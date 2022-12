40 éves lesz a világ egyik legnépszerűbb karóra márkája

Különleges mérföldkőhöz érkezik hamarosan a Casio ütés- és rezgésálló karórákat felvonultató márkája, a G-Shock. 2023 áprilisában ugyanis 40 éves fennállását ünnepelheti ez a brand, amely a strapabíró karórák szimbólumává vált az elmúlt évtizedekben.

„Ebből az alkalomból a karóragyártó két különleges kiadással hangolódik az ünnepi évre, amelyben több meglepetés is várja majd a G-Shock karórák rajongóit”

– hívta fel a figyelmet Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

Az első G-Shock legalább 200 prototípus megalkotása után készült el 1983-ban. Az ős-modellnek tekinthető DW-5000C karórát Kikuo Ibe alkotta meg. Az akkori elképzelés az volt, hogy a strapabíró karórának túl kellett élnie egy 10 méteres magasságból történő zuhanást. Ezzel gyakorlatilag messze meghaladta akkoriban a csuklókon használt időmérő szerkezetek ellenállóképességét. A G-Shock márkájú karórák azonban már rég túlszárnyalták mindezt. Páratlan ellenállóképességük és egyedi megjelenésük miatt ezek a karórák világszerte millió szívét hódították meg. A G-Shock karórákból eddig több mint 140 országban, legalább 140 millió darabot értékesítettek az elmúlt négy évtizedben.

A 40. évforduló tiszteletére a Casio két Flare Red („Lángolópiros”) modellt mutatott be. Mindkét karóra, így az MTG-B3000FR és a GWG-2040FR is hűen megjeleníti azt a tüzet és szenvedélyt, amit a Casio óramesterei éreznek a G-Shock karórák iránt. Mindkét modell lünettáját a lángnyelvekre emlékeztető árnyalatok díszítik.

„A jubileumi évet felvezető karórák dizájnja a Nap örökké nyugtalan, forrongó felszínét idézi. Annak érdekében, hogy minél élethűbbnek tűnjön, a Casio egy teljesen úgy technológiát alkalmazott a szén- és üvegszálas rétegek egymáshoz illesztése, valamint lünettává formázása érdekében”

– hangsúlyozta a Casio termékmenedzsere.

Az üvegszálas lapokba kevert foszforeszkáló részecskéknek köszönhetően pedig nemcsak a karórák mutatói, hanem a lünettáik is világítanak a sötétben. Az GWG-2040FR modell esetében a számok is világítanak, sőt, a foszforeszkáló részecskék a tokot a szíjjal összekapcsoló elemekbe is belekeveredtek, így ámulatbaejtő, véletlenszerű mintákat hoznak létre a sötétben. A 40. éves évforduló felvezetésére kiadott karórák számlapjait pedig a napkitörésekre emlékeztető mintázat díszíti, dinamikus megjelenéssel ruházva fel ezáltal a Flare Red karórákat.

Mindkét karórán megjelenik továbbá a G-Shock 40. éves évfordulóra emlékeztető logó, amelyet a világhírű amerikai dizájner, Eric Haze tervezett. A rajgongók azonban nemcsak ez alapján különböztethetik meg a jubileumi G-Shock karórákat. Valamennyi, ebből az alkalomból készített példány négy csillaggal fog rendelkezni, utalva ezáltal a 40. évfordulóra.

A funkciók és egyéb tulajdonságok terén a Flare Red karóráknak nincs szégyenkezni valójuk. A GWG-2040FR modellben többek között – csak a legérdekesebbeket kiemelve – digitális iránytű, légnyomásmérő, magasságmérő, hőmérő, valamint stopperfunkció és világidő kijelzés is rendelkezésre áll. Az MTG-B3000FR pedig stopperórával, visszaszámlálás funkcióval, fényenergiával működő óraszerkezettel, valamint Bluetooth-kapcsolattal rendelkezik. Igazi erőssége pedig magában a tokban rejlik, amely ütés- és rezgésálló, illetve ellenálló a centrifugális erőhatásokkal szemben.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!