Búvárkodásra tervezett karórákat mutatott be a Casio

A Casio már régóta kínál alternatívát a búvárkodás szerelmeseinek.

Ezek a karórák többnyire a G-Shock előnyös tulajdonságait ötvözik a kiváló nyomásállósággal, valamint számtalan fejlett funkcióval, amelyek segítik a felhasználókat abban, hogy minél könnyebben eligazodjanak a vízben.

„Az első, kifejezetten a búvárok számára fejlesztett Frogman 1993-ban, harminc évvel ezelőtt jelent meg a piacon. Azóta töretlen népszerűségnek örvend”

– árulta el Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

A hazai piac egyik újdonsága a GW-8230NT-4 típusú karóra, amely a G-Shock Master of G széria tagja és a Frogman 30 éves létezése előtt tiszteleg. Az 52 × 50.3 × 18 mm-res ütésálló tokkal rendelkező modell páratlan látványt nyújt a maga nemében. Az újdonság lünettája a legendás DW-8200-as karóra megjelenését idézi és a tokon ugyanúgy megtalálhatók a „Titanium”, valamint a „Frogman” feliratok, mint az ezredfordulón bemutatott elődön. A GW-8230NT-4 ugyancsak műanyag szíjjal van felvértezve, mint az elődje és a folyadékkristályos kijelző is megegyezik. A jellegzetes aszimmetrikus forma is újra feltámadt. Mi az akkor, amiben különbözik az ünnepi kiadású Frogman?

Ez nem más, mint az alkalmazott technológia. A lünetta és a karóra tokja ugyanis már megújuló energiaforrásokból előállított bioműanyagból készült. Az óra pedig olyan fejlett funkciókat testesít meg, mint a Tough Soular napelemes működtetésű óraszerkezet, vagy éppen a 200 méteres vízállóság (ISO minősítés szerint). Mivel a karóra kezelőgombjait úgy alakították ki, hogy akár kesztyűben is könnyedén lehessen őket kezelni, így merülési pozíciók (diving log) egyszerűen elmenthetők vele. Mindemellett világidő, stopper, visszaszámlálás, valamint ébresztő funkcióval is el van látva. Megjelenését a hátlapján található, gravírozott, a 30 éves évforduló előtt tisztelgő Frogman logó teszi teljessé.

A Casio másik újdonsága az MRG-BF1000R-1A, amely az MR-G szériába és a Frogman családba tartozik. Mint minden MR-G az új Frogman is teljes egészében Japánban készül. 56 × 49.7 × 18.6 mm-es tokkal rendelkezik és mivel nemcsak a lünettája, hanem a tokja is titánból készül, így fémre érzékenyek is viselhetik. Az úgynevezett DLC felületkezelési eljárás nagyon esztétikus, csillogó megjelenést biztosít, ugyanakkor a karcokkal és egyéb sportsérülésekkel szemben ellenállóbb, mint más technológiák. A piros, műanyag tokos Frogmanhoz hasonlóan ez is 200 méterig vízálló (ISO-szabvány), vagyis kimagaslóan nagy szabadságot biztosít a búvárkodáshoz. Mivel a tokjának zafír kristályüvegét tükröződésálló bevonattal látták el, éppen ezért számlapja a víz alatt is kiváló leolvashatóságot nyújt. A fehér LED háttérvilágítás pedig még nagyobb mélységben is jól láthatóvá varázsolja a számlapot.

Az MRG-BF1000R-1A Frogman legalább hetvenféle alkatrészt tartalmaz, amelyeket magas minőségű megmunkálás jellemez. A megfelelő ütés- és vízállóság érdekében a Casio szakemberei számtalan plusz védőelemet alkalmaztak. A Dura Soft gumiszíjnak köszönhetően az újdonság minden helyzetben kényelmes viseletet biztosít.

„Egy búvárkodásra szánt óránál kiemelten fontos, hogy mindig alkalmazkodni tudjon az adott helyzethez. Éppen ezért ez a Frogman teljesen analóg számlappal büszkélkedhet, amely merülési, illetve ár-apály üzemmódban is használható”

– emelte ki Nagy Sándor.

Merülési módban a merülési időket és a felszínen töltött időintervallumokat a kezek előre, vagy hátra forgatásával jeleníti meg az óra. Ár-apály módban pedig a karóra a helyi idővel együtt megjeleníti a kiválasztott merülési hely ár-apály grafikonját. A MRG-BF1000R-1A Frogman hosszú üzemidőt biztosít, mivel óraszerkezete napelemes működtetésű. A Bluetooth-os kapcsolatnak köszönhetően pedig akár össze is kapcsolhatjuk az okostelefonunkkal, hozzájutva ezáltal további, kiterjesztett funkciókhoz a CASIO WATCHES applikáció használatával.

A GW-8230NT-4 javasolt fogyasztói ára 239.990, míg az MRG-BF1000R-1A karóráé várhatóan 2.000.000 forint körül várható.

