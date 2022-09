Minden eddiginél nagyobb összdíjazással indul a K&H MNEB SIM Liga 2022

A K&H MNEB SIM Liga 2022-ben a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. és a Magyar E-sport Szövetség, a HUNESZ tavaly kötött fontos stratégiai együttműködésének eredményeként valósul meg. A tét óriási, hiszen a szezon összdíjazása a versenysorozat főszponzorának, a K&H Csoportnak köszönhetően nettó 750 000 forint.

A 2022. szeptember 17-én startoló bajnokság mezőnye ismételten a világ legjobb pályáin méretteti majd meg magát, az autó pedig az iRacing világbajnokságról már jól ismert Porsche 911 GT3 Cup (992) lesz.

Egy-egy forduló lebonyolítása három szakaszban zajlik majd: 19:00 órakor kezdődik a 25 perces időmérő edzés, majd egyből utána jön az első, 35 perces futam, amelynek legjobb 10 versenyzője fordított sorrendben áll fel a második, 30 perces verseny rajtrácsára.

Különlegesség, hogy ezúttal nem a megszokott gördülő-, hanem állórajttal indulnak el a virtuális pilóták, akik között ismét megtalálhatjuk majd a magyar szimulátorsport kiválóbb versenyzőit. Így részt vesz a bajnokságban a Sim Liga korábbi háromszoros bajnoka, Tóth Dávid, aki a Sim Racing World Cup 2022 július végi kvalifikációs selejtezőjében a világ leggyorsabb idejével Európa legjobbjait utasította maga mögé, ezáltal a szimulátoros világbajnokság októberi monacói döntőjében ő képviselheti hazánkat és egyben kontinensünket is a Magyar E-sport Válogatott színeiben. A mezőny tagjatöbbek között Simon Tamás, aki az iRacing világbajnokságon már bizonyította tudását, továbbá a profi csapatnál tevékenykedő Sivi-Szabó Dániel, valamint Tóth egyik legnagyobb kihívója, Leitner Norbert is.

„Az e-sport-bázis a nemzetközi trendekhez hasonlóan hazánkban is folyamatosan dinamikusan növekszik, és legutóbbi felméréseink szerint az autó- és motorsport világával közös területünkön, a szimulátorsportban is ez a tendencia érvényesül. A Magyar E-sport Szövetség kiemelt figyelmet fordít erre a kulcsfontosságú e-sportágra. Külön öröm számunkra, hogy idén a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság SIM Liga immár harmadik szezonját kezdhetjük meg, ahogy az is, hogy a versenysorozatot ezúttal a HUMDA-val közösen, stratégiai együttműködésünk keretében rendezhetjük meg. A SIM Liga lebonyolítása közben javában készülünk a Magyar E-sport Válogatott tagjaival a közelgő nemzetközi megmérettetésekre, így Tóth Dáviddal is, aki Európa, egyúttal a világ leggyorsabbjaként utazhat a Sim Racing World Cup 2022-es döntőjére, amelyet a bajnokságunk két utolsó versenye közötti hét végén, október 23-án tartanak meg”