Mindössze 500 darab készült ebből a karórából

Újabb limitált szériás kiadást mutatott be a Casio a G-Shock márka 40. éves évfordulója alkalmából.

Az új, MR-G sorozatba tartozó karóra a japán kardok kimunkáltságát és időtállóságát testesíti meg, megalkotásához a Casio legkifinomultabb, high-tech órakészítési eljárásait alkalmazták.

„A MRG-B2000GA-1A modell különleges felülettel bír, amelyet 800 éves japán, Gassan-kardkészítési technikák segítségével hoztak létre”

– hívta fel a figyelmet Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

Kétség nem fér hozzá, hogy az újdonság vonzza a tekinteteket. A 54.7 mm hosszú, 49.8 mm széles és 16.9 mm magas óratok, illetve a lünettája Ti64-es valamint tiszta titán ötvözetből készült. A titán arról ismert, hogy kimagasló ellenállóképességgel rendelkezik a külső behatások ellen. Ennek köszönhetően még extrém körülmények esetén is meg tudja tartani eredeti fényét és formáját, ellenáll a különféle savaknak, gyógyvíznek és tengervíznek. Mindemellett az acélnál jóval könnyebb és még antiallergén is, azaz azok is viselhetik, akiknek fémallergiájuk van.

A 150 grammos tok szemet gyönyörködtető részleteket rejt. Az óra előlapját Ayasugi-mintázat díszíti, ami a kovácsolt acélrétegekből álló Gassan kardpengéken is látható. Az előlap, valamint lünetta kopásálló AIP-bevonatát a Kobe Steel fejlesztette ki és annak ellenállóképessége megegyezik a DLC-bevonatéval. A tok felülete ugyancsak egyedi, kristálymintázatot kapott, amely a tiszta titán hőkezelésének eredménye. Ez a megjelenés a japán kardokon látható „Nie” mintázatra emlékeztet. A tok anyagának szilárdságát titán-karbid kezeléssel, valamint „mélykeményítéssel” növelték meg, ami kimagasló kopásállóságot eredményez.

A karóra exkluzív és egyedi megjelenését tovább emeli, hogy a titánból készül óraszíjon Sadanobu Gassan, a hatodik generációs kardkovács mester alkalmazott Kesho-Yasuri mintázat tűnik fel, amely eredetileg egyes kardok pengéit díszítette. A számlapot gyémántszerű mintázat és legyező motívumok varázsolják egyedivé és különlegessé.

Természetesen ahogyan az MR-G sorozat többi tagja, így ez a karóra is számtalan hasznos funkcióval van felvértezve. Az MRG-B2000GA-1A főbb jellemzői közé tartozik a kimagasló ütés- és rezgésállóság, a 20 baros nyomásig tartó vízállóság, a mágneses ellenállás, a napelemmel működő óraszerkezet (Tough Solar), a teljesen automatikus naptár, duális időkijelzés, a másodperc alapú stopperfunkció, a visszaszámlálás funkció, az időzítő, az ébresztés, valamint a LED-es számlap világítás.

Az újdonság tavaly novemberben jelent meg Japánban és mindössze 500 darab készült belőle. „Ez a karóra minden bizonnyal a gyűjtők és az órakedvelők kedvence lesz, de a kis darabszám miatt rendkívül nehéz lesz hozzájutni. Magyarországra még egyáltalán nem jutott belőle, hivatalos fogyasztói ára jelenleg 7500 euró, vagyis átszámítva kb. hárommillió forint” – jegyezte meg Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

