg, mint elődei: luxuskaróra, mely előcsalogatja minden órarajongó kalandos oldalát.

Orange Diver, egy megújult mítosz

Az első 844-es modell megjelenését követően nemsokkal, mellyel a TAG Heuer az előző évben bemutatott Aquaracer Professional 300 kollekcióra emlékezett, az Orange Diver ikonikussá vált vibráló mandarin színű számlapjával. Ma a gyűjtők egyik áhított darabja.

A narancssárga mindig fontos szín volt azok számára, akik közel álltak a vízhez, így nem meglepő, hogy amikor Heuer a búvárórák bővítésén gondolkozott a 844-es modell sikere után, ez erős inspirációként szolgált. A hagyományos búvárórák fekete számlapjai közül kiemelkedik az élénk narancssárga árnyalat. Az évek során számos alkalommal megfigyelhettük a TAG Heuer búváróráinak világában, öröm látni, hogy visszatér az új Aquaracer Professional 300-ban. A szín a tengeri biztonság szimbóluma. Az Aquaracer család legújabb számlapján a narancssárga erős tónusa az óceán kékjével szembeni határozott kontrasztja miatt elterjedt. A narancssárga a sebesség, a biztonság és a rekordok egyik univerzális szimbóluma, amellyel versenypályákon vagy NASA szkafandereken is találkozhatunk.

A lünetta forgó mechanizmusának köszönhetően az óra megőrzi ergonomikus kialakítását. A zafírüveg alatt 6 óránál beépített nagyító található a dátumablak felett, miközben a külső felület sima marad. Az olvashatóság a kollekció egyik legfontosabb jellemzője. Az indexeken és a mutatókon fehér Super-LumiNova® bevonat található, amely remek kontrasztot alkot a számlap színével.

Az új modellben az Aquaracer Professional 300 kifinomult finombeállító rendszerét is tartalmazza, amellyel a szíj hossza akár 1,5 cm-rel is módosítható. Ez lehetővé teszi viselője számára a szíj átméretezését, így az óra bármilyen alkalomra és különféle éghajlati körülmények között is viselhető. Az új Orange Diver modellben a TAG Heuer Calibre 5, svájci készítésű automata szerkezet található, mely 38 órás járástartalékkal rendelkezik és gyors dátumbeállítást tesz lehetővé.

Élénk színének, technikai jellemőzinek és merész kialakításának köszönhetően a TAG Heuer Aquaracer Orange Diver tökéletes társ minden kalandor számára.

A TAG Heuer Aquaracer Professional 300 kollekció

A múlt év során a TAG Heuer új élettel töltötte fel az Aquacer történetét: bemutatta az Aquaracer Professional 300 kollekciót, a márka luxus búvárórájának új generációját.

Merész és mégis elegáns, rendkívül funkcionális és mégis sokoldalú: ez egy rendkívül robusztus óra luxus megjelenést kölcsönöz, túlmutat a határokon, és magasra teszi a mércét az ergonomikus, extrém teljesítményű mechanikus órák világában. A munkához és a szabadidőhöz, valamint a természet legkeményebb kihívásaiban történő helytállásra tervezték, miközben a TAG Heuer rettenthetetlen, avantgárd szellemiségét hordozza magában. Lenyűgöző, azonnal felismerhető kialakításának köszönhetően, amelyet az Aquaracer jellegzetes 12 oldalú lünettája biztosít, a kifinomult műszaki tulajdonságok mellett, a modell teljesen kortárs, és mégis hű marad a TAG Heuer több mint 40 évvel ezelőtt indult örökségéhez.