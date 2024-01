Az e-sport élvonalában: az LG meghosszabbítja partnerségét a Gen.G-vel

Meghosszabbítja hivatalos partnerségét a Gen.G Esports-szal, a világ egyik legkiemelkedőbb e-sport szervezetével az LG Electronics (LG).

Az együttműködés értelmében az LG UltraGear™ – az iparág vezető játékmonitor-márkája, amely alacsony frissítési rátájú és reszponzív kijelzőiről ismert – továbbra is a Gen.G profi csapatai rendelkezésére áll. A partnerség célja az e-sport globális népszerűsítése, amit különböző izgalmas aktivitások támogatnak a nemzetközi e-sport színtéren.

A Gen.G számos professzionális e-sport csapatot működtet, amelyek a népszerű multiplayer játékokra, köztük a League of Legends-re specializálódtak. Amióta az LG UltraGear 2021-ben a Gen.G hivatalos kijelzője lett, a szervezet dél-koreai League of Legends csapata figyelemre méltó sikereket ért el a League of Legends Champions Korea versenyen. A csapat három egymást követő szezonban aratott győzelmet a 2022-es és 2023-as nyári idény között.

Chovy, a 19. Hangzhou-i Ázsiai Játékok League of Legends versenyének aranyérmese és a Gen.G League of Legends csapatának középpályása szerint az LG UltraGear játékmonitorok „gyors válaszideje és magas frissítési sebessége előnyt jelent a bonyolult játékhelyzetekben, lehetővé téve a pontosabb irányítást és a gördülékenyebb játékmenetet.” Bár az UltraGear monitorcsalád összes nagyteljesítményű modellje jó benyomást tett rá, Chovy személyes kedvence a 27 hüvelykes UltraGear OLED játékmonitor (27GR95GE modell).

Amellett, hogy az LG támogatja a Gen.G csapat tagjait bajnoki céljaik elérésében, aktívan együttműködik velük az új LG UltraGear játékmonitorok fejlesztésében is. A profi játékosok visszajelzései segítenek a legújabb modellek finomhangolásában. A nemrégiben bemutatott, egyedi League of Legends tematikájú UltraGear OLED játékmonitor (27GR95QL modell) magával ragadó játékélményt nyújt, tervezésében pedig a profi játékosoktól érkező visszajelzések is fontos szerepet játszottak. Az LG a Gen.G Global Academy-t is támogatja azzal, hogy ultragyors játékmonitorokat (25GR75FG modell) biztosít azoknak a diákoknak, akik profi e-sportolóvá szeretnének válni.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!