A TAG Heuer és a Porsche ismét összefog egy új, merész és sportos karóra létrehozása érdekében, amely az autóversenyzés világát idézi meg: TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing.

2021 februárban a TAG Heuer és a Porsche olyan szoros partneri megállapodást kötött, amely példanélküli az autógyártók és az órakészítők között. Öt sikeres karórát követően, amely mindkét márka rajongóit megörvendeztette, most egy új modellt mutatnak be: az új TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing, amely mindkét márkára jellemző versenyzés iránti tartós szenvedélyt megtestesíti.

A TAG Heuer és a Porsche ismét kihangsúlyozza a közös múltjukat és a versenyzés iránti szenvedélyüket

A TAG Heuer és a Porsche egyaránt gazdag múlttal, független és erős gondolkodásmóddal rendelkezik, a tökétes kivitelezésre való törekvés mellett. Körülbelül 70 évvel ezelőtt útjaik találkoztak és összefonódtak a versenypályán és azon kívül egyaránt. A TAG Heuer és a Porsche közötti tartós együttműködés elsősorban az autóversenyzésben gyökerezik. A legnyilvánvalóbb közös szál maga a Carrera. A Carrera Panamaricana egy olyan legendás verseny, mely állítólag az egyik legveszélyesebb a világon. Ez ihlette a Porsche céget, amely 1954-ben az első győzelmét aratta és ennek tiszteletére nevezte el a legerősebb modelljét. Emellett Jack Heuer úgy döntött, hogy az új 1963 kronográfját is ennek megfelelően nevezi el, miután 1962-ben Sebringben a Rodriguez fivérektől tudomást szerzett a gondolatébresztő versenyről.

A Porsche 911 Carrera és a TAG Heuer Carrera azóta mind ikonokká váltak, amelyeket nemrég Párizsban ünnepeltek a Porsche Carrera RS 2.7 50. évfordulója alkalmából.

Számos emlékezetes eredményt és gyümölcsöző együttműködést követően, természetes, hogy a két partner úgy döntött, hogy kifejleszti a TAG Heuer Carrera Chronograph új különleges kiadását, mint versenyörökségük tökéletes szimbólumát.

Frédéric Arnault, a TAG Heuer vezérigazgatója így nyilatkozott:

„A versenyzés terén a Porschéval közös örökségünknek köszönhetően, izgatottak vagyunk, hogy bemutathatunk egy új órát, amely ennek a hihetetlen sportnak minden aspektusát megtestesíti. Ez jól tükrözi a TAG Heuer és a Porsche közös történelmét, melyet továbbra is építünk. Csapatunk szakértelmükkel és kreativitásukkal együtt egy merész és erőteljes órát hoztak létre, sportos, mégis elegáns dizájnnal.”

Robert Ader, a Porsche AG marketing igazgatója hozzátette:

„A TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing a versenyuniverzumról szól, a nagy teljesítményt és a sebesség izgalmát képviseli, valamint a TAG Heuerrel közös értékeket. Jó példája a közös gondolkodásmódunkra, miközben izgalmas közös utazásunk tovább folytatódik.”

The TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing

A TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing a híres TAG Heuer Carrera Sport kronográfon alapul, és követi a TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition-t. A saját gyártású Caliber Heuer 02 által kínált minőséget és teljesítményt nyújtja, amely egy 168 alkatrészből álló (köztük egy oszlopkerékből és egy függőleges tengelykapcsolóból), teljes egészében a TAG Heuer chevenezi üzemében gyártott szerkezet. Ezek a funkciók kivételes kronográf teljesítményt tesznek lehetővé, és lenyűgöző, 80 órás járástartalékot biztosítanak. A TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing az összetéveszthetetlen Porsche dizájnt hordozza, de ami a legfontosabb, az őt körülvevő versenyuniverzumhoz is illeszkedik. Az élénk narancssárga szín az egész órán megtalálható, amit az autó által az aszfalton keltett hőszikrák színe ihletett. Mellett a tűz színére is emlékeztet, mely a sebesség emblematikus szimbóluma. Ez a narancssárga a lünettán lévő Porsche logón is megjelenik, valamint a koronán lévő lakkozáson és a számlap apró grafikai részletein, „azúrék” számlálókkal és narancssárga másodpercmutatóval kiegészítve. A speciális kiadás másik kulcsszíne a fekete, amely jól kiegészíti a narancs fényességét. Ahhoz, hogy ezt a harmonikus, ízléses felületet létrehozzák, a TAG Heuer tervezői feketét használtak különféle textúrákban és kidolgozásokban. A tok a lehető legjobb minőségű fekete kezelést kapta – gyémántszerű szénbevonatot (DLC), rendkívül mély, elegáns színével és kimeríthetetlen ellenállásával. A fekete számlap kidolgozását a kinetika és a sebesség ihlette. A 2021-es és 2022-es TAG Heuer Carrera x Porsche egyik öröksége az egyedi tervezésű oszcilláló súly, amely a Porsche kormánya előtt tiszteleg. A súly a zafírüveg hátlapon keresztül látható, a „Porsche” és a „TAG Heuer” felirattal, fekete és narancssárga vonásokkal, mely az oszlopkerékkel harmonikusan összekapcsolva segít az új óra dizájnjának kialakításában.

Végezetül az óra karbonszerű fekete borjúbőr szíja kiemeli az élénk narancssárgát. Mindez tökéletesen tükrözi a TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing versenyzés általi inspirációját. Varrása a Porsche autók üléskárpitjára emlékeztet, a narancssárga varrások és bélés drámai kontrasztja pedig a nagy sebességű autók versenyjegyeire utal.

A különleges kiadásként készült TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing speciális tervezésű, TAG Heuer és Porsche jegyeket is viselő, fekete csomagolásban kerül forgalomba élénk narancssárga részletekkel.

2023 februárjától elérhető új TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing a TAG Heuer butikokban, a márka e-kereskedelmi webhelyein és kiválasztott kiskereskedelmi partnereknél kerül értékesítésre.

