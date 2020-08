A magyar fejlesztésű ’Seyu – Együtt a győzelemért!’ szurkolói képküldő alkalmazás is szerepet kapott a többhónapos szünet után újraindult angol rögbi élvonal (Gallagher Premiership Rugby) összecsapásain. A sportágban hatszoros angol bajnok Wasps (Darazsak) hazai mérkőzésein élőben küldhettek fotókat a szurkolók a magyar applikáción keresztül, amelyek a meccs alatt az óriáskivetítőn és a pálya melletti LED falon is megjelentek, így a zárt kapus rendezés ellenére is eljuthattak a játékosokhoz a buzdító üzenetek.

Felértékelődtek a digitális megoldások az életéért küzdő sportvilágban

Habár a reflektorfényben lévő európai labdarúgás idénye a Bajnokok Ligája döntőjével sikeresen befejeződött, a legtöbb sportág még továbbra is az újraindulás nehézségeivel küzd. Erre példa az Egyesült Királyságban kiemelkedően népszerű rögbi liga is, ahol március óta először rendezhettek mérkőzést, a vírushelyzet miatt továbbra is szurkolók nélkül.

„Mivel a drukkerek számos országban még jó ideig nem látogathatnak ki a meccsekre, nemzetközi szinten felértékelődtek azok a távoli szurkolókat bevonó megoldások, amelyek növelik a helytől független buzdítás és közösséghez tartozás élményét”

– mondta Vecsernyés Tamás, a Seyu Solutions ügyvezetője. Hozzátette:

„A Wasps az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb angol rögbicsapatként azzal a feladattal keresett meg minket, hogy a szolgáltatásunkkal lehetőséget adjunk az otthoni szurkolók aktívabb részvételre. Már az első meccsen rengeteg buzdító üzenet és szelfi érkezett, amit a játékosok, a stábtagok, és a televíziónézők is élőben láthattak, így sikerült visszacsempészni számukra a meccsnapi szurkolás hangulatát.”

Nemcsak a szurkolók, hanem a szponzorok is előnyt kovácsolhatnak a technológiából

A Wasps a világ legnagyobb, rögbiklub által tulajdonolt létesítményében, a 32 ezres Coventry-i Ricoh Arénában rendezi a mérkőzéseit. Az óriáskivetítőn és a LED falakon értékesíthető szabad felületek kiemelkedő bevételt biztosítanak a csapat részére, amelyek most, a zárt kapus rendezések miatt sokat veszítettek értékükből. Erre nyújtanak alternatívát a digitális és online megoldások.

„A Seyu nemcsak egy szórakoztató alkalmazás, hanem egy olyan informatikai megoldás is, melynek segítségével a szponzoráló partnerek több bevételt generálhatnak azáltal, hogy pozitív érzelmi élményben részesítik a rajongókat, ezáltal létrehozva a kapcsolatot a szurkolók és a márkák között.”

– mondta Németh Márk, a Seyu Solutions értékesítési vezetője, aki a helyszínen segítette a szolgáltatás elindítását.

Hozzátette: