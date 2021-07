14 évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone

Visszanézve a pillanatra az első okostelefon megjelenése olyan forradalmat indított el, ami nem csak a hétköznapjainkat változtatta meg, de komplett iparágakat rendezett át. Az Apple az eladások megindítása utáni 30 órában 270 ezer iPhone-t adott el, 74 napon belül pedig sikerült elérni a bűvös egymilliós darabszámot is – iPodból két év alatt sikerült ilyen mennyiséget értékesíteni, mondta el akkoriban Steve Jobs. A készülék ára akkor 499/599 dollár volt.

Európában 2007 novemberétől lehetett kapni, először Németországban, Franciaországban, Spanyolországban illetve az Egyesült Királyságban, egy évvel később több mint 80 ország vásárlói vehették meg első Apple telefonjukat.

Az akkori kritikák és aggodalmak a telefon kialakításával és funkcióval kapcsolatban ma már viccesnek hathatnak, ami nem meglepő annak fényében, hogy rendkívül sok új, az addig megszokottól eltérő ötletet egyesített a készülék: kezdve a beépített, nem cserélhető akkumulátorral, és hogy a fizikai gombok helyett az érintőkijelző lett a vezérlés módja.

Ugyan akkoriban sokan nem jósoltak nagy jövőt a készüléknek, most 14 évvel később, napjainkban pedig több mint egymilliárd iPhone-t használnak aktívan.

