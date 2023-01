Beperelték az Apple-t, mondván rasszista az Apple Watch

Faji elfogultsággal rendelkezik az Apple Watch egyik fontos, egészségügyi funkciója – állítja egy New York déli kerületében indított csoportos kereset.

Igencsak megnövekedett a véroxigénszint-mérők presztízse a Covid-járvány alatt, de persze a vér oxigéntelítettségének mértéke járványtól függetlenül is fontos egészséggel kapcsolatos paraméter. Vannak egyszerű véroxigén-mérők (amelyek az ujjbegyre illesztve dolgoznak), de egyre több okosóra is kínálja ezt a funkciót. Így van ez az Apple Watchoknál is, pontosabban a 2020-as Apple Watch Series 6 óta: az óra viselője közvetlenül a csuklóján mérheti a véroxigénszintjét.

Azonban nem mindenki elégedett. Olyannyira nem, hogy a New York-i Alex Morales csoportos keresetet indított az Apple ellen éppen e funkció miatt. A férfi – írja a New York Post – amikor megvásárolta az óráját, úgy gondolta, hogy az eszköz bőrszíntől függetlenül, megbízhatóan tudja mérni a véroxigénszintet. Azonban kiderült, hogy a sötétebb bőrtónusoknál már nem megbízhatók a mérések.

A keresetben meg is jegyzik, hogy a világjárvány idején végzett kutatások is – melyekről mi is írtunk – „megerősítették a pulzoximetria faji torzításának klinikai jelentőségét”. A beadványban az is szerepel, hogy „ennek az elfogultságnak a valós világbeli jelentőségét a koronavírus-járvány közepéig nem kezelték, ami tovább erősíti a társadalom számos területén jelen lévő strukturális rasszizmust.

Morales szerint az Apple-nek nem lett volna szabad ilyen funkciót engedni az órájában, s különösen nem kérhetett volna oly sok pénzt el az eszközért. A férfi javasolta a kereset csoportos keresetté alakítását, amely kiterjed minden olyan New York-i lakosra, aki az elévülési idő alatt megvásárolta az Apple Watchot. Ezenkívül szeretne jogosult Apple Watch-vásárlókat hozzáadni Észak-Dakotában, Wyomingban, Idahóban, Alaszkában, Iowában, Mississippiben, Arkansasban, Észak-Karolinában és Utah államban.

Mindenképpen érdekes lesz a per kimenete, tekintettel arra, hogy az Apple honlapján is olvasható, hogy ezt a funkciót csak általános fitnesz és wellness célokra tervezték, és nem orvosi használatra.

Forrás: HVG

