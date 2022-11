Egy napra beköltözött az e-sport a Magyar Sport Házába

A Magyar E-sport Szövetség 2022. november 17-én második alkalommal rendezte meg az Esport1 és az Esportmilla együttműködésével az ESTB – E-sport Tudásbázis című konferenciát, amelynek célja a többi között az e-sportban lévő karrierlehetőségek bemutatása, a magyar e-sport-szervezetek fejlesztése, a hazai és nemzetközi e-sport-közösségben folyó tudományos jellegű diskurzus élénkítése, külön hangsúlyt fektetve az e-sport gazdasági-társadalmi hatásaira és előnyeire. A magyarországi e-sport-szereplők széles körű részvételével lezajlott tanácskozást követően egyúttal ünnepi közgyűlést tartott az idén immár ötéves HUNESZ, amely a Magyar E-sport Válogatottal javában készül a november 30-án kezdődő 14. IeSF Világbajnokságra.

A Fenntartható szakmai fejlődés kérdéskör kerekasztal-beszélgetései elsősorban a Magyar E-sport Szövetség működését, újonnan megalakult szakágait mutatták be, valamint az utánpótlás és a csapatépítés fontosságát hangsúlyozták. Az Üzlet az e-sportban című kétrészes témablokkban egyebek mellett a Magyar E-sport Válogatottat, a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságot, a versenyszervezés és a licencszabályok részleteit, az Esport1 kalauzolásában az élő közvetítések világát, valamint a Szerencsejáték Zrt. és a K&H Csoport – a HUNESZ legnagyobb stratégiai partnereinek a hazai e-sport támogatásában nyújtott aktív szerepvállalását, illetve annak mozgatórugóit ismerhették meg bővebben a résztvevők. A negyedik, Edukáció címet viselő zárószekcióban pedig az e-sporttal összefüggő egyetemi kurzusok, a mind a társadalmi integrációt, mind a szervezeteket egyaránt fejlesztő oktatási megoldások és a szakemberek utánpótlás-képzése álltak a fókuszban.

„A szimbolikus helyszínen, a Magyar Sport Házában lebonyolított rendezvényen lehetőséget kívántunk biztosítani a valós párbeszédre a HUNESZ-ben is aktív egyesületek, klubok, a tevékenységünk üzleti és versenyszervezési oldalához, valamint edukációs vonalához kapcsolódó tagszervezeteink, a támogatók, a stratégiai partnerek és a szakmai bizottságok, továbbá a szakágaink között. Ezt követően tartottuk meg a Magyar E-sport Szövetség ünnepi közgyűlését abból az alkalomból, hogy 2022-ben immár ötévesek lettünk. Örömmel mondhatom el, hogy igen tevékeny időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen számos jelentős eredményt értünk el ezen esztendők során. A 2018 óta sikeresen működő nemzeti bajnokságon túlmenően két éve életre hívtuk a Magyar E-sport Válogatottat, 2019-ben megalakítottuk a V4 E-sport Koalíciót, és 2020-ban csatlakoztunk az Európai, valamint a Nemzetközi E-sport Szövetséghez. Mindemellett a HUNESZ edukációs programjait is elindítottuk, ennek keretében valósul, illetve valósult meg az E-sport Tudásbázis című konferenciánk is. És folyamatosan dolgozunk a szakági rendszer kiépítésén is: tavaly alakult meg a Szimulátorsport-, illetve a Digitális Sport, míg az idei évben a Sportszimulációs, valamint az E-gaming Akciójáték Szakágunk, és folyamatban van a Para-e-sport, továbbá az E-gaming MOBA- és stratégiai játékok Szakágunk létrehozása is”