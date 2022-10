Az éremszerzés reményében utazik Tóth Dávid a Sim Racing World Cup döntőjére

Szenzációs teljesítményt nyújtó virtuális pilótánk az éremszerzés reményében utazik a szimulátoros világbajnokság zárószakaszára.

Július végén rendezték meg a Sim Racing World Cup 2022 európai kvalifikációs selejtezőjét az Assetto Corsa elnevezésű játék platformján, ahol Tóth Dávid fantasztikus, 1:33:197-es időt autózott. Szenzációs eredményével a Magyar E-sport Válogatott kiválósága nem csupán kontinensünk legjobb virtuális pilótáit utasította maga mögé, de összetettben is az élre került.

„Hihetetlenül büszkék vagyunk Tóth Dávid teljesítményére, aki a világ leggyorsabbjaként képviselheti hazánkat és egyben Európát is a szimulátoros világbajnokság most vasárnapi monacói döntőjében. Az elmúlt hónapok az intenzív felkészülés jegyében zajlottak, igyekeztünk minden támogatást megadni számára. Dávid a többi között a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság SIM Liga idei szezonjában is rajthoz áll, ezért annak versenynaptárát is e nemzetközi megmérettetésnek az időpontjához igazítottuk. Akárcsak a nemzetközi színtéren, hazánkban is folyamatosan dinamikusan növekszik az e-sport-bázis, és legutóbbi felméréseink szerint ez a tendencia érvényesül a szimulátorsportban is, amelyre a Magyar E-sport Szövetség kiemelt hangsúlyt fektet”