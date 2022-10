Mostantól a Huawei okosórái is kompatibilisek a Strava alkalmazással

Mostantól egyszerűen együttműködnek a Huawei viselhető okoseszközei a népszerű közösségi fitneszalkalmazással, a Strava-val.

A HUAWEI Egészség app és a Strava közötti szinkronizációnak köszönhetően ugyanis a gyártó viselhető okoseszközein rögzített adatok könnyedén átvihetők a Strava felhasználói fiókba, így a Huawei felhasználók is élvezhetik a sportalkalmazás nyújtotta előnyöket.

A Huawei elérhetővé tette saját egészségmegőrzést és sportolást támogató applikációja, a HUAWEI Egészség és a népszerű Strava fitnesztevékenységet követő közösségimédia-alkalmazás közötti adatszinkronizálást. A Strava applikáció a futók, kerékpárosok és túrázók által mért adatok rögzítésére és megosztására alkalmas, amelyben a felhasználók nemcsak rögzíthetik és nyomon követhetik sporttevékenységüket és megtett útvonalukat, hanem saját hírfolyamukban meg is oszthatják az edzéseiket, és megjegyzéseket fűzhetnek követőik és barátaik tevékenységéhez. Ez lehetővé válik ezentúl a Huawei viselhető eszközzel rendelkező felhasználók számára is, hiszen az okosórák által mért és a HUAWEI Egészség alkalmazás segítségével rögzített pontos adatokat, útvonalakat exportálhatják Strava-fiókjukba, és használhatják a sportalkalmazás számos tevékenységkövető funkcióját, valamint közösségi szolgáltatásait.

A fejlesztés egyben azt is jelenti, hogy a Strava-felhasználók is kihasználhatják a Huawei viselhető eszközök előnyeit, köztük a hosszú akkumulátor-élettartamot, a vezető TruSeen™ technológiának köszönhetően pontos teljesítménykövetési adatokat és a bizonyos modellekben elérhető többrendszerű, kétsávos GNSS technológiát.

Az új funkció Európa-szerte, így Magyarországon is elérhető, és kompatibilis az összes Huawei viselhető eszközzel, beleértve a legújabb modelleket, legyen szó okoskarkötőkről, mint a HUAWEI Band 7 vagy a WATCH FIT 2, vagy okosórákról, mint a HUAWEI WATCH GT3 Pro és a kifejezetten sportolóknak szánt HUAWEI GT Runner.

A HUAWEI Egészség alkalmazás működése platformfüggetlen, így a két app közötti szinkronizáció működik Android és iOS alapú okostelefonokon vagy tableteken is.

Thomas Liu, a Huawei Technologies Hungary fogyasztói üzletágának ügyvezető igazgatója elmondta: „A HUAWEI Egészség továbbra is az első számú alkalmazásunk a viselhető eszközök felhasználói számára, az app átfogó segítséget nyújt az egészséggel kapcsolatos adatok és a fitnesztevékenység nyomon követéséhez. Ugyanakkor tisztában vagyunk a Strava népszerűségével is, különösen közösségi és megosztási lehetőségeivel. A Huawei célja, hogy kiemelkedő felhasználói élményt biztosítson vásárlói számára okoseszközeik használata során, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy az eszközökkel minél nagyobb rugalmasságot biztosítsunk számukra. Emellett az is célunk, hogy a vásárlók minél szélesebb köre megismerhesse a Huawei viselhető okoseszközök előnyeit, és ezt a Strava-felhasználók számára is elérhetővé kívánjuk tenni. Örömmel tölt el, hogy újabb pozitív lépést tettünk annak érdekében, hogy hozzájáruljunk egy erős globális egészség- és fitneszközösség kialakulásához.”

A HUAWEI Egészség alkalmazást az alábbi módon lehet szinkronizálni a Stravával:

Jelentkezzen be a HUAWEI Egészség alkalmazásba. Kattintson az „Én” menüpontra. Görgessen le, és válassza az „Adatvédelem kezelése” lehetőséget. Válassza az „Adatmegosztás és engedélyezés” lehetőséget. Kattintson a „Strava” lehetőségre. Nyomja meg a „Connect with Strava” gombot. Ezután az alkalmazás a Strava weboldalára irányít, ahol be tud jelentkezni a Strava-fiókba. Engedélyezze a HUAWEI Egészség alkalmazás számára, hogy csatlakozzon Strava-fiókjához az „Engedélyezés” gombra kattintva.

További információ ezen a linken érhető el.