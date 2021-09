A Casio hosszú ideje kínál vízálló karórákat hölgyeknek és férfiaknak egyaránt. Ezek nemcsak a strandszezonban bizonyulhatnak tetszetős kiegészítőnek, ugyanis strapabíró tokjuknak és számtalan hasznos funkciónak köszönhetően akár edzeni is lehet bennük. „A G-Shock géneket hordozó Casio karórák esztétikus látványt nyújtanak és mivel ellenállók a különféle sérülésekkel szemben, így nem kell félni attól, hogy a szabadban töltött idő alatt megsérülnek, vagy elromlanak” – hívta fel a figyelmet Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

A női órákkal szemben általános elvárás, hogy tetszetős színekkel rendelkezzenek, emellett kellemes viseletet biztosítsanak, hiszen a hölgyeknek vékonyabb csuklójuk van, mint a férfiaknak. A karóragyártóknak azon túl, hogy meg kell felelniük ezeknek az igényeknek, meg kell próbálniuk a lehető legújabb és legmodernebb funkciókat is felvonultatni.

Baby G

A Baby-G régóta a kínálat részét képezi, de a Casio mindig meg tudja dobogtatni a hölgyek szívét egy-egy új színárnyalattal. A BA-110SC sorozat tagjai sportos, víz- és ütésálló karórákból állnak, amelyek nemcsak úszásra, hanem akár oxigénpalack nélküli búvárkodásra is alkalmasak. Türkíz, púder és gyöngyház színekben érhetők el, éppen ezért remekül passzolhatnak a fürdőruhákhoz, matrachoz, vagy akár a strandlabdához is. Emellett olyan hasznos funkciókkal vannak ellátva, mint stopper, vagy a kombinált ébresztés. Javasolt fogyasztói ár: 44 990 Ft

G-Squad

Az új G-Squaddal a Casio azokat a férfiakat szólítja meg, akik a pihenésre és a feltöltődésre szánt időt szeretik összekötni egy kis edzéssel is. A GBA-900-as karórákkal bárhol, akár vízparton is lehet sportolni, mivel beépített 1/100 másodperces stopperrel és célidő megadási lehetőséggel egyaránt rendelkezik. A „gyorsulásmérőnek” köszönhetően pedig képes megmutatni hány kilométert és hány lépést tett meg a karóra viselője, illetve ezzel párhuzamosan azt is, hogy mennyi kalóriát égetett el.

A Bluetooth-os kapcsolattal a GBA-900-as IOS és Android rendszerű okostelefonokkal is szinkronizálható és a G-Shock Move applikáció segítségével az edzések adatai egyszerűen kinyerhetők, illetve megjeleníthetők. A 16,6 mm vastagságú, analóg-digi számlappal és karcálló kristályüveglappal ellátott tokja kényelmes viseletet biztosít. A GBA-900-as fehér, narancs, illetve lilás-fekete színekben is elérhető. Dinamikus és sportos megjelenése miatt azoknak is jó választás lehet, akik nem edzenek rendszeresen. Javasolt fogyasztói ár: 44 990 Ft

Oktogonális tok

A G-Shock jellegzetes tokja és számlapja szinte már-már a Casio védjegye lett. Ezek után azt is lehetne gondolni, hogy elég a jól bevált dolgokra támaszkodni, nincs szükség új stílusú karórák megalkotására. A Casiónál nem így látják ezt a kérdést és ötletekből soha sincsenek híján. Éppen ezért tavaly a márka bemutatta a GA-2100-as modellt, amely az oktogonális tokformával indult hódító útjára. A letisztult dizájnnak és a kompakt méretnek köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Sőt, ez volt a tavalyi év legnépszerűbb G-Shock karórája.

Természetesen ebben a karórában is nyugodtan lehet úszni, vagy fürdeni, ha viselőjének úgy tartja kedve. A Carbon Core Guard szénszálas erősítésnek köszönhetően tokja fokozottan rázkódás és rezgésálló, így kültéri sportolásra is igénybe lehet venni. A beépített stopper- és visszaszámlálás funkció révén pedig akár edzeni is lehet benne. Unisex fekete és átlátszó színben is elérhető, de mostantól kisebb, női tokmérettel is megvásárolható a GMA-S2100 néven. Jav. fogyasztói ár: 39 990 Ft (GA-2100), illetve 36 990 Ft (GMA-S2100).

A tetszetős, elsősorban divatos kiegészítőként vagy a sportolásra is alkalmas női és férfi karórák között tehát egyre vékonyabb határvonal. Egy jól megválasztott karórával mindkét szempontnak meg lehet felelni.