Budapesti élő döntővel zárul a 3 milliós összdíjazású K&H Egyetemi E-sport Kupa

A kiemelt, 3 millió forint összdíjazású torna döntőjében játékonként már csak a legjobb négy csapat bizonyíthatja kiváló teljesítményét 2022. április 23. és 24. között a budapesti Gamerlandban. A League of Legends győztes csapata számára ráadásul nem ér véget a döntővel a küzdelem. A magyar egyetemi bajnok nemzetközi mezőnyben, 16 európai ország egyetemeivel folytathatja a versenyzést.

Kiemelt díjazással, nemzetközi kapcsolódással, szemeszterenkénti versenyekkel indult el idén elsőként a K&H Egyetemi E-sport Kupa. A torna alapszakaszában 2 négy csapatos csoportban körmérkőzéses rendszerben zajlottak az összecsapások 2022. március 10. és 2022. április 14. között. A hétvégén pedig már helyszíni szurkolók előtt dől el, hogy ki lesz a 2022-es évad tavaszi magyar egyetemi bajnoka.

“Az e-sport fejlődésében 5 éve veszünk részt aktívan, hiszen az e-sportra, a sport leginnovatívabb és leggyorsabban fejlődő szakágára a jövő sportjaként tekintünk. Az első alkalommal meghirdetett K&H Egyetemi E-sport Kupán 8 egyetem 95 csapata indult el a 3 millió forintos díjazásért. A hétvégén pedig már játékonként a 4 legjobb csapat mutathatja meg elhivatottságát, eltökéltségét és kiváló teljesítményre való törekvését. Hiszünk benne, hogy a sportág nemtől és kortól is függetlenül mindenkinek szól, hiszen a League of Legends versenyben nem megszokott módon női játékos is erősítette a mezőnyt, a Metropolitan Egyetem színeiben”