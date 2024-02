Elkezdődött a várva várt League of Legends bajnokság

Február 12-én kezdetét vette Winter Cup powered by Samsung Odyssey: a League of Legends játékosoknak szóló nemzetközi verseny.

Az esemény célja, hogy elősegítse a közösségépítést a világ egyik legnépszerűbb játékában, miközben magas színvonalú, professzionális versenyzésre biztosít lehetőséget a gamereknek. A megmérettetés teljes nyereményalapja 6000 euró.

A versenyen Magyarországgal együtt 18 európai ország játékosai vehetnek részt. Ezáltal a mérkőzések magas szintű viadalok nemzetközi arénáivá válhatnak. A Winter Cup powered by Samsung Odyssey kiváló lehetőséget nyújt a játékosoknak arra, hogy a különböző régiókból érkező ellenfelekkel mérjék össze tudásukat, miközben az esemény elősegítheti a League of Legends közösség erősödését is.

A bajnokság nagykövetei Nervarien, Kubon, Eastahh és Alois_NL, akik gaming iránti szenvedélyükkel és elkötelezettségükkel ösztönzik a játékosokat a jelentkezésre és versenyzésre. Egyes kiválasztott mérkőzések az ő csatornáikon is megtekinthetők.

A versenyre február 12. és március 12. között regisztrálhatnak az érdeklődők. A nyílt kvalifikációk menetrendje:

Kvalifikáció #1 – február 21-23.

Kvalifikáció #2 – február 27-29.

Kvalifikáció #3 – március 05-07.

Kvalifikáció #4 – március 12-14.

A március 19-22. között megrendezett csoportkörben 16 csapat küzd majd 4 csoportban, a selejtezők legjobb négy csapata kettős kieséses rendszerben csap össze a továbbjutásért. Az elődöntő mérkőzéseket március 27-én rendezik meg, itt a legjobb három közé jutásért játszanak majd a versenyzők. A fináléra március 28-án kerül sor, ahol eldől, hogy ki lesz a győztes csapat.

Bemutató mérkőzés

A verseny a nagykövetek vezette gamercsapatok közti bemutató összecsapással indul: Kubon és Nervarien csapata Alois és Eastahh csapatával ütközik meg. A szokásos 5v5 Summoners Rift játékmód mellett a nézők 2v2 és 1v1 párbajoknak is szemtanúi lehetnek a Howling Abyss csataterén, és további kihívásokat is láthatnak. Az eseményt a játékosok csatornáin február 20-án, 18:00-kor közvetítik.

Az OLED Gaming új korszaka

A Samsung partnerségével új dimenzió nyílik a verseny történetében, és a játékosoknak lehetősége lesz arra, hogy felfedezzék a kiváló minőségű játékmonitorokban rejlő előnyöket. A Samsung Odyssey OLED G9 egy egyedülálló 49 hüvelykes játékmonitor, amely a teljes bevonódás élményéért 1800R görbével, 240 Hz-es frissítési frekvenciával és mindössze 0,03 ms válaszidővel rendelkezik. A képernyő lenyűgöző vizuális hatásokat, magával ragadó élményt és elképesztő gyorsaságot biztosít. Az Odyssey OLED G9 szíve a forradalmi Neo Quantum Pro processzor, amely elemzi az OLED képernyő képkockáit és optimalizálja a még jobb megjelenítési minőség érdekében.

A versenyről részletes információk a hivatalos weboldalon találhatók – https://wintercup.online/.

További információk az OLED G9 monitorról a Samsung weboldalán olvashatók.

