Együttműködik a Netflix és a TAG Heuer

A svájci luxusóramárka bejelentette, hogy együttműködést kötött a Netflix-szel Joe & Anthony Russo új, a The Gray Man című filmje kapcsán.

A főszerepben Ryan Gosling, a TAG Heuer márkanagykövete, aki az ikonikus TAG Heuer Carrera Three Hands arca. A színészt a nemzetközi kémthrillerben Sierra Six bérgyilkosként láthatjuk, amely karaterre jellemző a TAG Heuer mottója: „Ne törj meg a nyomás alatt”.

A The Gray Man című filmben szereplő, TAG Heuer márkanagykövet, Ryan Gosling eddigi legnagyobb szerepei a következők voltak: Bosszúállók: Végtelen háború és a Bosszúállók: Végjáték. Amikor a CIA legképzettebb ügynöke (Gosling) – akinek valódi kilétét senki sem ismeri – véletlenül sötét ügynöki titkokat tár fel, egy pszichopata egykori kollégája (Chris Evans) vérdíjat tűz ki a fejére, nemzetközi bérgyilkosok által indított globális hajtóvadászatot indítva el. Rendező: Joe & Anthony Russo. A filmben Regé-Jean Page, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard és Julia Butters is szerepelnek.

És mi mást viselne egy elit szupergyilkos egy izgalmas üldözésen, mint egy TAG Heuer Carrera – az ikonikus időmérő, amelyet először a versenypályán való nagy sebességű üldözésekhez készítettek. Amint azt minden tekintélyes ügynök tudja, a másodperc törtrésze alatt hozott döntések élet-halál kérdései lehetnek. De ugyanolyan fontos egy kém számára, aki az árnyékban rejtőzik, az elegáns, minimális, letisztult dizájn – bizonyíték arra, hogy a megjelenés is ölhet.

Nem csoda hát, hogy a The Gray Mant Joe és Anthony Russo rendezi, két olyan filmrendező, akik néhány dolgot tudnak arról, hogyan lehet összehozni szupersztárokat egy igazán globális akciójátékhoz, amit a korábban általuk rendezett filmek is bizonyítanak: Bosszúállók: Végtelen háború és Bosszúállók: Végjáték

Míg a Sierra Six és a The Gray Man narratívája is kitalált, TAG Heuer „Don’t Crack Under Pressure” című műve mindkettőnek valós alapul szolgál. A partnerség során a Netflix arra törekedett, hogy tagadhatatlanná tegye a kapcsolatot a TAG Heuer és a The Gray Man között. Ez azt jelenti, hogy amikor a filmben a főszereplő órájáról volt szó, nyilvánvalónak kellett lennie, hogy a TAG Heuer Carrera volt az egyetlen választás – ez „az egyetlen óra, amely lépést tud tartani a szürke emberrel”.

A partnerséget a díjnyertes fotós, Pari Dukovic munkája is erősíti. Goslingot a The Gray Man Sierra Six-eként örökíti meg, miközben a TAG Heuer Carrera Three Hands karórát viseli. Pari egyedi lencséje a The Gray Manben a globális 360°-os kampány alapja, amely közel 80 országban és 150 TAG Heuer kiskereskedelmi helyen jelenik meg nyomtatott formában, innovatív digitális és közösségi felületeken, események és még sok más helyen.

Úgy tűnik, hogy az eredmény egy szuperkém lázat indít el egy új generáció számára, melyhez nincs is alkalmasabb partner, mint a TAG Heuer, ahol a kiváló történelemhez páratlan cselekvés iránti szenvedély párosul. A cég a teljesítményre összpontosít törhetetlen vággyal a céljai eléréséhez.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Netflix-szel együtt dolgozhatunk a The Gray Man című filmben –

“ahol nemcsak a mi saját márkánk nagykövete, a hollywoodi ikon, Ryan Gosling, hanem Chris Evans és Regé-Jean Page is szerepel. A Russo fivérek rendezésében ez lesz 2022 egyik kötelező filmje. És mi mást viselne Gosling által alakított merész Sierra Six karakter, mint egy TAG Heuer Carrera Three Hands karórát. Egy ikonikus óra, amelyet azok számára terveztek, akik nem törnek meg a nyomás alatt.”

– mondja Frédéric Arnault, a TAG Heuer vezérigazgatója.

Ryan Gosling:

„Sierra Six-et alakítom a The Gray Man című akciódús filmben. Six egy ügynök, akinek az élete a nap minden másodpercében pörög, és szüksége van egy órára, amely megvédi. Pontosság és elhivatottság kell ahhoz, hogy túlélje, és így tökéletesnek tűnt számára a TAG Heuer Carrera viselése.”

Magno Herrantól, a Netflix marketingért felelős vezetőjé így nyilatkozott: