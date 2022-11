Elég menő lett a Diesel Griffed Gen 6 smartwatch

A különleges dizájn mellett Wear OS 3 rendszert és Snapdragon Wear 4100+ chipet kapott az új Diesel óra.

A Wear OS-alapú okosórákból mindig is nagy volt a kínálat, így aztán dizájnban és márkában is sokat lehetett válogatni. Sajnos Wear OS 3-alapú órából már nem olyan nagy a kínálat, de most itt egy újabb modell. A Diesel előállt a Wear OS 3-ra és Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ platformra építkező Griffed Gen 6 okosórával.

Ebben van GPS, Bluetooth 5 LE, Wi-Fi, NFC, Google Wallet. A 45,5 mm-es óra rozsdamentes acél burkolatot kapott, kérhető fém, bőr és más szíjjal is. Adott a szokásos egészségkövetés, pulzusmérés, véroxigénszint-figyelés, alvás- és stresszmonitorozás is a sportmódok mellett.

Az 1 GB RAM-mal és 8 GB tárhellyel rendelkező óra 3 ATM-es vízállósággal bír, vagyis fröccsenésálló. 350 dollárért, decembertől kezdik majd el forgalmazni.

Forrás: ORIGO