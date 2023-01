A Rapid Ninjas nyerte a Legion Legends Valorant-döntőjét!

A Rapid Ninjas Valorantban, a Legion Honvéd pedig a LoL döntőn aratott győzelmet a Legion Legends versenysorozat záró fordulójában.

A versenyen 115 csapat több mint 400 mérkőzést játszott, összesen 128 órán keresztül. A szurkolók a buzdítás mellett cosplay versenyen, reflexjátékban és 1v1 mérkőzéseken is részt vehettek. A két népszerű tartalomgyártó, Blackii és Kittinaa közönségtalálkozóján szintén nagy volt az érdeklődés, az aktivitások legjobbjai pedig értékes nyereményekkel térhettek haza.

A Legion Legends: Magyar Valorant és LoL bajnokság – powered by Lenovo 2022 novemberében vette kezdetét, a nézők a bajnokság mindhárom fordulójában rendkívül intenzív és izgalmas összecsapásoknak lehettek tanúi. Az offline döntők utolsó fordulójában a Valorant döntőben egy kiélezett és szoros küzdelemben a Rapid Ninjas csapata győzött, és megszerezte az 1 millió forintos fődíjat. A Legion Honvéd csapata a második helyért 300 ezer, a Metatensei és az Team Pelus csapat pedig 200 ezer forintot vihetett haza.

A versenysorozat rendkívüli érdeklődésre tartott számot az online és offline térben egyaránt: a Legion Legends bajnokságára 115 csapatnevezés érkezett, és több mint 400 mérkőzést játszottak a csapatok. A küzdelmek összesen 128 órán át tartottak, ezalatt több mint 150 ezer alkalommal kattintottak a mérkőzésekre, az összesített egyedi nézőszám pedig meghaladta az 50 ezret. Ezen felül 15 további streamer csatornáján volt látható a verseny közvetítése, ide tartozik Blackii és Kittinaa, akik nagy sikerű közönségtalálkozót tartottak, és 1v1 mérkőzésekben mérték össze tudásukat követőikkel.

A januári hétvégéken rendezett élő döntőkön pedig a szurkolók élsport-mérkőzésekhez hasonló elhivatottsággal buzdították kedvenc csapatukat a kiélezett mérkőzéseken, és a helyszíni aktivitások is nagy sikert arattak: rengetegen próbálták ki magukat a reflexjátékban, és a cosplay versenyekre is kiemelkedő minőségű jelmezek készültek. Számos résztvevő gazdagodott értékes Lenovo ajándékcsomaggal, a cosplay verseny két győztese pedig egy Lenovo M10 Tabletet is hazavihetett.

A Legion Legends volt az első olyan magyarországi e-sport bajnokság, amit gamer notebookokon játszottak. A versenyzők a Lenovo csúcskategóriás gépével, a Legion 7 notebookon mérhették össze tudásukat.

További részletek elérhetők a www.legionlegends.hu weboldalon.

