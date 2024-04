Rekordszámú intézmény a K&H Egyetemi E-sport Kupa idei versenyén

A Magyar E-sport Szövetség által szervezett K&H Egyetemi E-sport Kupa harmadik éve nyújt lehetőséget a magyar egyetemisták és főiskolások számára, hogy megmutassák tehetségüket és tudásukat League of Legends, Rocket League és Valorant játékokban.

Idén rekordszámú, tizenhárom felsőoktatási intézmény jelezte részvételét, rendezett selejtezőket és küldte legjobbjait a végső összecsapásra. A Gamerland arénában március 27-én megrendezett döntőn kiderült, melyek a legerősebb hazai egyetemek az e-sportban.

A döntőben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapata elképesztő teljesítménnyel hódította el az elsőséget mind a Valorant, mind a League of Legends versenyszámokban, lenyűgözve a nézőket és ellenfeleiket egyaránt. Külön érdekesség, hogy a BME már harmadik alkalommal kvalifikálta magát nemzetközi megmérettetésre League of Legends-ben. Az University Esports Masters 2024-as évadában Magyarország is helyet kapott az Európai Egyetemi E-sport Bajnokság nemzetközi küzdelmeiben. A K&H Egyetemi E-sport Kupa legjobb Rocket League, League of Legends és Valorant csapatai a nemzetközi csoportkörbe juthattak tovább, ahol többek között Franciaország, Spanyolország, Portugália, az Egyesült Királyság, az Ír Köztársaság, Olaszország, Németország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Ukrajna, Hollandia, Belgium, Szlovákia, Litvánia és Törökország legjobb egyetemi csapataival találkozhatnak.

A Budapesti Metropolitan Egyetem csapatának vezetője, Zubor “Gogi” Ádám, a 2022-es válogatott keret után most ismét bizonyította tehetségét. A Rocket League-ben aratott győzelmükkel bebiztosították helyüket az University E-sports Masters 2024 csoportkörébe az Invitational első helyezettjeként.

A döntőben egy negyedik játék az EA SPORTS FC 24 legjobbjai is képviseltették magukat, és végül a Boresz E-sport Akadémia játékosa, a Neumann János Egyetem góllövője, Vén Balázs bizonyult a legjobbnak.

„Ezek az sporteredmények nemcsak a csapatok kemény munkájának köszönhetőek, hanem a magyar e-sport növekvő lendületének is egyértelmű jelei. A verseny egyúttal azt is jól mutatja, hogy milyen magas szintű tudást és elkötelezettséget igényel ez az innovatív sportág, amelynek kezdetektől támogatói vagyunk”

– mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

Egyetemi E-sport Kupa powered by K&H – League of Legends

helyezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

helyezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

helyezett: Debreceni Egyetem

Egyetemi E-sport Kupa powered by K&H – Valorant

helyezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

helyezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

helyezett Széchenyi István Egyetem

K&H Egyetemi E-sport Kupa – Rocket League – Online verseny

helyezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

helyezett: Metropolitan Egyetem

helyezett: Debreceni Egyetem

K&H Egyetemi E-sport Kupa – Rocket League – Invitational

helyezett: Budapesti Metropolitan Egyetem

helyezett: Debreceni Egyetem

helyezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

K&H Egyetemi E-sport Kupa – EA FC 24 Challenge powered by Samsung Odyssey

helyezett: Vén Balázs – Debreceni Egyetem

helyezett: Banga József – Debreceni Egyetem

helyezett: Szabadkai Csaba – Budapesti Gazdasági Egyetem

