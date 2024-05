Tíz százalékos áremelkedés a fővárosi agglomerációban

Továbbra is kiemelkedő a fővárosi agglomeráció vándorlási többlete: az elmúlt húsz évben több településen is megduplázódott a lakosságszám, a megnövekedett kereslet pedig áremelkedéssel járt – állapították meg az Otthon Centrum elemzői.

Továbbra is az ingatlanpiac egyik kiemelkedően kedvelt terepe az agglomeráció, Pest vármegyén belül pedig a fővároshoz közelebb eső települések számítanak a legnépszerűbbeknek. A Pest vármegyében található települések hetven százalékában nőtt a népesség és még ennél is magasabb azon helységek aránya, ahol vándorlási többletet könyvelhettek el. A trend szembe megy az országos folyamatokkal, ugyanis a fővárosi agglomerációt leszámítva az utóbbi húsz évben a népesség átlagosan öt százalékkal csökkent az ország egyéb részein – kommentálta az Otthon Centrum legfrissebb felmérését Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, két évtized alatt több településen is megduplázódott lakosságszám, ilyen például Délegyháza, Telki, vagy Pócsmegyer, a vándorlási többlet pedig hatott az árakra. A szakember arról is beszámolt, hogy a használt házak átlagos négyzetméterára 502 ezer forint, ami 10,2 százalékkal magasabb a fél évvel korábbi árnál. Ugyanakkor megállapítható, hogy még járási szinten is komoly árkülönbségek jellemzik a piacot.

Járások szintjén vizsgálva az agglomerációt, a legdrágább térségek a főváros közelében találhatóak. A használt családi házak terén a rekorder a Váci járás 798 ezer forintos négyzetméterárral, majd a Budakeszi járás következik 745 ezer forintos átlag értékkel, míg a vármegye 18 járása közül a Szentendrei járás a harmadik, 651 ezer forintos átlaggal. Ezután viszont szoros a középmezőny: a legtöbb, fővároshoz közeli járásban 600 ezer forint körüli átlagár az irányadó, míg a Dunakeszi és az Érdi járásokban 620 ezer, a Pilisvörösvári és Gödöllői járásban 600 ezer forint a fajlagos ár. A déli és délkeleti járások valamivel olcsóbbak, 500 ezer forint körül alakul a használt családi házak négyzetméterára: a Gyáli járás 525 ezer, míg a Vecsési járás 484 ezer forinttal átlagolt. Minél messzebb van a térség Budapesttől, annál olcsóbb: a Ceglédi járásban 291 ezer, a Nagykőrösi járásban 255 ezer forint az átlagérték.

A nagyobb városokra fókuszálva ugyanez a trend látszik: a fővároshoz közelebbi, nagyobb települések használt családi házai esetében átlagosan 583 ezer forint a négyzetméterár, ami majdnem 100 ezer forinttal magasabb a Pest vármegye egészére jellemző átlagértéknél. A fajlagos átlagárak azonban az utóbbi fél évben nem emelkedtek a városokban, ami azzal magyarázható, hogy sokan nem a nagyobb városokat, hanem az egy léptékkel kisebb településeket, azon belül is az olcsóbb árfekvésű községeket, kisebb városokat választották – árnyalta a képet a szakember. Az agglomerációs városok fajlagos árát tekintve Budakeszi a listavezető 920 ezer forintos, átlagos négyzetméterárral, majd Vác (900 ezer forint), Dunakeszi, valamint Szentendre a sorrend (730 ezer forint). Az agglomeráció délkeleti részén elterülő városok olcsóbbak, a négyzetméterenkénti irányadó ár félmillió forint körül alakul.

A lakástípusok közül egyértelműen a családi ház az agglomeráció sztárja, hiszen ebből van a legnagyobb kínálat. Társasházi lakások iránt csak néhány városban van számottevő érdeklődés az agglomerációban. Az Otthon Centrum értékesítési tapasztalatai alapján a négyzetméterenkénti átlag 776 ezer forint.

