Európai szinten óriási probléma a stressz

Az európai felmérésben szereplő válaszadók elsöprő többsége (91 százalék) szeretne javítani egészségi állapotának legalább egy aspektusán, ezen belül is a stresszkezeléssel kapcsolatos változtatások vezetik a listát 82 százalékkal – derült ki a Huawei és az Ipsos nyolc európai országot vizsgáló közös kutatásából.

Noha a stressz kiemelkedő tünet, sokan kevésbé hatékony módszerekkel, például tévézéssel próbálják legyőzni. Bajnai Nóra pszichológus szerint a megoldás inkább a szeretteinkkel töltött idő és a mozgás lehet. A technológia szintén segítheti az életmódváltást; a felmérés szerint az okosóra használók döntő többségénél a mentális egészségük javítását is támogathatja az eszközük.

A Huawei és az Ipsos közös európai kutatása azt mutatja, hogy a válaszadók elsöprő többsége (91 százaléka) szeretne javítani egészségi állapotának legalább egy aspektusán. Ezen belül a stresszkezeléssel kapcsolatos változtatások vezetik a listát 82 százalékkal.

Beszélgetés, zenehallgatás és sorozatnézés a legnépszerűbb stresszkezelési módok

Az európai válaszadók számára a stresszoldás elsődleges módja a személyes kapcsolatok ápolása és a zenehallgatás (52-52 százalék), ezt azonban csak egy százalékkal követi a televízió, sorozatok nézése. Sokan a sétálást részesítik előnyben (50 százalék), ugyanakkor a futást (17 százalék) és a meditációt (16 százalék) jelölték meg a legkevesebben.

Bajnai Nóra pszichológus szerint a többség igyekszik tenni a stresszfeldolgozás érdekében, legalább ösztönös úton:

„Ez sokszor nem megfelelő megoldásokhoz vezet, amilyen például az alkoholfogyasztás, és a hasonlóan addiktív televíziózás vagy képernyőidő”

– állítja a szakember.

„Ez utóbbi kétélű fegyver, mert amellett, hogy függőséget okozhat, túlstimulál és éppen az érzelmi állapottal, stresszel kapcsolatos tudatosságot kapcsolja ki. Eltereli a figyelmet az eredeti problémáról, ami így ott marad a háttérben”

– foglalta össze.

A megoldás a mozgás, a humor és a szeretteinkkel töltött idő

A szakértő szerint a szociális kapcsolatok ápolása hatékony lehet a stressz kezelésére: a nevetés, a testi kontaktus szeretteinkkel, a humor, a szeretetteli együttlétek endorfint szabadítanak fel, és kiemelik az egyént a toxikus hatásmezőből, amit a stressz kelt.

A jelenleg ismert stresszkezelési módok közül a mozgás a leghatásosabb:

„A mozgás, még ha csak napi pár perc erejéig végezzük is, verhetetlen”

– emeli ki Bajnai Nóra.

„Endorfint juttat a véráramba, csökkenti a stressz által előidézett izomfeszültséget, testi-lelki szinten relaxációs választ vált ki. A mozgás emellett enyhíti a stressz következtében fellépő emésztési zavarokat, növeli az energiaszintet, pihentetőbb alvást eredményez, és csökkenti a stresszbetegségek kialakulását is.”

A Huawei és az Ipsos felmérése szerint a sporttal mégis hadilábon áll a többség: a válaszadóknak kevesebb, mint fele figyel csak oda a napi testmozgásra, és csak 40 százalékuk sportol rendszeresen.

Kézzelfogható javulás az okosórák segítségével

A kutatás kiemelten vizsgálta a rendszeres okosóra-használók szokásait is. A technológia segítségével az okosóra használó válaszadók 86 százaléka szerint eszközük a mentális egészségükön is javított, 76 százalékuk szerint pedig általános életminőségükre is kedvező hatással van. Az okosórák, mint például a WATCH GT 4, a mentális egészséget a folyamatos stresszmérésen és a kapcsolódó relaxáló légzőgyakorlatokon túl a felállásra és mozgásra történő rendszeres emlékeztetőkkel segítik, rendszerességre ösztönöznek, az Egészség appban pedig egészségi adatainkról folyamatos visszajelzést adnak, így a fejlődés is jól látható.

A kutatás teljes anyaga a https://consumer.huawei.com/uk/wearables/2023-eu-health-survey link alatt érhető el.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!