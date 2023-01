A Legion Honvéd nyerte a Legion Legends LoL döntőjét!

Kiélezett és szoros küzdelemben diadalmaskodott a Legion Honvéd csapata a Legion Legends LoL döntőjében.

A végső győzelemért Blackii csapatával mérkőztek meg, akik a selejtezők során már összemérték tudásukat. A Legion Legends utolsó fordulójában a legjobb Valorant-csapatok harcolnak a kupáért, a szurkolók pedig a reflexjátékban és a cosplay versenyben tehetnek szert értékes nyereményekre, és egy közönségtalálkozó során Kittinaa ellen is játszhatnak!

A Legion Legends: Magyar Valorant és LoL bajnokság – powered by Lenovo 2022 novemberében vette kezdetét, a nézők a bajnokság mindhárom fordulójában rendkívül intenzív és izgalmas összecsapásoknak lehettek tanúi. A League of Legends versenyben a Legion Honvéd csapata aratott győzelmet: bár az elődöntőben a Wild Multigaming megszorongatta a fekete-vörös különítményt, egy bravúros fordítással, 2-1-es összesített eredménnyel sikerült a döntőbe jutniuk, ahol elképesztő összjátékkal uralták a mérkőzést, és beállították a 2-0-s végeredményt. A Legion Honvéd viheti haza az 1 millió forintos díjat, a Team Blackii 300 ezer, a Wild Multigaming és az Illés Akadémia csapata pedig 200 ezer forinttal gazdagodott.

A versenysorozat a Valorant utolsó fordulójával zárul, a legjobb csapatok január 14-én és 15-én szállnak virtuális ringbe a végső győzelemért a Gamerlandben. A versenyzők mellett azonban a szurkolók is komoly nyereményeket zsebelhetnek be. Vasárnap Kittinaa tart közönségtalálkozót, mely során 1v1 mérkőzésekre is ki lehet hívni, ahol a legjobbaknak esélye nyílik az egyedi, brandingelt Legion ajándékcsomag megnyerésére, mely sapkát, táskát, törölközőt, bögrét és kulacsot tartalmaz. Ezen felül a Valorant-reflexjátékban legjobb eredményt elérő versenyzők 1-1 Moto Edge 20 PRO mobiltelefonnal lesznek gazdagabbak!

A kreatív arcok sem távoznak üres kézzel, hiszen a döntőkkel párhuzamosan zajlanak majd a két játékhoz kapcsolódó cosplay versenyek is, ahol a legjobb jelmez tulajdonosa egy Lenovo M10 tabletet, a második helyezett egy hoodie-val kiegészített ajándékcsomagot, a harmadik helyezett pedig egy Dri Fit pólóval kiegészített ajándékcsomagot vihet haza.

A Legion Legends az első olyan magyarországi e-sport bajnokság, amit gamer notebookokon játszanak. A versenyzők a Lenovo csúcskategóriás gépével, a Legion 7 notebookon mérhetik össze tudásukat.

További részletek elérhetők a www.legionlegends.hu weboldalon.

